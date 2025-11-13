¿Fátima Bosch también? Participantes de Miss Universo 2025 se enferman a días de la gran final: ¿Qué pasó?

La edición 2025 de Miss Universo, que se celebra en Tailandia, sigue dando de qué hablar. Más allá de los escándalos que han rodeado el certamen, ahora un nuevo problema afecta a las concursantes. Varias de las participantes se han visto afectadas por problemas de salud, lo que ha generado preocupación tanto dentro como fuera del evento. Las redes sociales se han convertido en el medio principal a través del cual las concursantes han compartido sus condiciones de salud con el público. ¿Qué les pasó?

¿Qué polémicas han surgido en torno a Miss Universo 2025?

Todo comenzó en una reunión previa al inicio de la nueva edición de Miss Universo, cuando Nawat Itsaragrisil reprochó a Fátima Bosch por no cumplir con las instrucciones de publicar contenido sobre Tailandia, el país anfitrión del evento de este año.

El empresario la calificó de “tonta” por no seguir las indicaciones. Bosch, por su parte, respondió exigiendo respeto y decidió abandonar la reunión acompañada de otras candidatas que la respaldaron. Mientras tanto, Nawat lanzó una advertencia que muchos interpretaron como una amenaza: “ Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense ”.

Ante la ola de críticas que Nawat se llevó por armar tal escándalo, el empresario ofreció disculpas públicas por lo ocurrido. A pesar de ello, se ganó la enemistad de miles en todo el mundo y fue retirado de la organización para esta edición de Miss Universo.

Por otra parte, surgieron otros casos de Miss de belleza que se lanzaron contra Itsaragrisil. Rachel Gupta, ganadora del Miss Grand International 2024, denunció públicamente hace unos meses el maltrato sufrido por la organización Miss Grand International Tailandia, liderada por Nawat.

Gupta denunció que tras haber sido coronada vivió un “entorno tóxico” y lleno de “promesas rotas” por parte de la organización en Tailandia. Todo esto la llevo a renunciar a su corona, y Nawat salió en aquel momento con una polémica declaración:

Primero te despedimos, y como media hora después tú publicas que renunciaste. Eso es completamente falso. Nawat Itsaragrisil

¿Nawat tiene un historial de desplantes con las Miss?

Raúl Rocha Cantú, anunció que Nawat Itsaragrisil quedará sancionado de Miss Universo / Capturas de pantalla

¿Por qué las participantes de Miss Universos se enfermaron a días de la final?

Miss Universo, certamen que tradicionalmente es sinónimo de brillo y glamour, ha estado marcado recientemente por una crisis sanitaria que presuntamente habría afectado a varias de las candidatas. Según información publicada por el medio International Business Times, la concursante de Hungría, Kincso Dezsényi, presuntamente fue hospitalizada debido a lo que se sospecharía fue una supuesta intoxicación alimentaria causada por alimentos contaminados.

Posteriormente fue Jens Castro, reconocido cantante, quien compartió más detalles en torno a la presunta intoxicación de otras participantes, esto fue lo que dijo:

¿Qué está pasando en el Miss Universo 2025? Candidatas intoxicadas por la comida tailandesa. Rumoran que Miss México estaría intoxicada, Miss Perú, Miss Honduras. (...) Lo que sí es oficial que Miss Uruguay y Miss Hungría sí están enfermas por la comida tailandesa. Jens Castro

Al menos son siete las delegadas que habrían reportado síntomas similares según información de Castro. Las afectadas serían las siguientes:



Miss Perú,

Miss México,

Miss Uruguay,

Miss Hungría,

Miss Honduras,

Miss Panamá,

Miss Guyana y,

Miss Estonia.

“No estuvo en la cena de anoche, no estuvo ni Miss México, ni Miss Perú, no estuvieron presentes. (...) Eso es lo que comentan” , añadió Jens Castro

Mirna Caballini, Miss Panamá, explicó a través de sus redes sociales que sufrió una leve intoxicación alimentaria, pero que se encontraba en proceso de recuperación. “ Ayer estuve un poco indispuesta debido a una leve intoxicación alimenticia, pero gracias a Dios hoy me siento mucho mejor ”, escribió Caballini.

Ante el rumor sobre la salud de Fátima Bosch, la modelo mexicana no ha compartido información adicional o alguna declaración en torno a este tema.

¿Cuándo y dónde ver la gran final de Miss Universo 2025?

A pesar de los desafíos de salud y los escándalos que han rodeado esta edición de Miss Universo, las participantes, incluída Fátima Bosch, continúan enfocadas en la preparación para la gran final, que se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia.

Por la diferencia de horario, la final para México sería el viernes 21 de noviembre aproximadamente a mediodía, pues aún no aseguran la hora exacta del inicio.

En México, los aficionados podrán seguir el evento a través del canal Telemundo Internacional , que es uno de los principales difusores oficiales del certamen para América Latina.

La edición 2025 de Miss Universo promete ser recordada no solo por las pasarelas y vestidos deslumbrantes, sino también por los desafíos inesperados que sus participantes han enfrentado en los días previos a la gran final

