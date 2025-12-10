¡Tensión en Hoy!: Kunno explota contra René Strickler y minutos después termina llorando frente a todos

Drama total en el programa Hoy: en plena semifinal de Las estrellas bailan en Hoy, Kunno explotó contra René Strickler y su pareja Rubí Cardozo, interrumpió la presentación y prendió el foro. Pero el giro más fuerte llegó después ¡lo dejó al borde de las lágrimas! ¿Qué pasó?

¿Por qué Kunno se enfrentó e interrumpió a René Strickler en el programa Hoy?

La mañana de este miércoles 10 de diciembre, el programa Hoy vivió una jornada intensa por la gran semifinal de Las estrellas bailan en Hoy,. En medio del ambiente de competencia y nervios, la producción presentó a una nueva pareja que encendió la conversación: el actor René Strickler y Rubí Cardozo. La entrada de esta dupla no cayó nada bien entre varios participantes del reality de baile, y Kunno, uno de los integrantes más polémicos de la temporada, no se contuvo: interrumpió la presentación del famoso galán de telenovelas.

La reacción de Kunno fue inmediata y frontal, lo que tensó el ambiente en el foro de Hoy y dejó al público con la boca abierta. Sin embargo, el desconcierto duró poco: Galilea Montijo tomó el micrófono y aclaró que René Strickler y su esposa Rubí Cardozo no llegaban a Las estrellas bailan en Hoy, sino que son la nueva pareja confirmada para el reality “Apostarías por mí”. Con esa precisión, Kunno se tranquilizó y regresó a su camerino para continuar con su preparación junto a Rosa de cara a su presentación del día.

¿Qué sorpresa recibió Kunno antes de su presentación en Las estrellas bailan en Hoy?

Cuando parecía que el capítulo quedaba cerrado, el programa Hoy sacó un as bajo la manga. Galilea Montijo le avisó a Kunno que la producción tenía una sorpresa para él. El influencer, creador de la famosa “caminata” viral de 2020, se quedó helado: no sabía qué venía. En ese momento, su hermana y su cuñado entraron al foro para abrazarlo y entregarle una cajita. Dentro venía una noticia que le cambió el día y, probablemente, el rumbo de su vida: pronto se convertiría en tío. Sí: su hermana está embarazada.

“¡Voy a ser tío!” Kunno

La revelación lo conmovió al punto de dejarlo al borde de las lágrimas. Para Kunno, el anuncio no fue cualquier cosa, pues sabía que su hermana llevaba tiempo intentando ser madre.

“Sé que les costó mucho trabajo como pareja hacer esto, entonces es una bendición para todos, es increíble este milagro” Kunno

Con voz quebrada y emoción genuina, el influencer compartió que el embarazo representa un momento muy especial, el inicio de un legado familiar que lo entusiasma y lo compromete.

Aunque aseguró que su sobrino podría costarle mucho, pues piensa consentirlo hasta más no poder.

