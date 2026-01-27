Carlos Hermosillo, quien desmintió tener cáncer, recuerda la devastadora traición que vivió con Laura Flores

Carlos Hermosillo recientemente salió a desmentir que está enfrentando un cáncer terminal. Sin embargo, tras esta revelación, en redes se recordó cuando exfutbolista también abrió su corazón para hablar uno de los episodios más dolorosos de su vida amorosa: la ruptura con Laura Flores, justo antes del Mundial de Futbol de 1986, un momento que marcó tanto su carrera como su vida sentimental.

Carlos Hermosillo recordó su relación con Laura Flores. / Redes sociales

¿Carlos Hermosillo, exfutbolista mexicano, tiene cáncer actualmente?

En medio de versiones que aseguraban que Carlos Hermosillo padecía una enfermedad terminal, el exdelantero decidió aclarar la situación y hablar sobre su salud. Hermosillo explicó que sí enfrentó un problema serio años atrás, pero que hoy se encuentra completamente recuperado.

El exfutbolista dejó claro que no atraviesa por ninguna situación grave actualmente y que los rumores que circularon en redes sociales no corresponden a la realidad.

Carlos Hermosillo se mostró tranquilo, pero firme al desmentir las versiones que lo colocaban al borde de la muerte. Explicó que la confusión se originó al hablar de un episodio que ya quedó en el pasado y que no afecta su vida actual.

“Yo tuve un cáncer de tiroides hace cinco años aproximadamente. (...) Yo hice un tratamiento que me recomendó una amiga en Cuernavaca y comía todo lo que venía de la tierra. (...) Eso es algo que pasó hace muchos años, hoy estoy perfecto de salud, estoy muy bien de salud”, reveló recientemente.

Carlos Hermosillo, exfutbolista y actual comentarista / Redes sociales

¿Qué le hizo Laura Flores a Carlos Hermosillo?

Tras aclarar su estado de salud, también se reavivó uno de los capítulos más dolorosos de su vida amorosa. Carlos Hermosillo recordó cómo Laura Flores puso fin a su relación justo antes de que él se concentrara con la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 1986.

La historia comenzó cuando ambos eran muy jóvenes: él tenía apenas 19 años y ella daba sus primeros pasos en la actuación. Hermosillo confesó que estaba profundamente enamorado y que incluso le dio un anillo de compromiso.

“Sí, anduve con Laura, le di anillo (de compromiso), tenía 19 años, me llevé muy bien con ella, es un gran ser humano, duramos entre dos, o un año y medio”. Carlos Hermosillo

La ruptura llegó de una manera inesperada. Laura le pidió que no leyera una carta hasta llegar a Tlaxcala, donde se encontraba concentrado.

“Me terminaron de la manera más..., no sé cómo decirlo, porque yo tengo un gran respeto por Laura y un gran cariño, pero me dio una carta cuando yo me iba al Mundial del 86… la abrí y me estaba terminando, empecé a llorar”, contó.

El golpe emocional fue tan fuerte que reconoció que su rendimiento deportivo se vio afectado. “Todos los días lloraba”, confesó.

Carlos Hermosillo revela su historia de desamor con Laura Flores. / Redes sociales

¿Con quién empezó a andar Laura Flores tras dejar a Carlos Hermosillo?

De acuerdo con lo que el propio Hermosillo contó recientemente a Matilde Obregón, que al regresar de Tlaxcala se enteró de que Laura Flores ya mostraba interés por el cantante uruguayo Sergio Fachelli.

Un comentario de su entorno terminó por hundirlo emocionalmente: “Un día, Luis Flores me dice: ‘Mira, aquí tú llorando todos los días y Laura Flores con Fachelli bien feliz’, fue lo peor que me pudo pasar”.

Aunque tiempo después Laura intentó retomar contacto, Carlos Hermosillo decidió cerrar definitivamente ese capítulo y seguir adelante con su vida.

“Me llama por teléfono, que me quería ver, me fue a ver, yo vivía en Coyoacán, se casaba un amigo a los tres días, me dijo: ‘¿te acompañó a la boda?’, le dije: ‘no, tú y yo ya no tenemos nada que estar juntos’, y no le dije nada de Sergio Fachelli y me regresó el anillo”, finalizó.

Además, aseguró que ambos eran muy jóvenes, pues tenían apenas 19 años, y reconoció que quizá las cosas suceden por una razón. El exfutbolista admitió que ese romance lo estaba distrayendo al grado de afectar su rendimiento en la cancha, ya que no lograba mantenerse concentrado.“Empecé a caer porque estaba muy distraído, las cosas pasan por algo”.

¿Quién es Carlos Hermosillo, exfutbolista que fue novio de Laura Flores?

Carlos Hermosillo

Es el segundo máximo goleador histórico de la Primera División de México.

Anotó más de 360 goles a lo largo de su carrera profesional.

Jugó en clubes como América, Cruz Azul, Monterrey, Necaxa, Atlante, Guadalajara y Los Angeles Galaxy .

. Se retiró del fútbol profesional en 2001, vistiendo la camiseta de Guadalajara.

Es recordado especialmente por su etapa en Cruz Azul, donde marcó más de 160 goles y se convirtió en ídolo del club.

Fue seleccionado nacional en distintas competencias internacionales. Disputó 90 partidos con la Selección Mexicana.

