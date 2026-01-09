Hermano de una famosa influencer fue golpeado en el antro Rico club de la CDMX ¿Qué fue lo que pasó?

Un video de cámaras de seguridad grabado al interior del antro Rico club, ubicado en la Ciudad de México, comenzó a circular en redes sociales luego de la denuncia pública hecha por la influencer Mayra Morales, quien aseguró que su hermano fue golpeado por personal de seguridad del establecimiento.

Te puede interesar: Alfredo Adame estalla en vivo y agrede a un internauta; el VIDEO que incendió las redes: “Te callas”

La influencer fue detenida tras un robo en su casa; las autoridades investigan si ordenó una venganza criminal. / Canva

¿Qué muestra el video difundido del antro Rico club?

Según en redes sociales, el material compartido proviene de una cámara de circuito cerrado identificada como “Camera 13”, instalada al interior del antro Rico club. La grabación, en blanco y negro debido al sistema de visión nocturna infrarroja, cuenta con un sello de tiempo que marca las 00:07:32 horas del 4 de enero de 2026.

En las imágenes se aprecia a un joven, identificado por la influencer como su hermano, dentro de un pasillo del establecimiento. El entorno corresponde a un espacio cerrado con paredes oscuras, un extintor visible y lo que parece ser una zona de tránsito interno del lugar. De acuerdo con lo observado, el joven aparenta encontrarse en un estado inconveniente y se involucra en una confrontación con otro sujeto cuya identidad no ha sido revelada.

El video muestra al joven lanzando varios golpes y adoptando una postura de pelea. La otra persona presente no aparenta responder de manera violenta ni buscar una confrontación directa en ese momento. La grabación se corta antes de que se observe la intervención del personal de seguridad o el momento exacto de la agresión denunciada públicamente.

Estas imágenes fueron difundidas después de que Mayra Morales señalara en redes sociales que su hermano fue brutalmente golpeado por elementos de seguridad del antro tras salir del lugar, versión que detonó la exigencia de explicaciones por parte de usuarios en plataformas digitales. Sin embargo, momentos después el video fue bajado de las redes sociales.

Te puede interesar: Muere streamer tras intentar cumplir “reto extremo” en Año Nuevo; responsabilizan a famoso influencer

Fotos del hermano golpeado de influencer / Capturas de pantalla

¿Quién es la influencer que denunció la agresión y qué acusó la agresión contra su hermano?

La denuncia fue realizada por la influencer Mayra Morales, quien utilizó sus redes sociales para dar a conocer lo ocurrido y solicitar que el caso no quedara impune. De acuerdo con su testimonio, su hermano fue víctima de una golpiza por parte de personal de seguridad del antro Rico club, presuntamente después de haber sido retirado del establecimiento.

Mayra Morales es una creadora de contenido y diseñadora activa en redes sociales, especialmente Instagram, donde su perfil público muestra una presencia digital con al rededor de 13 mil 700 seguidores. Ella ha utilizado sus plataformas para compartir aspectos de su vida cotidiana, experiencias personales, sus diseños y en esta ocasión su testimonio.

Hasta el momento, la influencer no ha dado más detalles, más que su versión de los hechos y ha señalado que su familiar resultó lesionado. No se han difundido de manera oficial detalles médicos ni información adicional sobre el estado de salud del afectado, más allá de lo expresado en redes sociales.

Te puede interesar: ¡Karely lo vuelve a hacer! Rifará una liposucción entre sus seguidoras; ¿cuáles son los requisitos?

¿Qué respondió Rico club tras la difusión de la agresión?

Luego de que el video comenzara a circular y de que la denuncia se hiciera pública, el antro Rico club emitió un comunicado oficial en el que lamentó los hechos ocurridos la madrugada del sábado 4 de enero de 2026.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos el pasado sábado y el daño que una persona sufrió tras salir de nuestro establecimiento. Cualquier forma de violencia es inaceptable y contraria a los valores que hemos sostenido como espacio de comunidad, respeto y cuidado” Rico club

Rico club informó que inició una investigación interna para esclarecer lo sucedido y que el personal presuntamente involucrado fue separado de sus funciones de manera preventiva mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes. Asimismo, el antro reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes.

“Reiteramos nuestra disposición total para colaborar con las autoridades y para que se determinen las responsabilidades correspondientes” Rico club

Tras la difusión en redes sociales de un caso de agresión contra un cliente, también trascendió que autoridades de la Ciudad de México colocaron sellos de suspensión de actividades al bar Rico club, ubicado en Avenida Niza 45, en la Zona Rosa. La medida fue aplicada por la alcaldía Cuauhtémoc, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea). En su mensaje señaló que la suspensión derivó de una nueva agresión atribuida al personal de seguridad del bar y subrayó que en la demarcación “la ley se respeta y la seguridad no se negocia”. Al momento no hay mayor actualización.

Te puede interesar: Kenta Sakurai revela la dieta que lo mantiene en forma: ¿Cuál es su secreto para lucir tan bien?