Enfermedades de los famosos en 2025: ¿quiénes estuvieron al borde de la muerte y por qué fueron al hospital?

El 2025 estuvo marcado por historias de lucha, resiliencia y esperanza en el mundo del espectáculo. Muchas celebridades enfrentaron enfermedades, hospitalizaciones y momentos bastante críticos en los que su vida estuvo en riesgo.

Con enfermedades crónicas hasta emergencias médicas y muertes, estas celebridades recordaron que la salud es frágil y que absolutamente nadie está exento de vivir momentos complicados.

Aunque algunas celebridades ya se encuentran recuperados, otros siguen en tratamientos y tristemente otros más perdieron las batallas contra las enfermedades que les aquejaron. Te presentamos el recuento más completo de los famosos que enfrentaron problemas de salud este año.

Enrique ‘El Perro’ Bermúdez supera insuficiencia cardíaco

El querido comentarista deportivo reveló a TVNotas en enero que fue intervenido de emergencia en Miami por una insuficiencia cardíaca: “La electricidad de mi corazón estaba fallando. Me encomendé a Dios porque aún tengo muchas ganas de vivir”, compartió. Hoy, afortunadamente está estable y listo para cubrir el Mundial 2026.

El perro Bermudez asegura que tiene muchas ganas de vivir, tras estar hospitalizado de emergencia.

Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ termina su tratamiento contra el Síndrome de Sjögren

Liliana Arriaga compartió que en 2024 tuvo que tomar pastillas de quimioterapia debido al síndrome de Sjögren que padece. Para este 2025, celebró que terminó su tratamiento sin secuelas.

El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que afecta las glándulas lagrimales y salivales, por lo que la famosa ‘Chupitos’ tuvo que someterse a un tratamiento con medicamentos para producir lágrimas y saliva de manera artificial. “Mi enfermedad es autoinmune. No se sabe por qué se da. Me mandaron las quimios porque mis células, en lugar de ayudar, me estaban atacando. Con este medicamento querían evitar que las células malas siguieran proliferando”, contó.

Contó a TVNotas cómo detectaron los médicos la enfermedad que padecía: “Primero me hicieron una biopsia por dentro del labio inferior. Esta definió cuánta saliva generaba y no producía nada. Así dieron con mi padecimiento. Tras varios estudios detectaron que las células malas me atacaban”.

Sobre las quimioterapias que necesitó, compartió: “Me hicieron ver que mi enfermedad era tipo diabetes, pero cuando me mandaron quimios dije: ‘Esto no parece diabetes. Es algo más’. Dijeron que tampoco era cáncer, pero debíamos atacar esas células y las quimios fueron de manera preventiva. Estas eran fuertes. Sentía mareo, mucho sueño y decaimiento. Tomaba todos los lunes 4 pastillas. Con esta enfermedad también te puede dar lupus y atrofiar parte de las articulaciones. Este mal no es tan conocido. No sabía de su existencia. Siempre he sido una mujer sana”.

La comediante incluso tuvo que usar peluca durante un tiempo a pesar de que su personaje siempre usó cabello natural.



Exacadémico confiesa que padece diabetes tipo 1

El exacadémico Andresse, habló como pocas veces sobre la enfermedad que padece desde niño: “Todos los días me tengo que inyectar”, dijo a TVNotas, aunque aseguró que mantiene sus niveles bajo control.

La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica que obliga al cantante a tener cuidados especiales debido a que no tiene cura, pero se puede controlar.

En la diabetes tipo 1, el páncreas deja de producir insulina, es decir, la hormona encargada de permitir que la glucosa entre en las células para convertirla en energía. Cuando esta falta, el azúcar se acumula en la sangre en lugar de ser aprovechada por el organismo.

Si no se recibe el tratamiento adecuado, con el tiempo, estos niveles elevados de glucosa pueden dañar el corazón, los ojos, los riñones, los nervios, así como las encías y los dientes, según el sitio Medline plus.

Ricardo Casares sigue en rehabilitación tras su infarto en VLA

A un año del infarto que sufrió en febrero de 2024, el conductor Ricardo Casares continúa con rehabilitación cardíaca. “No es fácil hablarle a la muerte tan de cerca”, reflexionó.

El conductor encendió las alarmas porque fue hospitalizado de emergencia y llegó a estar en terapia intensiva. Al salir de peligro, Ricardo tuvo que hacer una rehabilitación cardíaca y llevar una dieta baja en sales, grasas y azúcar por recomendación médica.

Ahora que tiene otra oportunidad de vida, Casares invita a ser agradecidos y enfocarse en lo bueno.



Mariluz Bermúdez convive con la enfermedad de Lyme

La actriz nos contó cómo controla esta enfermedad que es transmitida por la picadura de garrapatas y que si no se trata, la bacteria puede propagarse por el cuerpo teniendo síntomas como dolores musculares y articulares, dolores de cabeza, parálisis facial, y convertirse en problemas graves como artritis, problemas en el sistema nervioso y más.

“Tomo hierbas, son poderosas y vienen con más carga”, aseguró Mariluz en TVNotas sobre su tratamiento para controlar la enfermedad al renunciar a medicinas tradicionales.



Sabine Moussier y su diagnóstico de neuropatía

Tras meses de sufrir dolor, la actriz confirmó que no tenía síndrome de Guillain-Barré, como pensaba sino que por fin los doctores descubrieron que más bien, Sabine Moussier padece neuropatía de fibras pequeñas, una enfermedad que afecta su sistema nervioso.

Me están tratando con bastantes medicamentos. Algunos ya los dejé de tomar, porque me hicieron subir mucho de peso. Dije: ‘Me aguanto tantito los dolores, al fin que ya viví con ellos un tiempo’. Ya vienen medicamentos biológicos que me van a caer mejor”, contó a TVNotas sobre su tratamiento.



Memo del Bosque pierde la batalla contra el cáncer

El productor se internó a inicios de año en Estados Unidos por la reaparición del cáncer. Tristemente, falleció el 7 de abril.

El productor ya se encontraba en cuidados paliativos y su círculo cercano sabía que ya no se podría recuperar, debido al cáncer que regresó a su cuerpo este año luego de haberse sometido a un segundo trasplante de médula para salvar su vida.

Cabe recordar que en 2017, Memo del Bosque fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que compromete el sistema linfático y aunque había logrado vencer la enfermedad trascendió que el productor regresó a un estado delicado de salud que lo llevaron a ser hospitalizado en Texas.

Memo del Bosque escribió su propio obituario, despidiéndose de su público con una publicación en redes donde se leía: “Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia”.



El actor Manuel Masalva luchó por su vida en Dubái

El joven actor estuvo meses en terapia intensiva en Dubái debido a una bacteria que lo atacó durante sus vacaciones y lo dejó entre otras cosas, con 30 kilos menos. Hoy continúa con terapia física para recuperar movilidad y pudo regresar al país desde julio.

En septiembre, compartió un video donde se le ve en rehabilitación, agradeciendo el apoyo recibido durante los meses más difíciles de su vida. El actor ha estado retomando su rutina poco a poco, mientras agradece el apoyo recibido desde que se supo que estaba hospitalizado del otro lado del mundo.

Recordemos que muchos amigos organizaron una recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos, logrando reunir aproximadamente 50 mil dólares.



Actor de ‘Señora Acero’ sobrevive a una sepsis severa

El actor Alejandro Oliva a quien conocimos por la serie ‘Señora acero’, pasó por un evento crítico tras una apendicitis mal atendida que derivó en sepsis en varios órganos. Estuvo al borde de la muerte.

“Tenía sepsis, una infección fuerte en el abdomen y en varios órganos. Todo empezó con apendicitis y por una negligencia médica se convirtió en algo peor”, compartió a TVNotas.

“Ya tenía sepsis, que es el paso previo a la muerte. Es una infección de muy alto nivel y yo la tenía en abdomen, intestino, pulmones, hígado, riñones y vejiga. Todos mis órganos estaban llenos de pus. De emergencia, me realizaron una operación de 5 horas en la que le hicieron una limpieza profunda a cada uno de mis órganos”, contó, sobre el mal manejo del cirujano en la intervención quirúrgica que le hizo regresar al hospital tras ser dado de alta con fiebre y dolor que eran síntomas de una infección.



Actor de La rosa de Guadalupe enfrenta leucemia linfoblástica

El actor Horacio Beamonte estuvo 32 días hospitalizado por leucemia linfoblástica y complicaciones que lo dejaron al borde de la muerte en abril pasado. En junio reveló a TVNotas una noticia alentadora: que había alcanzado una remisión parcial, misma que indicaba que las células cancerígenas dejaron de aparecer en los análisis, aunque en aquel momento aún debía seguir con un protocolo médico estricto con quimioterapia intravenosa, punciones lumbares y muchas medicinas porque la leucemia que padecía, tenía un riesgo elevado de recaída.

Recientemente reveló que decidió abandonar por completo los tratamientos médicos contra la leucemia que padece y al mismo tiempo que lucha contra una mutación genética llamada cromosoma de Filadelfia.

El actor compartió a TVNotas que su decisión fue apegada a un sentimiento de fe: “Estoy con mi esperanza en el Señor, que es el que si así lo desea, me va a mantener vivo y si así lo desea, me va a llevar con Él”.

El tipo de leucemia que padece es una que se desarrolla en la médula ósea y que impide la producción de glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos sanos dejando síntomas como: Fatiga, debilidad, palidez, fiebre, infecciones frecuentes, hematomas y sangrados fáciles (nariz, encías), dolor en huesos y articulaciones, ganglios linfáticos, hígado o bazo inflamados, pérdida de apetito y peso.



Pablo Perroni operado de emergencia por una piedra en el riñón

En mayo, el actor tuvo que llegar en taxi al hospital por un dolor extremo. Resultó ser una emergencia por una piedra en el riñón. La cirugía fue exitosa y solo estuvo internado un par de días.

La piedra renal que le causaba un dolor intenso, tiene como solución una intervención médica cuando el tamaño impide su eliminación natural. En su caso era de 9mm por lo que tuvo que entrar a quirófano.



Anahí Allué vence el cáncer de mama

En junio, la actriz compartió en TVNotas que le detectaron cáncer de mama a tiempo. Semanas después, tocó la campana, símbolo de haber terminado el tratamiento y ganar la batalla contra la enfermedad.



Toño Mauri vive fuerte susto por hongos en los pulmones

El actor Toño Mauri volvió a ser hospitalizado en agosto debido a que unos hongos le atacaron los pulmones que le trasplantaron cuando padeció Covid-19: “Me sentí tan mal que pensé en despedirme de mi esposa”, confesó. Afortunadamente, salió adelante.



Influencer sufre ruptura de implantes

La influencer Damaris Rojas, vivió un episodio de miedo cuando sus implantes se reventaron y la llegó a urgencias. “Me sentía cansada, deprimida. Se me caí el cabello a montones y pensé que tenía cáncer”, compartió.



La Chilindrina hospitalizada por baja de sodio

María Antonieta de las Nieves perdió la conciencia mientras trabajaba en Perú por una baja de sodio. Además de perder la consciencia, también decía incoherencias. En CDMX fue internada para estabilizarla. Ya está fuera de peligro.



Hilda Aguirre sufre facturas

La actriz sufrió un fuerte accidente en Acapulco que le dejó tibia y peroné rotos, además de 11 clavos en la pierna: “¡Fue un dolor horrible!”, dijo a TVNotas.



Pedro Torres diagnosticado con ELA

En TVNotas se dio a conocer que el productor Pedro Torres enfrenta esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que avanza rápidamente, por lo que poco a poco se está despidiendo de sus seres queridos.

Esta enfermedad limita progresivamente el habla, la movilidad y la respiración. En una de sus más recientes apariciones públicas en un concierto de Alejandro Fernández, se mantuvo la mayor parte del evento sentado, pero en un momento se levantó y caminó con cierta dificultad, apoyándose en una valla. Al final prefirió salir en un carrito eléctrico.



Wendolee Ayala sufre cefalea coital

La exacadémica relató que tras una noche de pasión terminó en urgencias por una cefalea coital: “Me moría de la vergüenza”, dijo al conocer su diagnóstico. “Me dolía demasiado la cabeza que pensé que era algo de mi epilepsia que padecía”, agregó.



Juan Soler sale de Top Chef VIP por preinfarto

El actor fue hospitalizado por un preinfarto y problemas renales derivados del estrés. Aunque él minimizó el hecho, diciendo que solo fue un brote de estrés, su salud estaba comprometida pues en TVNotas nos enteramos que además de eso, padecía de los riñones y que estaba en un tratamiento.



Marlene Calderón lucha contra el cáncer de mama

En octubre, la actriz Marlene Calderón compartió su diagnóstico de cáncer de mama mencionando que no es la única que atraviesa por esta enfermedad: “Muchos integrantes de mi familia han muerto de cáncer. Mi hijo, es el caso más doloroso que no fue detectado a tiempo”, dijo con dolor.