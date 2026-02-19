Conductor de Hoy explota contra los Therian y lanza polémica advertencia: “Les voy a echar el antirrábico”

La conversación sobre los llamados therian llegó a la televisión abierta. Durante una emisión reciente del programa matutino Hoy, el periodista de espectáculos Sebastián Reséndiz expresó su desacuerdo con esta tendencia que se ha popularizado en redes sociales y lanzó un comentario que generó reacciones en plataformas digitales.

Programa Hoy / Facebook Hoy: Logo

¿Qué son los Therian y por qué se volvieron virales?

El concepto therian ha cobrado relevancia global a partir de contenidos difundidos principalmente en TikTok, donde usuarios comparten videos actuando como determinados animales. La palabra proviene de therianthropy, término que alude a la identificación espiritual o psicológica con un animal.

De acuerdo con las descripciones que circulan en redes y foros, las personas que se identifican como therian no necesariamente consideran que su cuerpo sea el de un animal, sino que experimentan un vínculo interno con determinadas especies, como perros, gatos o zorros. Esta conexión se refleja, según explican, en rasgos de personalidad o comportamientos asociados al animal con el que se identifican.

En algunos casos, los contenidos muestran a personas caminando en cuatro patas, usando accesorios como colas o máscaras, o recreando dinámicas que asocian con el comportamiento animal. Estos videos han provocado tanto apoyo como críticas, lo que ha incrementado su exposición mediática.

En México, el fenómeno también ha tenido presencia. Recientemente se difundieron grabaciones de personas que se identifican como therian realizando actividades en espacios públicos, lo que impulsó el debate en redes sociales y programas de televisión.

¿Qué es un “Therian”? / Redes sociales

¿Qué dijo Sebastián Reséndiz sobre los Therian en el programa Hoy?

El tema fue tratado en un segmento del matutino de Televisa en el que participaron Andrea Escalona, Martha Figueroa y Jonathan Barajas. Durante la conversación, Sebastián Reséndiz manifestó su postura respecto a quienes se identifican como therian.

“Esto de los therian, a mí, particularmente, me parece una ridiculez, una terrible ridiculez, ociosidad. Búsquense algo que hacer porque… ¡Ya están mordiendo gente” Sebastián Reséndiz

En el mismo espacio, Jonathan Barajas intervino y señaló:

“Al final, es una moda, pero también hay que ver hasta dónde está el tema de la salud mental. Yo lo veo como una moda, yo soy bien migajero y no por eso soy una paloma, ¿verdad?”. Sebastián Reséndiz

Posteriormente, al mencionar que en Ciudad de México se llevaría a cabo una reunión de personas que se identifican como therian, Reséndiz agregó:

“Se van a reunir los therians, les voy a mandar el antirrábico, que les caiga a todos el antirrábico para que se los llevan a todos, ¡órale!”. Sebastián Reséndiz

El fragmento fue retomado por el propio periodista en su cuenta de X, donde escribió: “Un horror y ridiculez eso de los therian, les voy a echar el antirrábico”. La publicación generó interacciones y comentarios en la red social.

Un HORROR y ridiculez eso de los #therian les voy a echar al antirrabico😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/iKRKR1PpyC — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) February 19, 2026

¿Habrá reunión de Therian en Ciudad de México?

Durante el segmento de Hoy, Sebastián Reséndiz mencionó que en Ciudad de México se organizaría una reunión de personas que se identifican como therian. No se ofrecieron detalles específicos sobre fecha, sede o convocatoria, pero el comentario surgió como parte de la conversación en torno al crecimiento del fenómeno.

La referencia a este encuentro fue lo que motivó la frase del conductor sobre “mandar el antirrábico”, declaración que quedó registrada en video y posteriormente circuló en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha informado de pronunciamientos oficiales por parte de organizadores de reuniones therian en Ciudad de México respecto a las declaraciones emitidas en televisión. Sin embargo, el clip del programa continúa compartiéndose en redes sociales, donde usuarios comentan tanto el fenómeno como las palabras del periodista.

