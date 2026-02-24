Muere Héctor Zamorano: Yahir, Erika Alcocer y más exacadémicos lo despiden con emotivos mensajes

Los fans de ‘La academia’ se vieron conmocionados tras confirmarse la muerte de Héctor Zamorano, quien participó en la primera generación en 2002, a los 47 años. Su deceso fue anunciado este 24 de febrero, durante la emisión de ‘Ventaneando’ Yahir, Érika Alcocer y otros más que estuvieron con él en el reality no dudaron en usar sus redes sociales para pronunciarse y despedirlo con emotivos mensajes de despedida. Esto dijeron.

¿Cómo murió Héctor Zamorano, exparticipante de ‘La academia’?

Los conductores de ‘Ventaneando’ revelaron que apenas hoy, 24 de febrero, les había llegado la noticia sobre la muerte de Héctor Zamorano. Si bien no pudieron dar las causas exactas, se mencionó que luchaba contra la depresión.

Esto fue confirmado por Wendolee, quien se enlazó al programa. La cantante señaló que Héctor lidiaba con una “enfermedad crónica”. También mencionó que estaba pasando por momentos muy difíciles a nivel emocional.

“Él se enfrentó a muchísimas cosas. Tenía muchas cosas, mucha historia. A veces es muy complicado sobrellevar. Se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que le afectaron muchísimo. Vivió una vida y cumplió muchos sueños, pero se enfrentó a situaciones bien complicadas”, declaró entre lágrimas.

Por su parte, Estrella, quien también estaba en la llamada, reveló que, hace unos meses, Zamorano había estado hospitalizado. No mencionó la razón, pero reiteró que el artista se había alejado de la gente, lo que la tenía muy preocupada.

Según el vespertino de TV Azteca, el funeral se llevará a cabo hoy en su natal Veracruz. La familia no se ha pronunciado, por lo que se desconoce si sus restos serán enterrados o cremados.

Héctor Zamorano / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Yahir ante la muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de ‘La academia’?

De acuerdo con el programa ‘Ventaneando’, Yahir fue uno de los primeros en enterarse de la triste noticia. Poco después de que se supiera la muerte de Héctor Zamorano, el cantante compartió un corto pero emotivo mensaje de despedida mediante sus redes sociales.

El también actor se dijo muy afectado por la noticia. Si bien no mencionó nada sobre los motivos del deceso, se solidarizó con los familiares y amigos de su excompañero.

“Dios mío santo, qué tristeza. Un fuerte abrazo a toda su familia y cercanos. Te recordaré siempre con mucho cariño, viejo”. Yahir

Héctor Zamorano / Redes sociales

Erika Alcocer, Héctor Martínez y más exintegrantes de La academia lamentan la muerte de Héctor Zamorano

Otra que también se pronunció fue Erika Alcocer, quien admitió haber estado soñando con Héctor Zamorano desde hace unos días. Indicó que, cuando se enteró de su muerte, quedó muy afectada y prometió siempre recordarlo con cariño.

Erika Alcocer “¿Qué cosas no ? Llevo 3 días encontrándome con imágenes tuyas por las redes y por ende pensando mucho en ti , también fuimos roomies como con @marlahiromi y ahora Uds lo son en el cielo , hubiera querido hacer más por ti @hectorzamoranoof pero la vida no nos dejó , espero que estés descansado en paz y que algún día nos volvamos a abrazar y a reír a carcajadas como solo tú lo hacías”.

Por su parte, María Inés compartió el obituario de Héctor. Si bien no dio mayor comentario, su acción fue interpretada como una señal de que Zamorano está en sus pensamientos. Asimismo, Héctor Martínez, director de La academia, también se dijo muy dolido por la noticia.

“Un placer conocerte en este plano. Fuiste un gran académico y una extraordinaria alma. Ahora canta y encanta desde allá, donde todo es real”, manifestó.

Los internautas y fans del artista tampoco han dudado en manifestar sus condolencias y desearles todo lo mejor a la familia en estos momentos tan dolorosos.

