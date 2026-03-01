Actor mexicano brilló en Hollywood y libró el cáncer, pero murió de manera inesperada

México se ha vestido de luto en incontables ocasiones por grandes celebridades. Tan solo hace algunos días, los fans de ‘La academia’ se vieron conmocionados por la muerte de Héctor Zamorano, quien participó en la primera generación del reality en 2002, por, según las especulaciones, suicidio.

Hoy hablaremos de un actor mexicano que logró brillar a nivel internacional por su gran talento y carisma. Si bien logró superar el cáncer, murió de una manera inesperada. Se trata de Héctor Suárez, quien falleció en 2020, pero su recuerdo sigue en el corazón de todos sus fanáticos.

Héctor Suárez / Redes sociales

¿Quién era Héctor Suárez?

Héctor Suárez Hernández, mejor conocido simplemente como Héctor Suárez, fue un actor mexicano que nació el 21 de octubre de 1938. Se interesó en la actuación desde que era muy joven, iniciando su carrera en 1964 con la película ‘El asalto’.

Participó en grandes producciones que fueron transmitidas a nivel internacional, lo que lo colocó como uno de los artistas más influyentes en su momento. Y es que Suárez se atrevió a participar en proyectos que hacían sátira de la política, siendo ese el motivo por el que hasta llegó a recibir amenazas. Estas son algunas de sus apariciones en pantalla más importantes:

El derecho de nacer

Derbez en cuando

Dame chocolate

Mujeres asesinas

Mentada de padre

Suave patria

El americano: The movie

Su último proyecto fue ‘¡Qué despadre!’. El actor no pudo ver la cinta, pues se estrenó en 2022, dos años después de su trágica muerte.

Se casó en dos ocasiones y tuvo cuatro hijos. Uno de ellos es Héctor Suárez Gomís, quien siguió sus pasos. También es medio hermano del comediante Alejandro Suárez. A lo largo de su vida, tuvo que combatir el alcoholismo que padecía.

¿Cómo fue la lucha contra el cáncer de Héctor Suárez?

En 2015, Héctor Suárez fue diagnosticado con cáncer de vejiga. Se sometió a muchos tratamientos y hasta cirugías para mejorar. Tras cuatro años de dura batalla, se dio a conocer que la enfermedad se había ido.

Fue su hijo Héctor Suárez Gomís quien dio la buena noticia a los medios de comunicación. Aseguró que su papá estaba muy contento. Incluso dijo que planeaban hacer un proyecto juntos en el futuro.

“Está muy feliz, sobre todo porque había un ligero miedo de que el cáncer se hubiera ido al colon, era el único miedo que teníamos, incluyendo al doctor, pero no encontró absolutamente nada”, contó Gomis.

Por su parte, el histrión mencionó estar muy agradecido con todos sus médicos y mencionó que, además de la ayuda médica, el “poder de su mente” fue lo que le ayudó a superar su enfermedad.

Héctor Suárez / Redes sociales

¿De qué murió Héctor Suárez?

Todo parecía ir bien y Héctor Suárez estaba más feliz que nunca por “haber engañado a la muerte”. Desafortunadamente, el 2 de junio de 2020 se anunció su fallecimiento. Su hermano, Gustavo Suárez, mencionó que había tenido “la muerte de los justos”, es decir, perdió la vida mientras dormía en su casa de Cocoyoc.

Algo que caracterizó a Héctor fue su sentido del humor y optimismo. Y es que el actor dijo en su momento que no le tenía miedo a la muerte.

“Estoy preparado para ella; es una transición nada más. Nadie muere; se muere el ‘traje’, pero tú no puedes morir. Tengo el testamento hecho; si un día te lleva la calaca, pues vámonos”, resaltó.

