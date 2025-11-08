La Bebeshita y Brandon explotan en pleno ensayo de Las estrellas bailan en Hoy ¿Por Briggitte Bozzo?

Luego de la reciente controversia por los cinco mil pesos relacionados con una sesión fotográfica, Daniela Alexis, mejor conocida como la Bebeshita, y Brandon Castañeda volvieron a generar tensión, ahora durante los ensayos del reality Las estrellas bailan en Hoy. La discusión se viralizó en redes, donde seguidores señalaron la evidente incomodidad entre ambos participantes, especialmente después de que él confesó públicamente su deseo de bailar con otra concursante.

Este nuevo enfrentamiento reavivó dudas sobre su relación profesional, pues en días pasados ambos dieron declaraciones respecto a la discusión que sostuvieron dentro del automóvil de la influencer.

Lo que dijo La Bebeshita sobre Brandon Castañeda en Las estrellas bailan en Hoy desató polémica. / Foto: IG/lasestrellasbailanenhoy

¿Qué detonó la nueva pelea entre la Bebeshita y Brandon en Las estrellas bailan en Hoy?

Durante un ensayo captado en video, se observa a la Bebeshita confrontando a Brandon Castañeda por asegurar que quería cambiar de pareja y bailar con Briggitte Bozzo. La influencer respondió visiblemente molesta. Esto mientras practicaban su rutina, se escuchan interacciones que muestran tensión:



La Bebeshita: - “¿Qué hago? ¿Me agacho así como bebé o qué?”

El instructor intervino para frenar la discusión y pidió continuar con el ensayo sin pleitos previos. Sin embargo, la conversación escaló cuando se hizo referencia a una posible “cambio de pareja” dentro del concurso. La Bebeshita respondió:



Brandon: “¿Ves luego por qué digo que quiero cambiar de pareja? Pues luego estás diciendo que por qué… hay que echarle ganas”

Brandon justificó sus comentarios argumentando que se necesitaba “echarle ganas”, pero la tensión no disminuyó. Finalmente, la participante expresó su molestia al notar la constante mención de Briggitte. Y se retiró del ensayo diciendo:

“Anda con ella, casate con ella, haz hijos con ella, lo que quieras con ella, yo ya me voy a mi casa... ¡Quedate con Briggitte, Brandon! La Bebeshita

La bebeshita / Captura de pantalla

¿Cómo fue la última pelea de la Bebeshita con Brandon Castañeda por una sesión de fotos?

Días atrás, la Bebeshita compartió en vivo que la discusión con Brandon Castañeda se originó por un anticipo de cinco mil pesos asignado para una sesión de imagen. Según relató, cedió voluntad propia la cantidad a Brandon, pero esperaba claridad sobre el origen del pago. Al no recibir agradecimiento ni devolución, la influencer expresó sentirse decepcionada.

Durante la misma transmisión, explicó que decidió pedirle a Brandon que bajara de su automóvil a pocas calles de su casa después de notar actitudes que calificó como desleales:

“Le dije: ‘Güey, bájate ya, o sea, no puedo con una persona tan desleal’” La Bebeshita

Por su parte Brandon respondió a través de otra transmisión, asegurando que él mismo la llevó a gestionar la colaboración y que la sesión ya no se realizaría, justificando así quedarse con el anticipo. Además, afirmó que la influencer se exaltó por ese dinero.

“Los cinco mil pesos que me habían dado, que me los metiera por… ya saben dónde.” Brandon Castañeda

El participante también expresó que no está buscando colgarse de la imagen de Daniela y que busca resolver conflictos fuera de redes.

En la emisión más reciente de Las estrellas bailan en Hoy, Brandon sorprendió al entregarle flores a Daniela antes de su presentación y le ofreció una disculpa pública, asegurando que no volvería a actuar de forma desleal. El gesto culminó con un beso frente a las cámaras, tras lo cual ambos continuaron con su participación de manera habitual en la competencia.

