Actor de María Mercedes murió trágicamente, la estrella de cine y televisión se apagó por ¡enfermedad incurable!

El mundo del espectáculo mexicano ha tenido grandes figuras en cine, teatro y televisión, una de ellas dejó huella en cada uno de los ámbitos, pues se convirtió en un reconocido comediante. Más allá de su exitosa trayectoria, su vida tuvo un desenlace trágico, pues una insuficiencia renal que frenó abruptamente su continuidad en la pantalla. Te platicamos de quién se trata y su historia.

¿Qué famoso actor mexicano murió trágicamente tras luchar contra la insuficiencia renal?

Raúl Padilla, mejor conocido en la escena nacional como ‘Chóforo’, se convirtió en un recurrente de la televisión, el cine y el teatro. El actor, quien también se desarrollaba como comediante, tuvo una trayectoria de más de 40 años.

Aunque su trayectoria fue constante, los últimos años de vida de Raúl Padilla ‘Chóforo’ estuvieron marcados por serios problemas de salud.

El actor murió el 24 de mayo de 2013 en la Ciudad de México, cuando se encontraba en un hospital de la capital al que asistía regularmente para someterse a sesiones de hemodiálisis debido a la insuficiencia renal que padecía.

¿Qué problemas de salud tenía Raúl Padilla ‘Chóforo’?

Raúl Padilla ‘Chóforo’ padecía diabetes, enfermedad incurable que con el tiempo derivó en complicaciones mayores. En 2008 fue hospitalizado debido a una obstrucción intestinal, situación que encendió las alarmas sobre su estado físico.

Con el paso de los años, desarrolló insuficiencia renal, lo que lo obligó a someterse a tratamientos constantes de hemodiálisis en un hospital de la Ciudad de México, ya que sus riñones dejaron de trabajar correctamente.

El 24 de mayo de 2013, a los 73 años, Raúl Padilla ‘Chóforo’ falleció a causa de un infarto fulminante derivado de la insuficiencia renal que padecía.

¿Cuál fue la trayectoria de Raúl Padilla ‘Chóforo’?

Raúl Padilla ‘Chóforo’ nació en 1940, dentro de una familia con gran tradición artística. Fue hijo del actor Raúl ‘Chato’ Padilla, recordado por su papel de “Jaimito el cartero” en El Chavo del 8, y de la primera actriz Lili Inclán. Además, fue primo de los actores Rafael Inclán y Alfonso Zayas, referentes del cine popular mexicano.

Su carrera artística se extendió de 1972 a 2013 y ‘Chóforo’ se convirtió en un rostro habitual del cine, participando en películas como:



La pulquería 2 ,

, El agarratodo ,

, Las movidas del Mofles ,

, El rey de la vecindad,

El ratero de la vecindad 2,

La casa de la risa y,

Chile picante.

En televisión también tuvo una presencia constante. Formó parte de telenovelas como:



Viviana ,

, Carrusel ,

, Simplemente María ,

, María Mercedes ,

, María la del barrio ,

, Esmeralda ,

, Carita de ángel y

y Destilando amor.

Para completar su carrera, también estuvo en series mexicanas como: Vecinos, La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, La escuelita VIP, Qué bonito amor, entre otras.

En el plano personal, estuvo casado con Luz Verónica Cruz Reyes, con quien tuvo dos hijas: Katia y Karla Padilla Cruz.

