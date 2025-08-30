Hilda Aguirre sufre grave accidente en Acapulco: “Me rompí tibia y peroné”

Hilda Aguirre sufrió aparatoso accidente en Acapulco: “Me rompí la tibia y el peroné. Estuvo durísimo. Me pusieron 11 clavos. ¡Fue un dolor horrible!”

Captamos a Hilda Aguirre en un hospital al poniente de la Ciudad de México (CDMX) en silla de ruedas, ya que sufrió un terrible accidente en Acapulco, Guerrero, donde iba a festejar su cumpleaños en casa de su comadre. La primera actriz tuvo una fuerte caída. Se fracturó el pie izquierdo y tuvo que ser operado.

Hilda Aguirre fue captada en un hospital con su enfermera y una amiga / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Qué fue lo que le pasó a Hilda Aguirre en Acapulco?

“Me rompí la tibia y el peroné. Estuvo durísimo. Me pusieron 11 clavos. Me resbalé al borde de la piscina, se me dobló el tobillo y me rompí la tibia, y al caer adentro del agua se me rompió el tobillo. Fue un trancazo espantoso y un dolor horrible”.

“Si caía en el piso, hubiera fracturado expuesto. Dentro de lo que cabe, me fue bien, porque si me pegaba en la cabeza, ahí quedaba. Luego, imagínense para limpiar la alberca (ríe)”.

“Le agradezco a mi comadre Patricia que ha estado conmigo. Aparte, le eché a perder sus vacaciones y se pegó un susto espantoso. Estábamos en el club de yates. Ahí mismo tienen una ambulancia que me llevó al hospital donde estuve una noche”.

Hilda Aguirre mostró sus radiografías a las cámaras de TVNotas / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Cómo se sintió Hilda Aguirre después de su accidente en Acapulco?

Hilda Aguirre contó: “Más que espantarme, me sentí totalmente desamparada. Al día siguiente me trajeron al hospital ABC de la CDMX. El doctor Mario Martínez, que es una eminencia, me dijo que había necesidad de operar, que no era una luxación. Ahora entiendo a la gente que se ha roto las piernas y los tobillos, a los futbolistas cuando se fracturan. Es terrible”.

“Mis hijos estuvieron al pendiente. No me dejaron en ningún momento sola, a pesar de que Mariano estaba fuera de México e Iván vive en Nueva York. Llamaron cada hora a Acapulco y luego aquí, cuando llegué a la ciudad. No me han dejado sola para nada, y todas mis amigas han estado conmigo”.

Hilda Aguirre se cuida mucho para recuperarse pronto / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Cómo pasó su cumpleaños Hilda Aguirre después de su accidente en Acapulco?

La actriz Hilda Aguirre relató: “La pasé mal, pero ya llegué a los 77 años. Ahora soy la agente secreta 077 (ríe). Después estuve en casa de mi comadre 8 días. Ahí fueron todos mis nietos a verme. La pasamos muy bien. Me cantaron ‘Las mañanitas’ y yo con la pata rota”.

Ahora debe seguir en recuperación: “Me dicen que para diciembre ya estará bien. Dentro de 15 días me ponen la bota, para no estar de brinquito, porque me voy a amolar la otra rodilla”.

“Tampoco puedo andar en silla de ruedas en todas partes, porque no cabe. En el hospital sí, porque está adecuado para ello. En los departamentos modernos no se puede. Tengo que andar en andadera y de a brinquito. Me canso mucho”.

“No me queda más que agradecer a Dios por todo lo que venga, siempre y cuando uno lo supere. Agradezco por tener a mis 7 nietos, que están divinos y sanos. Estoy muy feliz de disfrutar el amor de mis hijos y de todas mis amigas”.

“Ahorita, por lo pronto, estoy como drogada por tantas medicinas. Parezco sonaja de danzante de pueblo con tantos medicamentos (ríe). Estoy medio adormilada y tranquila”.

"¿Qué puedo hacer ante lo inevitable? Fue una cosa espantosa, pero debes tener paciencia. Veo la televisión, películas y series, leo, atiendo llamadas y veo mis flores qué rápido crecen con tanto que llueve”, concluyó.

Hilda Aguirre / Archivo

¿Qué otro accidente ha tenido Hilda Aguirre?

En 1986, un accidente le cambió la vida a la actriz Hilda Agurrie, hace 38 años, la madrugada del 31 de agosto de 1986, viajaba hacia Tlaxcala, cuando chocó de frente con un tráiler. Por el golpe se le desprendió el ojo derecho. Además, tuvo 9 fracturas en el hueso de la cara que formaron los pómulos y 2 en la nariz. Por ello tuvo que someterse a 15 cirugías reconstructivas.

Hilda Aguirre / Captura de pantalla

¿Quién es Hilda Aguirre?

Hilda Aguirre cuenta con 60 años de trayectoria:



Es originaria de Huimanguillo, Tabasco.

A los 16 años debutó como actriz en la película Qué hombre tan sin embargo , y en 1968, con la película Sor Ye-yé, se convirtió en la primera estrella juvenil del cine.

Ha realizado más de 70 cintas como: La hermanita dinamita (1970), Bárbara (1974) y ¿Qué le dijiste a Dios? (2014). Además ha grabado 6 discos.

Ha participado en más de 20 telenovelas como: Chispita (1982), Cadenas de amargura (1991) y Mañana es para siempre (2009).

Entre 2016 y 2020 estuvo como cargo de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

