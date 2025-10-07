Exparticipante de La casa de los famosos anuncia diagnóstico de cáncer de mama

La modelo y exreina de belleza que participó en la tercera temporada de “La casa de los famosos”, conmocionó a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama.

Osmariel Villalobos comparte diagnóstico de cáncer de mama

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la exhabitante de La casa de los famosos, Osmariel Villalobos también presentadora venezolana compartió que está por someterse a una cirugía y posteriormente a un tratamiento médico, pero reflexionó sobre la llegada del cáncer en su vida.

“Justo ahora estoy atravesando este proceso. Jamás pensé que me tocaría a mí y un día, de repente, el cáncer tocó mi puerta; sí, esa palabra que uno nunca cree que va a escuchar tan cerca, una realidad que me toca de frente. Me van a operar en unos días, luego radioterapia y tratamiento hormonal. No es fácil, pero saben que estoy agradecida de que me lo detectaron a tiempo y puedo compartir este proceso con ustedes”, escribió la exmiss Osmariel Villalobos, de 37 años.

“A veces me pregunto por qué a mí, si soy sana, si me cuido… pero el cáncer a veces viene a detenerte, a valorarte de verdad. Hoy más que nunca sé que el amor propio también es prevención. Detectarlo a tiempo puede salvar tu vida. Ámate, cuídate y no postergues tu salud.”

Osmariel Villalobos revela que fue diagnosticada con cáncer / Instagram: @osmariel

¿Qué tratamiento recibirá Osmariel Villalobos para su cáncer de mama?

En otra parte de su mensaje, Osmariel Villalobos profundizó sobre el impacto emocional del diagnóstico y la importancia de los chequeos médicos:

“Tras mi diagnóstico, me esperan una operación, radioterapia y tratamiento hormonal. Sí, es fuerte. Sí, da miedo. Pero gracias a Dios, lo encontré a tiempo. No importa cuán sana creas estar… el cáncer puede tocarte la puerta sin aviso. Y te obliga a parar, a mirar hacia dentro, a preguntarte: ¿me estoy cuidando de verdad?”.

¿Qué mensaje dejó Osmariel Villalobos a las mujeres sobre el cáncer de mama?

Osmariel Villalobos compartió un mensaje de prevención a las mujeres."Hoy entiendo que el amor propio también es ir al médico, es hacerse el examen, es no callarse, es elegir la vida. Si este mensaje llega a ti, por favor: hazte el chequeo, hazlo por ti, hazlo a tiempo.”

La publicación recibió miles de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de colegas y seguidores, quienes destacaron su valentía al compartir una experiencia tan personal con el objetivo de crear conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama.

¿Quién es Osmariel Villalobos, exparticipante de La casa de los famosos de Telemundo?

Osmariel Maholi Villalobos es una modelo, presentadora de televisión y exreina de belleza venezolana, nacida el 2 de agosto de 1988 en Maracaibo, estado Zulia. Es licenciada en Comunicación Social y una de las figuras más reconocidas del entretenimiento venezolano y latinoamericano.

Saltó a la fama tras participar en el “Miss Venezuela 2011", donde representó al estado Yaracuy y obtuvo el título de Miss Venezuela Tierra. Un año después, representó al país en el “Miss Earth 2012", celebrado en Filipinas, donde fue coronada como Miss Earth-Water (segunda finalista) y recibió el reconocimiento de Miss Fotogénica.

Su carisma la llevó a la televisión, donde formó parte del programa matutino Portada’s, transmitido por Venevisión, y posteriormente se consolidó como animadora e influencer. En 2023, participó en el reality show La casa de los famosos de Telemundo, donde se dio a conocer a un público internacional.

