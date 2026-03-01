La historia del cantante que murió trágicamente en el terremoto de 1985; ¡Ahora su hija es famosa!

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 ha sido para México una de las más grandes tragedias en la historia de nuestro país. Son miles las personas que murieron aquel día, y uno de ellos fue un famoso cantante mexicano, que tuvo una hija, quien ahora también se dedica a la música. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso cantante mexicano murió en el terremoto de México en 1985?

Entre los miles de nombres que quedaron bajo los escombros aquella mañana del 19 de septiembre de 1985, uno se convirtió en símbolo cultural: Rodrigo González, mejor conocido como Rockdrigo, famoso cantautor.

Aquel día se encontraba en su departamento de la calle Bruselas en la colonia Juárez. El sismo, que devastó amplias zonas de la capital, provocó el colapso del inmueble. Su cuerpo fue recuperado entre los escombros, como el de miles de víctimas.

Su muerte significó el nacimiento de un mito musical que, con el tiempo, crecería hasta convertirse en referencia obligada del rock mexicano.

¿Quién es la hija de Rockdrigo, cantante mexicano que murió en terremoto de 1985?

El legado de Rockdrigo no solo vive en sus canciones, sino también en la voz de su hija, Amandititita. Cantante y escritora que ha hablado abiertamente sobre cómo la ausencia de su padre marcó su vida.

En distintas ocasiones ha expresado que, pese al paso del tiempo, el dolor se reactiva con la misma intensidad. “ Porque solo yo soy tu hija, la canción más triste que dejaste en este mundo ”, ha escrito, según información de Infobae,

Lejos de vivir bajo la sombra del mito de su padre, Amandititita forjó su propio camino artístico. Se dio a conocer a finales de los años 2000 con un estilo que ella misma bautizó como “anarcumbia”, una mezcla de cumbia, electrónica y letras narrativas cargadas de humor negro, crítica social y referencias a la cultura popular.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Rockdrigo?

Rockdrigo, originario de Tamaulipas, llegó a la capital mexicana muy joven. Con un estilo alejado de glamour, se convirtió en uno de los principales exponentes del llamado movimiento rupestre, una corriente contracultural que apostó por la crudeza y la ironía de la vida cotidiana.

En sus canciones desfilaban empleados, obreros, estudiantes, desempleados y noctámbulos. La ciudad aparecía como escenario central: vibrante, desigual, monstruosa y entrañable al mismo tiempo. Algunas de sus canciones más famosas son las siguientes:



“Metro Balderas”, su canción más conocida,

“No estoy loco”, con bastante crítica social y,

“Perro en el periférico”, una metáfora social.

Tras su muerte, amigos y colegas rescataron material disperso en cintas caseras, lo que permitió la publicación de discos póstumos como No estoy loco, ampliando el alcance de su obra.

