Laura Flores, Ninel Conde y Yahir protagonizan momento incómodo en plena rueda de prensa ¿Hay pleito?

Laura Flores, Ninel Conde y Yahir volvieron a colocarse en el centro de la conversación digital tras la difusión de un video captado durante una rueda de prensa. El elenco se encontraba promocionando la obra “Por qué los hombres aman a las cabronas”, montaje con el que actualmente realizan una gira por distintos estados de la República Mexicana, cuando ocurrió un momento que no pasó desapercibido.

Laura Flores / Redes sociales

¿Qué pasó entre Laura Flores, Ninel Conde y Yahir durante la rueda de prensa?

El momento ocurrió durante un encuentro con medios de comunicación en el que las entrevistas se realizaban por bloques. Mientras Ninel Conde respondía preguntas de reporteros, desde otro extremo del recinto comenzaron a llamar a Laura Flores.

En el video que comenzó a circular en redes sociales se observa cómo, en medio de la intervención de Ninel, se escuchan varias voces que mencionan el nombre de Laura. Ante esto, tanto Ninel Conde como Yahir voltearon al mismo tiempo hacia el lugar de donde provenían los llamados.

La escena fue breve, pero suficiente para que usuarios en plataformas digitales compartieran el clip y comentaran sobre las expresiones de los artistas. Algunos internautas señalaron que el gesto de sorpresa fue evidente al momento de la interrupción.

El material audiovisual se difundió principalmente en Instagram y otras redes, donde rápidamente acumuló reproducciones y comentarios. La conversación se centró en las reacciones captadas por la cámara y en la dinámica que se vivía en ese instante durante la promoción teatral.

¿Por qué se viralizó el video del incómodo momento entre Ninel Conde y Laura Flores?

El clip se volvió viral debido a la interacción captada en tiempo real. El hecho de que los reporteros llamaran a Laura Flores mientras Ninel Conde estaba hablando generó múltiples interpretaciones entre los usuarios.

En comentarios publicados en redes sociales, algunos internautas consideraron que la reacción de Ninel podría reflejar incomodidad por la interrupción. Otros simplemente destacaron la coincidencia de que tanto ella como Yahir voltearan al mismo tiempo.

El video fue compartido en distintas cuentas dedicadas a espectáculos, lo que amplificó su alcance. En cuestión de horas, el momento se convirtió en tema de conversación entre seguidores de los artistas y público interesado en la gira teatral.

Sin embargo, lo que muestran las imágenes es únicamente el instante en que se escucha el llamado y la reacción inmediata de los intérpretes. Después de ello, las entrevistas continuaron dentro de la dinámica habitual de promoción.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué dijo Laura Flores sobre los rumores relacionados con Yahir?

Semanas antes de que este video circulara, Laura Flores también generó conversación tras declaraciones sobre su vida personal. Luego de su ruptura con el periodista Lalo Salazar, la actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a enamorarse.

En ese contexto, mencionó que consideraría una nueva relación si encontrara a alguien con características similares a las de Yahir, su compañero en la obra. Sus palabras provocaron reacciones inmediatas, especialmente porque ambos comparten escenario en la gira nacional.

Posteriormente, Laura Flores aclaró que no existe ningún interés sentimental hacia el cantante. Explicó que entre ellos hay únicamente una relación profesional y una amistad cordial dentro del elenco.

La actriz también subrayó que la diferencia de edad y la situación personal de Yahir descartan cualquier vínculo romántico. Reiteró que su enfoque actual está en su bienestar personal y en disfrutar su etapa de soltería tras la separación.

Hasta el momento, ninguno de los tres artistas ha emitido un posicionamiento específico sobre el momento captado en la conferencia. La actividad promocional de la obra continúa con normalidad, mientras el clip sigue circulando en redes sociales.

