Estrella de reality anuncia que tiene cáncer cervicouterino: “Estoy en pánico por la noticia”

Hace unos días, Beatriz Martínez, mejor conocida como la DJ “B Jones”, anunció que padece cáncer de mama. Ahora, la estrella de los realities shows Nicole Polizzi, conocida como Snooki por su participación en Jersey Shore, volvió a sacudir a sus seguidores al revelar que enfrenta un diagnóstico de células cancerosas en el cuello uterino.

La información la dio a conocer a través de un video en TikTok, donde habló abiertamente del miedo, el estrés y la incertidumbre que ha vivido en los últimos días.

Lejos de guardar silencio, la influencer decidió usar su experiencia para generar conciencia sobre la importancia de no descuidar la salud e ir a los chequeos.

Snooki anuncia cáncer cervicouterino y su temor de perder el utero. / Redes sociales

¿Qué dijo Snooki sobre su diagnóstico de cáncer?

Snooki explicó que no tenía planeado grabar el video, pero que la noticia que recibió la llevó a compartir lo que estaba viviendo.

“Ni siquiera estaba pensando en hacer este video… estaba entrando en pánico por la noticia que recibí. Tengo miedo”, confesó. En el clip, la también empresaria reconoció lo difícil que resulta para muchas mujeres acudir a consultas médicas invasivas y enfrentar procedimientos incómodos.

La exestrella de MTV detalló que durante tres o cuatro años presentó resultados anormales en el Papanicolaou, así como la presencia de células precancerosas, lo que derivó en diversos procedimientos médicos. Entre ellos, recordó su experiencia con una colposcopía, la cual describió como dolorosa y angustiante. “Básicamente tienen que sacar un pedazo de tu cuello uterino y estás despierta”, relató, dejando claro el impacto físico y emocional que esto le generó.

¿Qué tipo de cáncer tiene Snooki y qué tratamiento se hará?

Tras varios estudios, el médico le informó que los resultados no eran alentadores, ya que se detectaron células cancerosas en la parte superior del cuello uterino. Ante este panorama, el especialista le recomendó someterse a una biopsia de cono, un procedimiento en el que se extrae una porción del cuello uterino en forma cónica para analizar si las células malignas se han extendido y si será necesario extirpar el utero.

Snooki explicó que, a diferencia de procedimientos anteriores, esta intervención se realizará bajo anestesia. Sin embargo, no ocultó su temor ante la posibilidad de que el tratamiento derive en una histerectomía, es decir, la extirpación del útero y el cuello uterino. Aunque aseguró que ya no planea tener más hijos, admitió que la idea le resulta devastadora.

“Obviamente ya no quiero tener más hijos, pero como mujer, la idea de una histerectomía y de no poder tener hijos… creo que eso es lo que más me está afectando. Lo que sea necesario para mantenerme saludable y segura para estar aquí con los hijos que tengo ahora”, afirmó conmovida.

Snooki pide a las mujeres no postergar sus citas con el ginecólogo

En su mensaje final, Snooki fue sincera al reconocer que ella misma postergó sus revisiones médicas por miedo a recibir malas noticias. “Esperé con mis malditas citas porque sabía que podría no obtener buenos resultados”, confesó.

Por ello, hizo un llamado directo a las mujeres para no retrasar sus chequeos ginecológicos y atender cualquier indicación médica a tiempo.

“Chicas, no falten a sus citas médicas. Si su doctor las llama y les dice que tienen que ir antes de los seis meses, háganlo”, concluyó.

¿Quién es Snooki, exparticipante de Jersey Shore?

Snooki, cuyo nombre real es Nicole Elizabeth Polizzi, es una reconocida personalidad de la televisión estadounidense que alcanzó fama mundial gracias al reality show de MTV “Jersey Shore”.

Nació el 23 de noviembre de 1987 en Santiago de Chile y fue adoptada a los seis meses por una familia italoestadounidense, creciendo posteriormente en Estados Unidos.

Saltó a la fama en 2009, cuando debutó en “Jersey Shore”, convirtiéndose rápidamente en una de las participantes más polémicas, carismáticas y recordadas del programa.

Tras el éxito de Jersey Shore, Snooki protagonizó junto a su amiga Jenni “JWoww” Farley el spin-off Snooki & JWoww, que se mantuvo al aire durante cuatro temporadas hasta 2015, mostrando una faceta más madura de su vida personal y profesional.

Años más tarde regresó a la franquicia con “Jersey Shore: Family vacation”, donde se documentaron momentos clave de su vida, incluyendo su proceso emocional al reencontrarse con su madre biológica chilena.

Además, formó parte de “Dancing with the stars”, donde sorprendió al público y al jurado con su desempeño, logrando posicionarse en el octavo lugar.

Snooki consolidó su marca personal y se transformó en una figura del fitness y el estilo de vida saludable. Fundó su propia cadena de tiendas de ropa llamada “The Snooki shop”, donde comercializa moda, accesorios y productos relacionados con su imagen.

