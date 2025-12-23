¿Faisy deja Me caigo de risa? El conductor revela que presentó su renuncia: “Necesito ser feliz”

Durante once temporadas, Me caigo de risa se ha consolidado como uno de los programas de comedia más vistos de la televisión mexicana, impulsado por su elenco, conocido como la “familia disfuncional”, y por la conducción de Faisy. Sin embargo, detrás del humor y las dinámicas en pantalla, el conductor ha atravesado momentos complejos que lo llevaron incluso a plantear su salida del proyecto. ¡Pidió su renuncia!

En una entrevista reciente para el canal de YouTube de Cecy Gutiérrez, Faisy reveló que en dos ocasiones presentó su renuncia al programa. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos lo que pasó.

Te puede interesar: Mau Nieto denuncia intento de asalto en plena carretera y ¡muestra el momento exacto! VIDEO

Conductora de Me caigo de risa sufre una serie de amenazas en redes sociales / Especial

¿Por qué Faisy quiso renunciar a Me caigo de risa?

Durante la conversación, el conductor explicó que una de las ocasiones en que solicitó su renuncia estuvo vinculada a la tensión que vivió Faisy con Mariana Echeverría, exintegrante del elenco de Me caigo de risa. Faisy señaló que entre ambos existía una amistad cercana que se rompió por asuntos personales, lo que derivó en un ambiente complicado dentro del foro.

El conductor reconoció que su carácter exigente y su forma estricta de trabajar generaron fricciones. Según relató, esas circunstancias influyeron en su estado emocional y en la manera en que enfrentaba las grabaciones del programa. Fue en ese contexto cuando decidió hablar directamente con el productor del programa, Lalo Suárez, para expresar cómo se sentía.

Faisy compartió que, en ese momento, consideró que no podía ser el conductor que Me caigo de risa necesitaba si continuaba en esas condiciones. De acuerdo con sus palabras, explicó sus razones de forma clara: “Necesito ser feliz y no estoy siendo feliz”, frase que marcó su postura al solicitar la renuncia.

Te puede interesar: Tras inesperado ‘accidente’, actriz regresa a las telenovelas luego de 20 años de ausencia: “Estoy preparada”

Faisy / Archivo TVNotas, @galavision e internet

¿Cuántas veces Faisy presentó su renuncia al programa?

En la misma entrevista, Faisy confirmó que fueron dos las ocasiones en las que presentó su renuncia en Me caigo de risa. Detalló que ambas decisiones surgieron tras periodos de crisis internas, en los que sentía que su desempeño podía verse afectado por situaciones emocionales y laborales acumuladas.

El conductor aclaró que nunca se trató de una inconformidad con el formato ni con la respuesta del público, sino de una evaluación personal sobre su bienestar. En ese sentido, explicó que siempre ha considerado fundamental sentirse pleno para poder sostener el ritmo, la energía y la disciplina que requiere un programa de comedia grabado frente a público.

Con el paso del tiempo, Faisy señaló que ha trabajado en controlar su lado explosivo y en canalizarlo de manera más productiva. Durante la charla, habló de cómo se involucra activamente en distintos aspectos del programa, desde la comunicación con el elenco y los chats de producción, hasta las dinámicas en camerinos y los detalles que cuida para que cada grabación se desarrolle conforme a lo planeado.

Te puede interesar: ¡Mariana Echeverría ‘regresa’ a Me caigo de risa! Así reaccionó Faisy al momento inesperado ¿se fue del foro?

Faisy en Me caigo de risa / Redes sociales

¿Seguirá Faisy en Me caigo de risa tras la temporada 11?

A pesar de los momentos de tensión y de haber considerado su salida, Faisy se ha mantenido al frente de Me caigo de risa durante once temporadas consecutivas. El programa continúa como uno de los formatos más sólidos del horario estelar de Televisa y ha logrado mantenerse vigente gracias a su elenco y a la respuesta del público.

La temporada 11 llega a su final esta semana y, aunque existe expectativa sobre una posible doceava entrega, el conductor dejó claro que su permanencia en el proyecto siempre estará ligada a su bienestar personal. De acuerdo con lo expresado en la entrevista, para Faisy no se trata únicamente de números de rating o de la continuidad del formato, sino de sentirse en equilibrio para poder cumplir con las exigencias del programa.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial si habrá una nueva temporada ni si Faisy continuará como conductor en caso de que el proyecto sea renovado. Sin embargo, su testimonio deja ver que cualquier decisión futura estará basada en un balance entre su vida personal y su compromiso profesional.

Te pude interesar: Mariazel interrumpe dinámica en Me caigo de risa tras inesperado accidente en vivo