Participante de Las estrellas bailan en Hoy confiesa abuso de poderosa figura del espectáculo en Hollywood

La actriz Michelle González, actual participante de “Las estrellas bailan en Hoy”, rompió el silencio sobre una experiencia profundamente dolorosa que marcó su vida personal y profesional.

En un reciente encuentro con la prensa, compartido por el periodista Ernesto Buitrón, la intérprete habló sobre el abuso que sufrió años atrás durante su estancia en Estados Unidos. Sin dar nombres ni buscar una denuncia legal, Michelle dejó claro que su intención no es generar polémica, sino enviar un mensaje de prevención y fortaleza a otras mujeres.

¿Qué dijo Michelle González de Las estrellas bailan en Hoy sobre su abuso?

Michelle González explicó que esta no es la primera vez que habla del abuso que vivió, aunque sí es la primera ocasión en la que lo hace con seguridad . “Yo sufrí un abuso. La primera vez que hablé de esto fue cuando estuve en el programa de ‘Mira quién baila’, hace dos años en Miami, no di muchos detalles”, recordó.

La actriz aclaró que hoy se siente preparada para tocar el tema, aunque reconoce que aún hay momentos y espacios que no considera adecuados.

“Me siento lista para hablar de este tema, hoy no es el momento, no es el lugar… no solo me siento lista de hablar de esa anécdota, pero sobre todo saber que esa experiencia tenga un mensaje y pueda ayudar a alguien”, señaló.

Michelle Gónzalez enfatizó que no busca contar su historia como una simple anécdota viral. “No es un Storytime”, subrayó, dejando claro que su objetivo es generar conciencia sobre una realidad que muchas jóvenes enfrentan al intentar abrirse camino en la industria del entretenimiento.

¿Quién abusó de Michelle González, participante de Las estrellas bailan en Hoy?

Michelle Gónzález fue contundente al explicar que no revelará la identidad de la persona que abusó de ella.

Sin embargo, dio contexto sobre el poder que tenía dentro de la industria. “Es una persona tan poderosa, que está en un nivel tan global que realmente para mí sería algo muy desgastante”, confesó.

Michelle explicó que se trataba de alguien cercano, con quien convivió durante años mientras vivía en Los Ángeles. “Era una persona muy cercana a mí, una persona con la que conviví mucho tiempo… conviví con él, con sus hijos y hasta con su pareja”, relató.

También habló sobre una parte oscura del medio artístico.

“Si lo quiero hablar es más porque pasa a muchas chavitas que se van, como yo, a Los Ángeles a cumplir sus sueños, y te encuentras con alguien que abusa de tus ilusiones, que te dice que va a ayudar cuando la intención escondida es otra cosa. Hay una parte de la industria que es muy oscura y me tocó ser parte de esa realidad tan oscura”

¿Por qué Michelle González no quiere revelar el nombre de la persona que la abusó ni demandar?

Michelle González explicó que no busca dinero, fama ni represalias legales. “No busco dinero, ni quiero mencionarlo, porque se va a tratar sobre él y la conversación va a mudar”, dijo.

Además, señaló que legalmente el caso ya no podría proceder. “Después de 10 años, las pruebas que tienes ya no son válidas… no busco represalía legal ni ninguna compensación”, explicó.

Por otro lado, aseguró que incluso esta persona ya tenía antecedentes de abuso, había estado en un juicio y había salido libre por lo cual sabe que es una persona poderosa.

A pesar de ello, insistió en la importancia de hablar para prevenir. “No quiero que se entienda que me vale ni que estoy incitando a callarse… es importante hablarlo para prevenir porque lo mío ya pasó”.

Michelle concluyó con un mensaje de fortaleza: “Estoy aquí, estoy fuerte, no soy víctima, soy victoriosa”.

¿Quién es Michelle González, actriz y participante de Las estrellas bailan en Hoy?

Michelle González Salgado nació el 3 de abril de 1992 en la Ciudad de México.

Inició su carrera actoral a los cinco años en la telenovela Gotita de amor (1998). Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y posteriormente continuó su preparación en Estados Unidos.

Es hermana de la productora Giselle González.

Ha participado en producciones como



“La rosa de Guadalupe”

“Como dice el dicho”

“Señora Acero 3"

“La Candidata”

“Papá a toda madre”.

“Mi fortuna es amarte”

Actualmente forma parte de “Las estrellas bailan en Hoy” y del proyecto “Papás por siempre”, de Rosy Ocampo.

