Polo Morín castigado por la TV; tras salir del closet ¡ya no lo llaman para protagónicos! “No me los ofrecen”

Polo Morín tenía un futuro muy prometedor en las telenovelas; sin embargo, lleva 6 años sin hacer alguna debido a que ya no le han ofrecido ser galán protagonista.

Así fue como la carrera de Polo Morín cambió tras decir públicamente que es gay. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Polo Morín sobre su trabajo como actor tras salir del clóset?

“Era el tipo de personajes que me daban antes, pero tras haber salido del closet, ya no me los ofrecen. No quiere decir que sean los únicos personajes que hay, o que yo a fuerza quiera ser el galán, pero no creo que tu vida personal tenga que ver con el tipo de personajes que desarrollas. Sin embargo, ya desde el casting, es diferente. Por eso ya no me ha interesado hacer telenovelas”, dijo el actor Polo Morín a TVNotas.

Volver a la televisión no es algo que le quite el sueño. “No ansío regresar. Si se da, sí, pero que muera de ganas no. No hay proyectos que me llamen la atención por lo pronto. No había proyectos con personajes que me interesaran o que yo diera con el perfil. Tampoco se trata de trabajar por trabajar”.

¿Por qué Polo Morín no entró a La granja VIP 2025?

El año pasado lo vimos como concursante en el reality Top chef VIP y actualmente forma parte de la obra Toc Toc. En Azteca le hablaron para La granja VIP, pero no aceptó. “Ahorita no me interesa eso. Ya ni siquiera avanzamos en la conversación. Solo aceptaría si hay un proyecto de ficción”.

Siempre defenderá orgulloso lo que piensa en cuanto a su orientación sexual: “No está a la venta”, reiteró el actor Polo Morín.

“En lo económico no me ha afectado nada. Yo estudié otra carrera: Economía. Desde que empecé a trabajar en TV tengo mis bases de educación financiera. Hice negocios, ahorros, inversiones. Económicamente, vivo de eso. Yo nunca he vivido de la actuación. Es algo que hago porque es mi pasión y me encanta. Por eso, tengo el privilegio enorme de poder dedicarme a esto cuando hay algo que me encante, que me divierta, o cuando tengo ganas de hacerlo”.

Finalmente, sobre su relación con Bernardo Abascal, nos compartió lo que le ha aportado. “Todo: felicidad, tranquilidad. Llevamos 5 años. Si se da la boda, igual que todo, yo fluyo con la vida. Soy feliz y disfruto los momentos. Conforme se vayan dando las cosas. Tampoco sueño con tener hijos. Si se da, igual, pero no es mi sueño”.

Polo Morín compartió que su salida de las telenovelas se dio porque ya no lo querían como galán principal. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Polo Morín y cuál es su trayectoria?

Polo Morín tuvo su primer papel importante en 2013, en la serie Gossip girl Acapulco.



Saltó a la popularidad al año siguiente, en la telenovela Mi corazón es tuyo.

Le siguieron otros melodramas como Sueño de amor, El bienamado y Tenías que ser tú, por mencionar algunos. En 2019 hizo en su última telenovela: La reina soy yo.

En 2021 formó parte de la serie de streaming Quién mató a Sara, donde encarnó un personaje gay. También lo vimos en Donde hubo fuego.

