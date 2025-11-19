Fátima Bosch sufre accidente en Miss Universo 2025 a dos días de la gran final: “Me duele mucho”

La representante mexicana en Miss Universo 2025, Fátima Bosch, causó preocupación entre sus seguidores tras revelar que sufrió un accidente durante su estancia en Tailandia, sede del certamen. La joven modelo originaria de Tabasco compartió que siente “dolor” tras el suceso. ¿Seguirá en el certamen?

Fátima Bosch se prepara para representar con todo a México en Miss Universo 2025 / Especial

¿Cómo fue el accidente que sufrió Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

El incidente sufrido por Fátima Bosch ocurrió al llegar a su habitación en el hotel asignado para las candidatas. Según explicó Fátima Bosch en una historia de Instagram, notó pequeños pedazos de vidrio esparcidos por el piso, aparentemente restos de un objeto roto por un huésped anterior y que no fueron retirados adecuadamente por el personal de limpieza.

Al caminar descalza, uno de los fragmentos se incrustó en la planta de su pie. La modelo relató que, de manera improvisada, retiró parte del vidrio usando una pinza personal, aunque admitió que aún siente que queda un pedazo alojado dentro.

Traigo un vidrio clavado en el pie (...). Había pedacitos de vidrio en nuestro cuarto, no sé por qué (...), yo creo que un huésped rompió algo y no vieron que había pedacitos. Según yo, lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho donde me lo clavé. Creo que debe de haber un pedacito por ahí, pero como la carne ya se cerró, obviamente no me voy a andar tocando ni abriendo nada Fátima Bosch vía redes sociales

El relato encendió las alarmas entre fans, quienes destacaron que la falta de supervisión en la habitación pudo haber generado un accidente aún mayor.

¿Fátima Bosch abandonará Miss Universo 2025 tras accidente sufrido en su habitación?

A pesar de la lesión, Fátima Bosch continúa cumpliendo con la agenda oficial del certamen, que incluye ensayos, entrevistas, sesiones fotográficas y actividades sociales. No obstante, reconoció que el dolor es constante al pisar, lo cual afecta su movilidad en ciertos momentos.

“ Lo más probable es que todavía tengo un poquito de vidrio ahí… tengo moradito ”, compartió la tabasqueña.

Por voluntad propia, Fátima ha decidido posponer la visita a un especialista para no perder momentos clave del concurso, cuyo desarrollo final depende en gran medida de la presencia continua de las candidatas en todas las actividades programadas.

Estoy aquí más fuerte que nunca… mientras haya Miss Universo, México tiene representante. Fátima Bosch

Algunos reportes señalan que la organización está al pendiente de la evolución de Fátima Bosch para poder retirarle dicho vidrio, pero al final de todo el evento.

Fátima Bosch / Liliana Carpio y Cortesía

¿Por qué un juez de Miss Universo 2025 renunció como jurado?

A pocos días de celebrarse la final de Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, una sorpresiva dimisión dentro del panel de jueces encendió las alertas y generó un fuerte revuelo internacional. El pianista y compositor Omar Harfouch, elegido como uno de los jueces oficiales del certamen, anunció públicamente que se retiraba de la competencia tras detectar presuntas anomalías en el proceso para elegir a las finalistas.

Harfouch aseguró que dentro del concurso se habría integrado un “jurado improvisado” encargado de seleccionar a las 30 semifinalistas entre las 136 aspirantes. A través de varias publicaciones en Instagram, el músico cuestionó de manera frontal la transparencia de la organización. Según relató, se enteró de ese comité alterno por medio de redes sociales y remarcó que ninguno de los ocho jueces oficiales fue convocado a dicha evaluación preliminar.

En una segunda publicación, Harfouch acusó que este panel “no oficial” presuntamente estaría integrado por personas con posibles conflictos de interés debido a vínculos personales con algunas concursantes.

