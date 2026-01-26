Carlos Hermosillo, exjugador mexicano, rompe el silencio tras ser reportado con devastador diagnóstico de cáncer

Carlos Hermosillo, histórico exfutbolista mexicano, quien también representó a la Selección Nacional de México, fue diagnosticado con cáncer hace algún tiempo, mismo que llegó con un primer síntoma “tos”. La leyenda del balompié nacional habló de cómo se enteró y lo que hizo para poder enfrentar a esta delicada enfermedad. ¿Cuál es su estado de salud?

¿Qué tipo de cáncer le detectaron a Carlos Hermosillo?

La pandemia por Covid-19 dejó historias de encierro, incertidumbre y pérdidas, pero también reveló batallas personales que se libraron lejos de los reflectores. Una de ellas fue la que enfrentó el exfutbolista mexicano Carlos Hermosillo, quien confesó que durante ese periodo fue diagnosticado con cáncer de tiroides.

Hermosillo relató que todo comenzó con una tos persistente que lo llevó a consultar a distintos especialistas en Estados Unidos. Lo que parecía un malestar menor terminó convirtiéndose en una cadena de estudios médicos que desembocaron en una noticia devastadora: tenía cáncer de tiroides .

Por una tos, un doctor me vio en Estados Unidos, un doctor general, me dijo: ‘No me gusta tu tos, vete a ver un especialista’. Me fui a ver a un endocrinólogo y me dijo ‘tienes un tumorcito no me gusta’, me mandó a hacer una biopsia. Me dijeron: ‘tienes cáncer y no hay dónde te puedan operar’. Me acuerdo que empecé a llorar y pensé que tenía que hacer algo. Carlos Hermosillo

A la par del diagnóstico de cáncer, Hermosillo también enfrentó problemas cardíacos. Durante el Covid-19 sufrió una arritmia severa que obligó a los médicos a aplicarle un choque eléctrico para estabilizar su ritmo cardiaco. Fue entonces cuando recibió una indicación clara: no podía dejar de hacer ejercicio.

¿Cuál es el tratamiento que Carlos Hermosillo siguió para enfrentar al cáncer?

En el testimonio de Carlos Hermosillo también se mencionó la gran problemática que el sistema de salud tenía en época de pandemia, pues estaba desbordado por la gran cantidad de contagios.

Desesperado ante la imposibilidad de ser operado en aquellas fechas, Hermosillo acudió con una entrenadora de gimnasio, quien le dio un consejo que cambiaría radicalmente el rumbo de su historia clínica: modificar por completo su alimentación mientras esperaba la cirugía.

La entrenadora le recomendó eliminar por completo los productos de origen animal y consumir únicamente alimentos provenientes de la tierra durante al menos dos semanas. Aunque al inicio parecía una medida alternativa, Hermosillo asegura que el cambio tuvo efectos inmediatos en su cuerpo y su estado anímico.

Me dijo vas a comer de aquí en adelante todo lo que venga de la tierra, no quiero ver carne ni pollo ni pescado ni nada, durante dos semanas. Entonces empecé a comer así, me sentía con una energía bastante buena, llegué a la operación super bien, con una buena energía, entré al quirófano y cuando vi entrar a varios (doctores) dije ‘algo anda mal’. Y no, me dijeron ‘no sé qué pasó, no tienes cáncer’. La gente no entiende que es pura energía, de la tierra. Carlos Hermosillo

Cabe destacar que esto sucedió hace años, precisamente durante la época de pandemia en todo el mundo.

¿Carlos Hermosillo actualmente tiene cáncer?

Este 26 de enero se generó preocupación en miles de internautas, ya que en el reciente episodio de Matilde Obregón en el cual tuvo de invitado a Carlos Hermosillo, retomó aspectos importantes en la salud del exfutbolista.

Varios medios hablaron de un diagnóstico de cáncer para Hermosillo, pero algo que se omitió en algunos casos, fue que la información era de hace más de tres años.

Rápidamente fans y seguidores de Hermosillo se hicieron presentes en sus redes sociales y el exjugador de Cruz Azul tuvo que compartir un vídeo aclarando la situación, señalando que ese era un testimonio de algo que sucedió hace un tiempo y que actualmente goza de buena salud:

Yo tuve un cáncer de tiroides hace cinco años aproximadamente. (...) Yo hice un tratamiento que me recomendó una amiga en Cuernavaca y comía todo lo que venía de la tierra. (...) Eso es algo que pasó hace muchos años, hoy estoy perfecto de salud, estoy muy bien de salud. Carlos Hermosillo

