Kenta Sakurai revela la dieta que lo mantiene en forma: ¿Cuál es su secreto para lucir tan bien?

El influencer y modelo Kenta Sakurai nos comparte el régimen alimenticio que lleva y la rutina de ejercicio que realiza para lucir espectacular. Su dieta diaria incluye la fruta amazónica açaí, que ha mejorado la salud de su organismo. En este martes de TVNotas, te contamos su secreto para tener un cuerpazo.

No te pierdas: Angélica Vale revela el secreto de cómo logró bajar 25 kilos ¡sin cirugía!

Kenta Sakurai sorprende al compartir su dieta y el papel del açaí en su rutina. / Foto: Luis Pérez/TVNotas

¿Qué hace Kenta Sakurai para mantenerse en forma?

“Me gusta estar en forma física y mental. Lo más importante es nutrirse bien. Mi nutrióloga me estructuró un plan de alimentación junto con ejercicio. Tengo un día libre para comer lo que quiera, pero la verdad es que trato de alimentarme bien los 7 días de la semana. Son 5 comidas al día”, dijo Sakurai, exparticipante de Survivor México.

Agregó que “también hago levantamiento de pesas en el gimnasio, para subir el tono muscular. Cada que puedo hago ejercicio al aire libre. Después regreso a la casa y me tomo un batido o bowl de açaí con proteína. El açaí es antioxidante y tiene muchas vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico”.

Aunque es muy estricto, cuando aprovecha su día libre de dieta, opta por comer antojitos mexicanos. “Me encanta el pozole, los postres, quesadillas, tostadas de pata, tacos, enchiladas y la cochinita pibil. La comida da mucha alegría y satisfacción, pero hay que mantener el balance entre el ejercicio y lo que uno come. También hay que tener un buen descanso y con eso podemos tener una vida saludable”.

“Trato de estar bien físicamente y lucir bien, porque es lo que proyecto a los demás. Me cuido mucho, porque al final vivo de esto”, pues, dijo “la comida da mucha alegría y satisfacción, pero hay que mantener el balance”.

Finalmente, envió un consejo a los lectores de TVNotas: “La alimentación, el ejercicio, el descanso y el ambiente en el que estamos suman para tu bienestar y para tener buena salud física y mental” y reiteró que “el cuidado que nos damos a nosotros mismos es a largo plazo. La alimentación, el ejercicio y el descanso suma para tu bienestar físico y mental”.

No te pierdas: Dietas para bajar de peso: ¿Por qué no te funcionan?

Te contamos todos los detalles de la dieta de Kenta Sakurai. / Foto: Luis Pérez/TVNotas

¿Cuál es la rutina de ejercicio de Kenta Sakurai?

TVnotas acompañó a Kenta Sakurai al Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México (CDMX), donde nos mostró su rutina de ejercicio “Full Body":



Para calentar hizo 100 burpees en 10 series.

Se apoyó en una banca para realizar 10 series de 10 fondos y tonificar los tríceps.

En el mismo lugar realizó 10 series de 10 lagartijas para fortalecer pecho, tríceps y hombros.

Con un tronco realizó 10 series de 10 saltos, que mejoran la fuerza y queman calorías.

No te pierdas: Briggitte Bozzo sorprende con la dieta de la mandarina este 2026: ¿Ayuda a bajar el colesterol?

Rutina de ejercicio de Kenta Sakurai. / Foto: Luis Pérez/TVNotas

¿Cuál es la dieta de Kenta Sakurai para mantenerse en forma?

El influencer Kenta Sakurai se mantiene en régimen de dieta, como Malillany Marín, de lunes a sábado y estos son los alimentos que consume en este periodo:



Desayuno : 4 huevos con espinacas y 2 tortillas, 4 huevos con champiñones o 4 enchiladas verdes de pollo con queso crema (sin freír la tortilla).

: 4 huevos con espinacas y 2 tortillas, 4 huevos con champiñones o 4 enchiladas verdes de pollo con queso crema (sin freír la tortilla). A mediodía : Bowl de açaí con proteína o batido de açaí con proteína.

: Bowl de açaí con proteína o batido de açaí con proteína. Comida : 120 gramos de pollo o pescado o carne asada, con una taza de verduras y 100 gramos de arroz y un jugo verde. Las guarniciones se pueden alternar con ensalada.

: 120 gramos de pollo o pescado o carne asada, con una taza de verduras y 100 gramos de arroz y un jugo verde. Las guarniciones se pueden alternar con ensalada. Colación : Gelatina light con yogur griego o 30 gramos de chocolate amargo, con media taza de frutos rojos.

: Gelatina light con yogur griego o 30 gramos de chocolate amargo, con media taza de frutos rojos. Cena : 120 gramos de pescado, pollo o carne asada, acompañado de verduras. Puede llevar cualquier tipo de salsa, pero sin grasa. Tostadas horneadas de atún o ceviche.

: 120 gramos de pescado, pollo o carne asada, acompañado de verduras. Puede llevar cualquier tipo de salsa, pero sin grasa. Tostadas horneadas de atún o ceviche. Domingo : Día libre.

: Día libre. Diario: Tomar 2 litros de agua.

No te pierdas: Julieta Grajales revela método para bajar de peso en 2026 y lograr una figura de impacto sin dietas extremas

Açaí y disciplina: Kenta Sakurai cuenta cómo es la dieta que sigue todos los días. / Foto: Luis Pérez/TVNotas

¿Qué es el açaí que usa Kenta Sakurai en su dieta?

El açaí es una fruta que contiene altos niveles de antioxidantes, fibra, vitaminas y grasas saludables, como omega 3, 6 y 9. Se consume principalmente en helado, batidos o mezclado con otras frutas, granola y semillas.

No te pierdas: Ana Parra y Rodrigo Romeh revelan su dieta y rutina para mantener un cuerpazo sin dejar los antojos en 2026