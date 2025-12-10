Kunno decepcionado con Briggitte Bozzo porque negó ser su amiga, ¡le pide no sea hipócrita!

Una nueva polémica surgió luego de que Briggitte Bozzo hablara abiertamente sobre su relación con Kunno, declaraciones que no pasaron desapercibidas y que provocaron una contundente reacción del influencer.

Todo comenzó cuando Briggitte fue cuestionada por la prensa sobre su vínculo con Kunno y Aarón, quienes han protagonizado algunos roces por dimes y diretes.

Kunno explota contra Briggitte tras descubrir que no lo considera su amigo. / Redes sociales

¿Por qué Kunno y Aarón Mercury están peleados?

Si bien nunca fueron amigos como tal, Aarón Mercury y Kunno tenían una relación cordial. Sin embargo, todo cambió cuando Mercury defendió a Naim Darrechi ante las acusaciones de acoso de su ex, Yeri MUA.

Aarón aseguró que la veracruzana era quien molestaba a Naim. Esto enojó a Kunno, quien usó sus redes sociales para lamentar que “dos hombres se unieran para destruir a una mujer”. Si bien no dijo nombres, para muchos fue una clara referencia a la situación.

Posteriormente, Mercury declaró que, en una polémica, su colega “decidió irse con el lado contrario cuando pudo mantenerse al margen, y como que se puso a tirar”. Incluso manifestó que ahora lo considera una persona “falsa”.

“Sí, no es de mi agrado. Se me hace una persona irrelevante, hipócrita, falsa y convenenciera. Igual hoy se lleva bien contigo, pero si el día de mañana le conviene más estar con otra persona y tumbarte a ti, lo va a hacer”, indicó.

Previo a entrar a ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Kunno contó que había hablado con Aarón para, al menos, tratarse con respeto durante el tiempo que dure el reality.

Después Kunno sorprendió a sus seguidores al revelar en TikTok que no volverá a hablar de Aarón Mercury, exintegrante de ‘La casa de los famosos México’, debido a rumores sobre sus vínculos con personas “peligrosas”. Aunque no dio nombres, dejó claro que prefiere mantenerse al margen.

Kunno ya no quiere hablar de Aarón Mercury / X

¿Qué dijo Briggitte Bozzo que decepcionó a Kunno?

A Briggitte Bozzo se le preguntó qué opinaba sobre este conflicto, ya que aparentemente mantiene una buena relación con ambas partes. La actriz fue clara al señalar que su vínculo más cercano es con Aarón Mercury.

“Sí me llevo bien con los dos, no tengo nada en contra de Kunno, pero no somos super amigos. Yo considero amigos a las personas que están todo el tiempo, que te dicen ‘vamos a salir’, ‘vamos a comer’ y hay una relación fuera de lo laboral. Aarón es muy amigo mío y compañero de trabajo”, explicó.

Briggitte también defendió a Aarón y dejó entrever que el éxito del joven podría incomodar a algunas personas.

“No entiendo mucho esos conflictos, sé que Aarón está brillando y hay muchos a los que no les gusta el brillo, ¿verdad?”, añadió.

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo / Redes sociales

Kunno se entera que Briggitte Bozzo no lo considera su amigo

Las declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Kunno, quien se mostró sorprendido cuando un reportero le preguntó qué opinaba sobre el hecho de que Briggitte no lo consideraraba su amigo.

“Ay, me encantó… no quedé como estúpida”, dijo irónicamente. “Una cosa es lo que muestra en el foro y otra lo que muestra en las cámaras. Yo no me voy a pelear, pero hicimos una grabación juntas y luego ella dice que la gente es hipócrita, cuando ella es la que me sonríe y me abraza. Que no lo haga si dice que no soy su amigo”.

“Yo sí la considero una amistad”. Pese a la molestia, Kunno dejó claro que mantiene un aprecio genuino por Briggitte y lamentó que ella no vea la relación de la misma manera.

“Para mí, Briggitte es una niña exitosa, con mucho ángel y mucha energía. Me sorprendió que dijera eso”, relató.

“Cuando tenía roto el corazón, ella fue de las primeras en alentarme y guiarme. Siempre estaré agradecido por eso. Yo sí la considero una amistad, aunque quede como tonta”, confesó.

Finalmente, Kunno aseguró que no guarda rencor y reconoció el talento de Briggitte Bozzo: “La sigo considerando una amiga, ella es un brillo para el programa, pero así es el medio. Éxito para todos”, concluyó.

