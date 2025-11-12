Querida participante de Las estrellas bailan en Hoy rompe en llanto y renuncia al reality

Justo cuando todos esperaban su regreso triunfal a la pista, una querida participante de Las estrellas bailan en hoy dejó a jueces, producción y público con la boca abierta. Entre lágrimas y con palabras que desataron polémica, reveló una decisión que cambiará por completo la competencia. ¿Qué la llevó a dar este paso tan drástico? Aquí te contamos los detalles que están encendiendo las redes.

Mira: ¿Kunno abandona Las estrellas bailan en Hoy tras fuertes críticas? Deja sola a Rosa Caiafa

Entre lágrimas, la querida participante explicó las razones médicas que la obligaron a dejar la competencia. / IG

¿Qué famosa abandonó ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y cuáles fueron las razones?

La quinta semana del reality matutino ‘Las estrellas bailan en Hoy’ se convirtió en una montaña rusa de emociones. Malillany Marín, quien había estado fuera por dos semanas debido a una lesión, reapareció con una noticia inesperada: no volvería a la competencia.

La conductora explicó que su lesión en la pierna no sanó como esperaba y que los médicos le advirtieron sobre el riesgo de continuar: “En todos los años que llevo en la empresa, jamás me había rajado, soy de la vieja escuela, siempre voy a dar la cara, pero ayer el médico me dijo que es muy peligroso en un desgarre de tercer grado que se me pueda romper el músculo y tenga que ir a una operación”, reveló frente a Galilea Montijo.

Este anuncio no solo sorprendió a los jueces, sino también a sus compañeros y al público que la apoyaba desde el inicio.

Lee: Captan a integrantes de ‘Hoy’ en cita romántica: entre brindis y besos ¿él olvidó la cartera? ¡Ella pagó todo!

¿Qué tipo de lesión sufrió Malillany Marín en ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Malillany Marín sufrió un desgarre de tercer grado en la pierna durante su participación en la quinta temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. La lesión ocurrió a finales de octubre de 2025, justo cuando se preparaba para una de sus presentaciones dentro del reality.

Por indicaciones médicas, la actriz y conductora tuvo que guardar reposo durante dos semanas, pero al intentar reincorporarse a la competencia, los especialistas le advirtieron que su músculo aún no estaba recuperado y que existía el riesgo de una ruptura completa si continuaba bailando.

Mira: Exparticipantes de La casa de los famosos México debutan como conductores en Hoy: “Dan un toque juvenil”

¿Cómo fue la emotiva despedida de Malillany Marín en Las estrellas bailan en Hoy?

Conmovida y visiblemente afectada, Malillany Marín se acercó a su pareja de baile, Marco Montero, para pedirle disculpas por no poder continuar.

“Gali, público, producción, mi decisión es bailar y lo que me dice el médico es que no puedo bailar; por mi propia integridad física, no puedo hacerlo” Malillany Marín

Malillany Marín aprovechó para despedirse del escenario agradeciendo el cariño del público, la producción y sus compañeros. “Muchas gracias a todo mi público, sobre todo a nuestra jefa; discúlpenme por lesionarme, yo creo que nadie quiere estar mal. Los quiero mucho”, dijo con la voz quebrada, provocando que muchos en el foro no pudieran contener las lágrimas.

Emotiva despedida de Malillany Marín en Las Estrellas bailan en Hoy

¿Quién ocupará el lugar de Malillany Marín en Las estrellas bailan en Hoy?

Tras el anuncio, la producción de Las estrellas bailan en Hoy confirmó que Pía, quien ya había estado reemplazando temporalmente a Malillany Marín durante su incapacidad, permanecerá oficialmente en la competencia al lado de Marco Montero. La noticia fue bien recibida tanto por los jueces como por el público, quienes coincidieron en que el show debía continuar.

“Bienvenida Pía, otra vez en la competencia”, dijo Galilea Montijo mientras el público aplaudía la decisión. Pía, emocionada, abrazó a su compañera saliente y se comprometió a mantener viva la energía del equipo. Por su parte, Marco agradeció a ambas por el trabajo compartido y prometió seguir esforzándose para honrar el esfuerzo de su excompañera.

Así fue como se anunció la salida de Malillany Marín: