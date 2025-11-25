Baby’O cumple 50 años: la discoteca que marcó una era y ahora inspira un documental en ViX

El lema surgió tras su inauguración en 1976: “Solo hay un Acapulco, solo hay un Baby’O”, y esa simbiosis entre el puerto turístico y la discoteca (ahora icónica) es la materia prima del documental La noche eterna del Baby’O, que acaba de llegar a la plataforma ViX. La producción de N+, dirigida por Emilio Maillé, narra en casi 2 horas el pararelismo entre la ciudad y dicho espacio de diversión a lo largo de 50 años, en los que ambos han sorteado infinidad de situaciones complejas y se han sabido adaptar para mantenerse como estandartes de identidad.

Baby’O / Archivo TVNotas / Redes sociales

¿Cómo surgió la idea de crear el icónico club Baby’O en el puerto de Acapulco?

Eduardo Cesarman, socio mayoritario del Baby’O, cuenta a TVNotas que, si bien al principio esta aventura la emprendió con su amigo Rafael Villafañe como resultado del idealismo juvenil y la inexperiencia, ahora es un símbolo de lucha constante.

“Tenemos que enseñar que realmente el problema que existe en Acapulco no es tan grave como la gente lo cree. El problema, como yo lo veo, es que los mitos se vuelven realidades. Si dices: ‘Es que hay derecho de piso en Acapulco’, pues hay derecho de piso… aunque no haya. ‘Es que asaltan en la carretera’… sí, sí asaltan, aunque no asalten. ‘Es peligroso Acapulco’… sí, sí es peligroso, aunque no lo sea. Y es que todo esto que uno piensa que existe se vuelve una realidad. Entonces, lo que nosotros buscamos, además de un tributo al Baby’O, como lo dice el documental, es un Acapulco mejor”. Eduardo Cersarman

Cesarman, como lo dice ‘el Burro’ Van Rankin en el documental, comenta que si una mesa o una silla del lugar hablaran, qué no ha pasado en el Baby’O, y pese a todo sigue siendo un referente que no ha podido ser igualado.

La crema y nata del espectáculo internacional y nacional ha gozado sus fiestas, su ambiente y hospitalidad, desde Frank Sinatra hasta Sylvester Stallone, desde Luis Miguel a Verónica Castro.

El lugar abrió en noviembre de 1976 con la presencia musical del entonces exitoso grupo Tavares, para después ceder paso a espectáculos de corte internacional encabezados por Donna Summer y otras legendarias figuras.

En opinión de Cesarman, más que ser innovadores y creativos, él y Rafa Villafañe, principalmente, se impulsaron de sus sueños de éxito para hacer cosas nunca antes vistas, aunque no siempre les daban los rendimientos económicos esperados.

“Éramos unos irresponsables, esa era la realidad”, dice sonriendo. “Probablemente esas ideas no eran buenas financieramente para el negocio, pero lo que nosotros queríamos era que funcionara. Entonces teníamos que traer a los mejores grupos y hacer las mejores fiestas. Muchas cosas se hacían inconscientemente”.

No obstante, dice que, hasta ahora, la pasión de ambos por el lugar, el equipo que lo hace funcionar, el puerto y los clientes, son los motores que lo hacen ver que por muy mal que se pongan las cosas, algo siempre los impulsa a abrir y poner la música a todo volumen para que los visitantes la pasen bien.

“El Baby’O es un lugar tocado por un ser diferente, porque no ves pleitos, no ves agresiones, no falta uno que otro mala copa, pero es un lugar muy tranquilo. Podría decir que es un lugar fresa”.

Baby’O / Archivo TVNotas / Redes sociales

¿Por cuáles adversidades ha pasado la icónica discoteca Baby’O?

Ni un incendio dentro del Baby’O, una pandemia, el huracán Otis (categoría 5) y un atentado contra el lugar han podido lograr que por la cabeza de Cesarman y Villafañe pase la frase: “Cierre definitivo”.

“Rafael es un guerrero y él, sin duda, está mucho más animado que yo. Él trae en la cabeza que Acapulco volverá a estar en un gran momento. Necesitamos solo trabajar en generar menos percepción de escenarios que no son reales. Ha sido una lucha de todos los días, de irnos adaptando, de buscar en redes sociales estrategias, hacer alguna fiesta innovadora, invitar a gente especial. Acapulco es el destino, punto. No hay otro. Por distancia, por el clima, por infraestructura, por todo…”.

Baby’O / Archivo TVNotas / Redes sociales

¿Qué se ve en el documental de ViX ‘La noche eterna del Baby’O?

ViX estrenó el documental La noche eterna del Baby’O bajo la dirección de Emilio Maillé y la producción de N+.

Figuras como Mijares, Emmanuel, Daniela Romo y sus propios fundadores, entre muchas figuras, dan cuenta del paso de 5 décadas en las que nunca ha sido igualado el lugar.

A nivel mundial ha tenido la resonancia del famoso Studio 54, de Nueva York, cuya existencia y furor apenas fueron de 3 años. La fiesta de Juan Gabriel en la década de los 90 marcó un antes y un después en la forma de celebrar en el lugar. Su capacidad de convocatoria a otros famosos pocas veces fue igualada.

El Baby’O estará listo para recibir a clientes del 26 al 31 de diciembre próximos.

Baby’O / Archivo TVNotas / Redes sociales

¿Qué famosos visitaron el Baby’O durante su estancia en Acapulco?

Es muy popular entre los famosos. Ellos son solo algunos que lo han visitado:



Alejandro Fernández

Brooke Shields

Verónica Castro

Marc Antony

Fabiola camponaes y Yolanda Andrade

Sylvester Stallone

