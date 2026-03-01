Los Derbez: ¿Por qué todos son idénticos? Este es el personaje de genes fuertes, ¡No fue Silvia Derbez!

Aunque durante años se ha señalado a Silvia Derbez como el rasgo en común dentro de la familia, hay otro integrante que ha llamado la atención por el parecido físico que comparten varios miembros de la dinastía Derbez con una similitud entre hijos y nietos que no proviene necesariamente de la primera actriz, sino de otra figura clave dentro del árbol familiar, ¿de quién se trata? Te contamos.

No te pierdas: ¡Victoria Ruffo olvida diferencias con su ex y defiende a la hija menor de Eugenio Derbez! “Con los niños no”

¿Por qué los Derbez se parecen tanto? El dato que revela su historia familiar. / Redes sociales

¿Quién fue el esposo de Silvia Derbez?

Silvia Derbez estuvo casada con Eugenio González Salas, con quien tuvo dos hijos: Eugenio Derbez y Silvia Eugenia Marcela González. De esa unión nació una de las familias más conocidas del medio artístico en México, cuyo apellido ha permanecido vigente a lo largo de distintas generaciones.

Con el paso de los años, el parecido físico entre Eugenio Derbez y sus hijos ha sido tema recurrente entre seguidores. Aislinn Derbez, Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez comparten rasgos que suelen notarse en fotografías familiares y apariciones públicas junto a su padre.

La similitud también ha sido señalada en el caso de su hija menor, fruto de su relación con Alessandra Rosaldo. En imágenes difundidas por la propia familia, varios seguidores han destacado los rasgos en común entre Eugenio Derbez y sus hijos.

No te pierdas: ¿José Eduardo defiende a Victoria Ruffo de Eugenio Derbez? Lanza fuerte declaración ¿hay pleito en la familia?

Eugenio González, el secreto detrás de los rasgos idénticos en la dinastía Derbez / Redes sociales

¿Eugenio González es el culpable de que todos los Derbez se parezcan?

En el árbol genealógico de la dinastía Derbez, el nombre de Eugenio González Salas vuelve a tomar relevancia cuando se habla del parecido físico que comparten varias generaciones. Esposo de Silvia Derbez y padre de Eugenio Derbez, su imagen en fotografías antiguas permite observar rasgos que hoy siguen presentes en hijos y nietos del comediante.

En la primera imagen, Eugenio González Salas aparece junto a Silvia Derbez en un retrato en blanco y negro. Él porta bigote delgado, cejas marcadas y una estructura facial alargada, con pómulos definidos y mirada profunda. A su lado, Silvia Derbez luce peinado voluminoso y facciones suaves. Al comparar ese retrato con imágenes actuales de la familia, varios de los rasgos del patriarca —la forma de los ojos, la línea de las cejas y la estructura del rostro— pueden identificarse en su hijo.

Tanto Vadhir Derbez como José Eduardo Derbez comparten la forma de la nariz recta y delgada, la línea marcada de las cejas y la expresión de los ojos, que tienden a estrecharse ligeramente al sonreír. En el caso de Aislinn Derbez, también se aprecia similitud en la estructura del rostro y la forma de la mirada.

La comparación entre generaciones permite notar que la forma del mentón, la proporción entre frente y pómulos, así como la línea de la sonrisa, se repiten. Estas coincidencias físicas, visibles en fotografías de distintas épocas, han llevado a que varios seguidores identifiquen en Eugenio González Salas el origen de muchos de los rasgos que hoy distinguen a la dinastía.

No te pierdas: Eugenio Derbez rompe el silencio sobre el duelo de Aislinn tras la muerte de su madre “La estamos conteniendo”

Eugenio González: el verdadero responsable de que todos en la dinastía Derbez se parezcan. / Redes sociales

¿Quién fue Eugenio González, papá de Eugenio Derbez?

La figura de Eugenio González Salas suele mencionarse con menor frecuencia cuando se habla de la dinastía encabezada por Eugenio Derbez. Sin embargo, su trayectoria estuvo ligada a la televisión y la publicidad en México. Fue publicista, empresario y productor en una etapa en la que ambas funciones solían combinarse dentro de la industria.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, Eugenio Derbez habló sobre su padre y señaló: “Todo mundo habla de mi mamá pero poca gente habla de mi papá. Mi papá era un hombre muy divertido, era un hombre serio, alto. Él era publicista (...) había un programa que se llamaba ‘El gran premio de los 64 mil pesos’, bueno pues mi papá era el productor de ese programa”. Ese proyecto formó parte de la programación de Televisa, empresa con la que estuvo vinculado.

“En ese entonces los publicistas también eran productores, era otro sistema como Chabelo, mi papá era de esos, era publicista y aparte producía programas de televisión y así conoció a mi mamá”, dijo el comediante, actor y productor.

Eugenio González Salas se casó con Silvia Derbez en 1959 y fue padre de Eugenio Derbez y Silvia Eugenia Marcela González. Falleció en 1986 a los 71 años.

No te pierdas: Eugenio Derbez ilusiona con FOTO de La familia P. Luche y Consuelo Duval reacciona: ¿Regresan o no?