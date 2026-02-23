¿Briggitte Bozzo está embarazada? La actriz rompió el silencio tras “sentirse mal”

La actriz y creadora de contenido Briggitte Bozzo habló recientemente sobre los rumores que circularon en torno a un posible embarazo y aclaró cuál es su situación actual con su novio Jason Romo, ¿qué dijo?, ¿viene bebé en camino? Te contamos todos los detalles.

Briggitte Bozzo aclaró si está esperando un bebé. / Archivo TVNotas

¿Briggitte Bozzo llega al altar?

Como en TVNotas te dimos a conocer, una fuente cercana reveló que Briggitte Bozzo y su novio tendrían planes de dar un paso más en su relación. De acuerdo con el testimonio compartido con esta revista, la pareja prepara un viaje especial en el que se concretaría la propuesta.

“Tienen planeado un viaje muy especial, del que no han querido revelar el destino, pero ahí Jason ¡le propondrá matrimonio y le dará el anillo de compromiso! Ya lo tiene, y para él será un momento muy especial. Aún no quieren aceptarlo y decirlo públicamente, para que sea sorpresa para sus familias, pero ya es un hecho”, aseguró la fuente.

Días después, la pareja fue vista en un evento público, donde Jason Romo confirmó que han hablado sobre la posibilidad de boda. Al cuestionarlo sobre si este 2026 entregará el anillo de compromiso, respondió: “Me andan spoileando todo. Quién sabe. No sabemos nada todavía. Esa es información confidencial”, y pidió mantener discreción para no arruinar la sorpresa.

Por su parte, Briggitte Bozzo dejó clara cuál sería su respuesta llegado el momento: “Obviamente, sin pensarlo le diré que sí. Él me ha traído mucho aprendizaje. Siento que soy una sola persona con él. Es la primera relación en la que me siento yo y puedo ser libre con el hombre que más amo. Es un reflejo de mis cambios buenos en la vida. La mejor versión de mí la tiene él. Lo encontré en un gran momento.

¿Briggitte Bozzo se casa con su novio Jason Romo? / Captura de pantalla de Youtube: Briggitte Bozzo Oficial

¿Briggitte Bozzo está embarazada?

Durante un reciente encuentro con medios, Briggitte Bozzo fue cuestionada sobre los rumores que apuntan a un posible embarazo. La actriz respondió de manera directa y dejó claro que, por ahora, no hay una confirmación, aunque reconoció que la maternidad forma parte de sus planes a futuro junto a su pareja.

“Pronto, quién sabe. Sí, miren lo tenemos planeado, pero es sorpresa”, expresó ante las cámaras, sin precisar fechas para agrandar la familia.

A su lado, Jason Romo también intervino cuando surgió el tema y comentó: “Un embarazo nunca es mano, chicos”, dejando ver que, aunque es algo que consideran, no se trata de una noticia confirmada en este momento.

Briggitte Bozzo habló de un posible embarazo. / Redes sociales

¿Quién es Briggitte Bozzo?

Briggitte Bozzo, cuyo nombre completo es Briggitte Marina Bozzo Arcila, nació el 19 de agosto de 2001 en Maracay, Aragua, Venezuela. Es actriz y modelo, e inició su carrera artística desde la infancia participando en producciones para Telemundo y Televisa, lo que le permitió integrarse desde temprana edad a la industria televisiva.

En 2012 interpretó a Génesis Arroyo en la telenovela Corazón valiente, proyecto que formó parte de sus primeros trabajos relevantes. Años más tarde, en 2016, obtuvo proyección internacional al dar vida a María Guadalupe “Lupita” Villaseñor en la serie estadounidense Silvana sin lana, personaje con el que amplió su presencia en el público hispano. En 2018 participó en la serie juvenil mexicana Like, donde interpretó a Kathy Alonso.

Más recientemente, Briggitte Bozzo formó parte de la segunda temporada del reality show La casa de los famosos México, donde finalizó en quinto lugar en 2024. Su participación en este formato la mantuvo vigente en la conversación pública y consolidó su presencia tanto en televisión como en plataformas digitales.

