¿Actor mexicano fue enterrado vivo? La historia que desató el escándalo; ¿rasguñó el ataúd?

La muerte de un actor generó sorpresa por las causas en las que se vio envuelto, pues presuntamente padecía catalepsia, un trastorno que puede provocar inmovilidad corporal y una disminución casi imperceptible de los signos vitales y que supuestamente habría sido enterrado vivo, ¿de quién se trata? Te contamos los detalles.

¿Qué es la catalepsia y cuáles son sus síntomas?

La catalepsia es un estado que, de acuerdo con la Real Academia Española (RAE), está “caracterizado por la pérdida momentánea de la sensibilidad y de la movilidad que ocurre a causa de algún trastorno neurológico o de un estado hipnótico”. Esta definición subraya que se trata de una alteración transitoria en la capacidad de sentir y moverse, vinculada a condiciones específicas del sistema nervioso o a estados inducidos.

En el ámbito clínico, la catalepsia puede presentar una serie de manifestaciones físicas observables durante el episodio, que afectan tanto la postura como la respuesta del cuerpo ante estímulos externos y ciertas funciones básicas. Entre los síntomas de la catalepsia se encuentran:



Cuerpo rígido.

Miembros rígidos.

Los miembros permanecen en la misma posición cuando se mueven, fenómeno conocido como Flexibilidad cérea.

No hay respuesta a estímulos visuales y táctiles.

Pérdida del control muscular.

Desaceleración de funciones corporales como la Respiración, la Digestión y el Latido cardíaco.

La persona puede parecer que ha fallecido durante el episodio.

¡Escalofriante! Aseguran que lo enterraron vivo y esto fue lo que encontraron. / Redes sociales

¿Qué actor mexicano, supuestamente, murió enterrado vivo?

Joaquín Pardavé es un actor, compositor, comediante y director de cine mexicano que nació el 30 de septiembre de 1900 en Pénjamo y falleció el 20 de julio de 1955 en Ciudad de México. Hijo de actores españoles, inició su vínculo con los escenarios desde la infancia y construyó una trayectoria que transitó por el teatro, la música y la industria cinematográfica nacional.

Antes de consolidarse en el espectáculo, trabajó como telegrafista en los Ferrocarriles Nacionales de México, en la estación Paredón, etapa en la que compuso la pieza “Carmen”. En la capital del país se integró a compañías de zarzuela y participó en montajes teatrales, además de formar dupla con el cómico Roberto el Panzón Soto.

Su paso al cine comenzó con la cinta silente Viaje redondo (1919), estrenada en 1920, y continuó con producciones sonoras como El águila y el nopal (1929). Más adelante también dirigió películas como El baisano Jalil, Los hijos de don Venancio, Soy charro de Rancho Grande y Una gallega en México.

¿Es verdad que Joaquín Pardavé fue enterrado vivo? Esto se sabe del caso. / Redes sociales

¿Joaquín Pardavé fue enterrado vivo?

Joaquín Pardavé falleció el 20 de julio de 1955 en la Ciudad de México a los 54 años. La causa de muerte fue un derrame cerebral derivado de una hipertensión arterial descontrolada, de acuerdo con los registros sobre su deceso.

Tras su muerte, comenzó a circular una leyenda urbana que sostenía que el actor habría sufrido un episodio de Catalepsia, por lo que se pensó que había muerto y, presuntamente, fue enterrado vivo. La versión fue difundida por el diario La Prensa, que vinculó el rumor con la condición cataléptica que se le atribuía y que al exhumarlo se encontraron huellas de que quiso salir del ataúd.

Con el paso del tiempo, los familiares del actor desmintieron públicamente esa versión. A través de entrevistas en medios impresos y en televisión, rechazaron que hubiera sido enterrado con vida. Uno de sus sobrinos afirmó que los restos de Joaquín Pardavé nunca fueron exhumados, con lo que buscó poner fin a la historia que circuló durante años en torno a su fallecimiento.

