Actriz, estrella del cine de oro mexicano, murió trágicamente sola y entre la basura; ¿quién era?

Te contamos la historia de una famosa actriz mexicana, ícono de la Época de oro del cine mexicano, que terminó su vida de manera trágica, viviendo entre la basura, tras ser una recurrente de las películas. En la cúspide de su carrera, la actriz dio un paso al lado, por lo que su ascenso y retiro se dio de manera rápida.

¿Qué famosa actriz de la Época de Oro del cine mexicano murió trágicamente?

La historia de Alma Delia Fuentes parece sacada de un guion cinematográfico: una niña prodigio que brilló en la Época de oo del cine mexicano, alcanzó reconocimiento internacional y, en la cúspide de su fama, se alejó del medio.

Cuando parecía que su carrera seguiría en ascenso, Alma Delia sorprendió al anunciar su retiro a los 33 años. Tras filmar Canción de cuna, decidió priorizar su vida personal.

Se casó con Julio Azcárraga (primo de Emilio Azcárraga Milmo) y formó una familia con la que tuvo cuatro hijos: Alma Delia, Ana Rosa, Bertha Eugenia y Julio. ¿En qué momento terminó sola?

¿De qué murió la actriz mexicana Alma Delia Fuentes?

En 1970 la actriz Alma Delia Fuentes anunció su retiro definitivo. Lo hizo en plenitud de fama y estabilidad económica. Desde entonces, desapareció prácticamente del ojo público durante casi cinco décadas.

Durante años, el paradero de la actriz fue un misterio. No concedía entrevistas ni asistía a homenajes, hasta que en 2016, vecinos de su residencia en Naucalpan comenzaron a alertar a las autoridades y medios de comunicación. La exestrella vivía sola en la que fuera su lujosa propiedad, pero en condiciones alarmantes: acumulación de basura, presencia de animales y un evidente deterioro físico.

Según testimonios vecinales, sus cuatro hijos no vivían con ella y rara vez se les veía en el lugar. Debido a su avanzada edad y a la precariedad en la que se encontraba, Alma Delia terminó refugiándose en el garaje de su casa. Apenas comía y no tenía las condiciones mínimas de higiene.

La actriz falleció a los 80 años a causa de sepsis, una infección generalizada provocada por el entorno insalubre en el que vivía. La noticia conmocionó al medio artístico y al público que la recordaba como la entrañable Meche de Los olvidados.

¿En qué películas participó la actriz Alma Delia Fuentes?

La actriz Alma Delia Fuentes construyó una sólida trayectoria que incluyó más de 60 películas. Su rostro quedó ligado a algunos de los títulos más emblemáticos del cine nacional.

Fuentes debutó en la pantalla grande cuando tenía apenas nueve años en Sinfonía de una vida (1946) y de ahí su carrera fue en ascenso, participando en películas como:



A.T.M. ¡A toda máquina! , comedia protagonizada por Pedro Infante y Luis Aguilar,

, comedia protagonizada por Pedro Infante y Luis Aguilar, Las tres perfectas casadas (1953),

(1953), Mi esposa y la otra ,

, Las momias de Guanajuato ,

, La barca de oro ,

, Canción de cuna ,

, Contra viento y marea (1962) y

(1962) y Fallaste corazón (1970).

