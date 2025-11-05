Hilda Aguirre muestra cómo quedó tras fuerte caída en su cumpleaños en Acapulco: tiene 11 clavos y una placa

Lo que comenzó como una escapada de cumpleaños en Acapulco terminó en tragedia para la querida primera actriz Hilda Aguirre. La protagonista de películas como Soy Ye-Yé y Hermanita dinamita sufrió un accidente tan grave que terminó con múltiples fracturas, cirugías y una larga recuperación que aún no concluye. La actriz, de 75 años, compartió detalles escalofriantes sobre el incidente que la dejó con 11 clavos, una placa y meses de rehabilitación.

Mira: Hilda Aguirre ¡se inyectó células madre!

Hilda Aguirre fue hospitalizada de emergencia por un accidente en Acapulco / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Cómo fue el accidente de Hilda Aguirre en Acapulco?

La caída ocurrió en agosto, justo cuando Hilda Aguirre celebraba un nuevo año de vida junto a su amiga Patricia Herrejón. Lo que parecía un día de sol, masajes y alberca, se convirtió en una pesadilla. Hoy, tras meses de silencio, la actriz revela al periodista Mauro Godoy, de TVNotas, cómo ha sido su proceso de recuperación.

Hilda Aguirre “Fuimos a festejar Patricia Herrejón y yo a Acapulco mi cumpleaños y resultó que el primer día que llegamos al club de yates, fuimos, nos dimos nuestro masaje, estuvimos en el sol y de repente me dijo ‘métete comadre a la alberca’, y de dar un paso nada más… el pie se me quedó atrás y la pierna que ya llevaba para la piscina entró y el otro se quedó volteado, totalmente al revés”

El resultado fue devastador: fractura de tobillo, talón, tibia y peroné. “Se me rompió el tobillo, se me rompió el talón y solamente tengo 11 clavos y también una placa”, detalló.

Mira: Hilda Aguirre nos confesó lo que haría si llegará a dar positivo

TVNotas captó a Hilda Aguirre en el hospital. / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Cuál es el estado de salud actual de Hilda Aguirre?

Después de tres meses de reposo absoluto y rehabilitación, Hilda Aguirre ha mostrado una mejoría notable, aunque su recuperación está lejos de terminar. La actriz aún no puede apoyar completamente el pie y le esperan varios meses más de terapia física.

A pesar del dolor y las limitaciones físicas, la actriz se mantiene optimista. En sus propias palabras, la recuperación ha sido “muy dolorosa”, pero también ha sido una lección de vida.

“Ha sido muy dolorosa, lo más importante del mensaje es que de alguna manera se cuiden de los hoyos que hay alrededor de las albercas” Hilda Aguirre

Así lo reveló Hilda Aguirre:

¿Por qué Hilda Aguirre ya no quiere volver a actuar?

Aunque su salud ha mejorado, Hilda Aguirre ya había tomado la decisión de retirarse de la actuación desde antes del accidente. En una entrevista con el reportero Eden Dorantes en 2024, la actriz confesó que no desea volver a las pantallas.

“Yo ya no trabajo desde hace mucho tiempo porque tuve un accidente automovilístico. Me rompí la cara en nueve pedazos, la nariz se me despegó, el ojo se me despegó. Llevo 9 operaciones. Extraño todo” Hilda Aguirre

A pesar de que en 2024 se encontraba en condiciones óptimas para actuar, Hilda explicó que no quería “verse mal” frente a su público y que su motivación se había apagado con el tiempo.

Mira: Hilda Aguirre llama a Jesús Ochoa analfabeta sindical, grosero y misógino

Hilda Aguirre / Archivo

¿Quién es Hilda Aguirre y por qué es tan querida en el cine mexicano?

Hilda Aguirre es una de las actrices más emblemáticas del cine mexicano de los años 60 y 70. Su carisma, belleza y talento la convirtieron en una figura recurrente en comedias, dramas y películas musicales. Fue protagonista de cintas como Sor Ye-Yé, Hermanita Dinamita y El Mundo Loco de los Jóvenes, donde compartió créditos con íconos como Enrique Guzmán y César Costa.

Además de su carrera en el cine, también participó en telenovelas y programas de televisión, consolidando una trayectoria artística que abarca más de cinco décadas. Su retiro de los reflectores fue paulatino, pero su legado sigue vivo entre los fanáticos del cine de oro y la televisión mexicana.