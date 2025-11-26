Estrella juvenil vende playeras tras desgarrador diagnóstico contra el cáncer ¡Necesita pagar su tratamiento!

James Van Der Beek, reconocido por su papel protagónico en la serie juvenil ‘Dawson’s creek’ y la película “Varsity Blues” vuelve a ponerse la camiseta de esta película con la intención de recaudar fondos para su tratamiento contra el cáncer y apoyar a otras familias que atraviesan la misma situación.

James Van Der Beek, reconocido por la serie juvenil ‘Dawson’s creek’ y como quarterback Moxon en Varsity Blues. / IMBD

¿Qué dijo James Van Der Beek sobre la venta de camisetas tras ser diagnosticado con cáncer?

James Van Der Beek volvió a despertar nostalgia entre sus seguidores al anunciar la venta de una nueva edición de la playera que usó en la película “Varsity Blues”. En un video reciente compartido en Instagram, el actor aparece lanzando un balón de fútbol americano y haciéndolo girar sobre su dedo, mientras porta la camiseta con el apellido “Moxon” en la espalda.

“¡Por demanda popular! Mi camiseta favorita. Quizá fueron todas esas jugadas divertidas que grabamos para los partidos como visitantes… pero siempre me encantó ponerme el uniforme blanco”, escribió el actor junto al clip.

El actor ofrece dos opciones de compra: una camiseta sin autógrafo por 40 dólares y una versión firmada por 80 dólares, con parte de las ganancias destinadas a apoyar su tratamiento contra el cáncer.

¿Qué tipo de cáncer tiene James Van Der Beek, protagonista de ‘Dawson’s creek’?

James Van Der Beek, reconocido por su papel protagónico en la serie juvenil ‘Dawson’s creek’compartió en noviembre del 2024 la difícil etapa que enfrenta: un diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3. En una entrevista exclusiva para revista “People”, el actor compartió detalles de su experiencia, explicando cómo mantiene una actitud positiva ante este reto que le ha tocado vivir.

“Hasta ahora, he estado lidiando con esto en privado, recibiendo tratamiento y enfocándome en mi salud con más dedicación que nunca. Me siento en un buen lugar y con fuerzas. Ha sido toda una experiencia, y contaré más cuando esté listo”, dijo Van Der Beek, quien también se disculpó con sus seres queridos por no poder compartirles la noticia de manera personal.

James Van Der Beek / IMDB

¿Qué es el cáncer colorrectal, que padece James Van Der Beek?

De acuerdo con la American Cancer Society, el cáncer colorrectal se desarrolla en el colon o el recto, que corresponden a la parte final del aparato digestivo. Usualmente, este tipo de cáncer inicia a partir de un pólipo que aparece en la capa interna de estas zonas.

Con el paso del tiempo, algunos de estos pólipos pueden transformarse en células cancerosas, invadir otras áreas del intestino y, si no se atienden, propagarse hacia distintos órganos del cuerpo.

La detección temprana es clave, ya que aumenta significativamente las probabilidades de tratamiento exitoso. Para reducir el riesgo, se recomienda realizar exámenes de detección a partir de los 45 años, especialmente para quienes tienen antecedentes familiares.

