Hijo de Martha Figueroa debutará como actor en telenovela ¿cuándo y donde?

Hace unos días, Martha Figueroa compartió en su canal “Así se hacen los chismes” una noticia que la tiene llena de ilusión.

En esta ocasión anunció que la telenovela “Mi rival”, producida por Carmen Armendáriz, arrancará grabaciones en septiembre. Sin embargo, la verdadera sorpresa no es esa, sino que su hijo, quien estudió actuación, debutará por primera vez en telenovelas.

“La productora Carmen Armendáriz ya anunció su nueva producción, que empieza a grabarse en San Luis Potosí y se llama Mi rival. Se trata de la historia de una madre y una hija que se pelean por el amor de un hombre. Además de contar con un elencazo, mi hijo Alex Figueroa hace su debut”

“Estoy muy agradecida con Carmen por esta oportunidad que le da. Él está emocionadísimo y preparadísimo. Estamos felices por su debut”, comentó Martha Figueroa.

Hijo de Martha Figueroa debutará en una telenovela, ¿cuál será?

¿Qué dice Alex Figueroa, hijo de Martha Figueroa, sobre su debut en “Mi rival”?

En una entrevista para el programa “Hoy”, Alex Figueroa compartió su emoción por formar parte de esta nueva producción de Televisa.

“Estoy súper contento, es mi primera telenovela. Han sido meses de estarme preparando para esto. Mi personaje lo van a ver en la cantina, sirviendo tragos; espero que les guste. Es muy padre. El año pasado egresé del CEA y tener esta oportunidad me pone muy contento. Estoy listo para conocer a mis compañeros y empezar esta aventura”.

Mira: Susana Zabaleta sí tuvo cáncer, según Martha Figueroa: “Me contaron los detalles del proceso”

¿De qué tratará Mi rival y cuándo se estrena?

Alejandra Barros, Sebastián Rulli y Ela Velden serán los protagonistas de un triángulo amoroso en el que una madre y su hija se enamoran del mismo hombre. Al elenco también se suman Arturo Peniche, Martha Julia, Ana Bertha Espín, entre otros.

La historia, conocida como “Cuando la rival es una hija”, tuvo su primera adaptación en 1973 bajo el título Mi rival, protagonizada por Saby Kamalich, Enrique Álvarez Félix y Carlos Bracho. Más tarde, en 1996, se retomó con el nombre Amada enemiga, con Susana Dosamantes, Dominika Paleta y Enrique Ibáñez.

La nueva versión de “Mi rival” se estrenará en abril de 2026. El elenco apenas se ha reunido para la lectura del libreto, pero, de acuerdo con Martha Figueroa, las grabaciones comenzarán este mes.

Martha Figueroa le da la patadita de la suerte a su hijo, Alex, en su debut en Teatro en breve 2025 / Alex Isunza /TVNotas

Mira: Martha Figueroa admite que lo que dijo de la ruptura de Laura Flores con Lalo Salazar no sucedió

¿Quién es Alex Figueroa, hijo de Martha Figueroa?

Alex Figueroa es actor, mercadólogo, chef. También es el único hijo de la periodista de espectáculos. El joven egresó del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) en el 2025.

En 2020, Alex hizo casting para participar en “Masterchef celebrity”, sin embargo no fue contemplado para la producción.

Aunque esta es su primera telenovela, en 2025 Alex debutó en ‘Teatro en Breve’ con la comedia ‘Mamá, no soy gay’ donde compartió escena con Eugenia Cauduro.

Mira: Hijo de Carlos Villagrán culpa a Florinda Meza del divorcio de sus padres, revela Martha Figueroa