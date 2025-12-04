Exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy regresó al programa con su “hija” luego de ser ‘despedida’

La salida de Daniela Alexis, mejor conocida como la Bebeshita de Las estrellas bailan en Hoy, tomó por sorpresa al público y al propio equipo del matutino Hoy. Su despedida ocurrió el viernes 28 de noviembre del reality. Entre aplausos y muestras de cariño, tanto ella como su pareja Brandón Castañeda, dejaron la competencia.

Sin embargo, lejos de alejarse de los reflectores, la influencer reapareció en el programa Hoy. Esta vez lo hizo en un ambiente distinto al de la competencia y acompañada de alguien muy especial.

Te puede interesar: Exconductor de ‘Hoy’ sorprende al debutar como panadero: Así es Fun Pan, su nuevo negocio

Lo que dijo La Bebeshita sobre Brandon Castañeda en Las estrellas bailan en Hoy desató polémica. / Foto: IG/lasestrellasbailanenhoy

¿Por qué regresó la Bebeshita al programa Hoy, tras su eliminación en Las estrellas bailan en Hoy?

Tras su eliminación de Las estrellas bailan en Hoy, la Bebeshita y Brandon regresaron al programa como parte de una sección dedicada a las mascotas. Varios colaboradores presentaron a sus animales de compañía en una pequeña pasarela para mostrar sus mejores atuendos, y la pareja no dudó en llevar a “Albondiguita”, la cerdita que la influencer ha presentado en diversas ocasiones y a la que considera “su hija”.

La aparición llamó la atención del público, ya que su salida había sido reciente y muy comentada. Además, Brandón compartió en la emisión que es “un papá presente”, reforzando el vínculo que ambos presumen tener con la cerdita. La dinámica fue recibida con entusiasmo dentro del foro y generó reacciones inmediatas en redes sociales por el inesperado regreso de la ex concursante.

La presencia de la Bebeshita mostró que, aunque ya no forma parte del concurso de baile, su relación con el programa continúa activa, al menos en apariciones especiales relacionadas con distintas secciones del matutino.

Te puede interesar: Ferdinando Valencia muestra el ultrasonido de su bebé arcoíris y ya especulan... ¿será niño o niña?

La Bebeshita y Brandon con su mascota / Captura de pantalla

¿Por qué despidieron a la Bebeshita de Las estrellas bailan en Hoy?

La salida de Daniela Alexis, la bebeshita y Brandón Castañeda ocurrió el pasado 28 de noviembre, debido a su eliminación de la séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy. De acuerdo con la dinámica del reality, cada semana se evalúa el desempeño de las parejas participantes y, en esa ocasión, ambos quedaron fuera por no obtener los resultados necesarios para avanzar a la semifinal.

La pareja se quedó a solo dos semanas de alcanzar esa etapa. Aunque su desempeño fue señalado como insuficiente para continuar, la Bebeshita expresó que haber llegado hasta esa instancia ya era un logro para ella, pues su habilidad para el baile no es su fuerte. A lo largo de la temporada logró presentaciones con calificaciones positivas y comentarios que reconocían su esfuerzo y evolución.

La eliminación marcó el cierre de su participación en el reality, pero no necesariamente su salida definitiva del programa. Hasta el momento no se ha confirmado si la bebeshita o Brandón tendrán intervenciones adicionales en Hoy, aunque su reciente regreso abre la puerta a futuras apariciones.

Te puede interesar: Colaborador de Hoy explota en vivo tras ser acusado de no acudir a los llamados ¿Lo despiden? “Me dolió mucho”

¡Momentazo! Beso en Las estrellas bailan en Hoy provoca aplausos y suspiros. / Foto: IG/lasestrellas

¿Quién es y de dónde salió “Albondiguita”, la cerdita que la Bebeshita considera su hija?

“Albondiguita” volvió a robar cámaras. La Bebeshita ha mencionado en distintas ocasiones que su cerdita es más que una mascota para ella. Durante la emisión, tanto ella como Brandón participaron en la dinámica de la pasarela mostrando a sus animales de compañía, donde la cerdita lució uno de sus habituales atuendos y se ganó la atención de los conductores y el público.

La cerdita llegó a la vida de la Bebeshita antes de su participación en Las estrellas bailan en Hoy, y desde entonces se volvió protagonista en su contenido, ya que la influencer suele compartir en redes sociales momentos cotidianos con ella, desde paseos hasta rutinas dentro de casa. Debido a esta cercanía, su comunidad de seguidores ha adoptado también a “Albondiguita”, convirtiéndola en una figura con identidad propia dentro del universo digital de la creadora de contenido.

Te puede interesar: ¿Integrante de ‘Hoy’ abandona el programa tras accidente de su mamá? “Cayó de las escaleras y se fracturó”