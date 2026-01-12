Me caigo de risa de luto; Faisy anuncia lamentable muerte de ser querido: “Hoy decidió no despertar”

Faisy atraviesa un momento personal complicado luego de que dio a conocer que enfrenta una pérdida irreparable. La noticia fue compartida a través de las redes sociales del conductor, donde abrió una ventana a lo que está viviendo con su familia.

Faisy. / Foto: Redes sociales

¿Qué familiar de Faisy, conductor de Me caigo de risa, murió?

Faisy, conductor de Me caigo de risa, compartió con sus seguidores un mensaje para anunciar la muerte de su perrita Vicenta, a quien acompañó durante varios años. A través de sus redes sociales, el conductor dio a conocer la noticia y expresó lo que significó la presencia de su mascota en su vida, generando múltiples reacciones entre quienes siguen su trabajo y su día a día.

En el mensaje, Faisy recordó el papel que Vicenta tuvo a su lado y cómo, más allá de haberla rescatado, fue ella quien se convirtió en un apoyo constante para él. “Hoy se fue mi Vicenta, la cuidadora, protectora, amable y bailadora, siempre moviendo las caderas… Más que yo rescatarla, llegó ella a rescatarme a mí”, destacó el presentador.

El conductor también explicó que desconocía la edad exacta de su perrita, aunque calculaba que tenía alrededor de 16 años, y mencionó que en los últimos meses enfrentó complicaciones.

“Nunca supe su edad… Calculo que ya tendría 16 años y después de varios meses complicados, hoy decidió ya no despertar para cuidarme desde el cielo, y yo la extrañaré todos los días. Te amo, mi Vicentuca”, concluyó en su publicación, con la que se despidió públicamente de su mascota.

Faisy anunció la muerte de Vicenta, su perrita. / Foto: Redes sociales

¿Integrantes de Me caigo de risa se pronunciaron a la muerte de la perrita de Faisy?

Luego de que Faisy diera a conocer la muerte de su perrita, varias figuras del medio del espectáculo le hicieron llegar mensajes de apoyo a través de redes sociales. Las reacciones surgieron en la sección de comentarios de su publicación, donde colegas y amigos de Me caigo de risa se sumaron a las muestras de acompañamiento tras el anuncio.

Entre quienes expresaron palabras directas se encuentran Ricardo Margaleff, Mariazel, Yurem, Jessica Segura, María León y Vadhir Derbez, quienes dejaron mensajes breves dirigidos al conductor. Además, otros famosos como Erik Canales, vocalista de Allison, Sandra Echeverría, Mariana Seoane, Alessandra Rosaldo, Dalilah Polanco y Omar Chaparro también reaccionaron a la publicación con emojis y mensajes de apoyo.

Algunos de los mensajes fueron:



Ricardo Margaleff: “Lo sentimos muchom mi querido Fai. Te abrazamos con el corazón”

Mariazel: “Lo siento tanto, Faisy. Te abrazo fuerte”

Yurem: “Chale, te mando un abrazo”

Jessica Segura: “Amigo, lo siento, te mando un fuerte abrazo”

María León: “Lo siento mucho, Faisy, los abrazo fuerte”

Vadhir Derbez: “Te quiero, amigo. Sé lo que se siente y no se lo deseo a nadie. Les mando un abrazo a Vicenta y a ti”.

Murió Vicenta, perrita de Faisy. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Faisy?

Faisy, nació el 19 de septiembre de 1979 en León de los Aldama, Guanajuato. Es presentador, cantante, locutor de radio y actor, y se ha desarrollado en distintos formatos dentro del entretenimiento. Su carrera inició en la música a finales de la década de los noventa como integrante del grupo Perfiles, proyecto con el que lanzó un primer material discográfico en 1999. Posteriormente, la agrupación cambió su nombre a Crush y publicó un segundo álbum en 2002, lo que marcó una etapa temprana de su trayectoria artística.

Con el paso de los años, Faisy amplió su presencia en televisión y otros medios. Participó en telenovelas de TV Azteca, concursos de baile y programas deportivos, además de incursionar en proyectos digitales y teatrales. Desde 2014 es conductor del programa de entretenimiento Me caigo de risa.

También ha participado en producciones como ¿Quién es la máscara?, Resistiré, Veo cómo cantas y Pequeño gran jurado de la cocina, además de regresar al teatro en obras como Toc Toc y Spamalot, consolidando una carrera diversa en distintos escenarios

