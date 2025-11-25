Horóscopo semanal del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, ¡todos los signos!

Iniciamos con la época del signo de Sagitario. Las personas de este signo viven la vida con gusto. Encuentran la alegría en todo lo que hacen. Inspiran a los demás a ver las cosas de forma más positiva. Pocas personas pueden igualar su capacidad para recuperarse de la desgracia. Son impulsivos, impacientes y con tendencia a cometer errores por descuidos.

Aries del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Quieres aligerar tu caracter, volver a divertirte y disfrutar al máximo en estas fiestas decembrinas. Llegará alguien a tu vida. Sentirás que lo conoces de antes. Será un aliado y protector, pero no necesariamente tu pareja. Tendrán un encuentro maravilloso. Hay muchos papeles que revisar y firmar para establecer acuerdos y contratos antes de que termine el año. No todos tus socios permanecerán a tu lado.

Tauro del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo

Sentirás la protección de tus ángeles, que guiarán tus pasos para encausarte en el camino perfecto para tu próximo ciclo, que inicia en 2026. Tuviste momentos muy difíciles, tristezas, desengaños y traiciones, pero resurges con fuerza. Corriges esos rasgos de tu personalidad que te llevaron a la carencia. Logras independizarte. Estarás más libre, creativo y exitoso. Llegan aliados. No comas en la calle, puedes intoxicarte.

Géminis del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Los viajes que planeas saldrán de maravilla, te renovarán. Date a conocer, emite tu opinión y destaca. ¡Ya no te escondas! Tu gran intuición y voz interna te marcan el camino perfecto para que te funcionen tu trabajo, economía y mundo social. Haz los cambios pertinentes. Sé flexible y magnánimo. Sanas heridas de desamores y te abres nuevamente al amor. No todos los ayudantes o socios serán adecuados.

Cáncer del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Deja que la voz de tu corazón e intuición te muestren el camino que seguir y confía. Tu conexión espiritual te abre puertas para reunirte con personas con sentimientos y aspiraciones similares: El clan perfecto para el ciclo de vida que comenzarás en 2026. Te reencuentras con seres queridos de los que te habías distanciado. Vences miedos e inseguridades. Un acierto laboral te subirá la autoestima para lanzarte a lo grande al éxito.

Leo del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Recibes un premio o una mención especial por parte de alguna institución. Te abrirá las puertas hacia un círculo, negocio o proyecto que no habías podido alcanzar por falta de presupuesto. Todo lo inconcluso se resuelve en breve. Entras a 2026 en una nueva forma de vida más cómoda, con sueldo, casa y sustento seguros. Ya estás cansado de insistir en cosas que nunca sucedieron, pero esa etapa terminó. Entras en un ciclo de éxito.

Virgo del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Esa ayuda que esperabas y no llegaba al fin sucede. Descansará tu alma. Es un mes muy emocional. Pasaste por una etapa de depresión, pero resurgiras, con toda belleza, amor compartido y aliados verdaderos. Te darás cuenta de que eres mucho más fuerte de lo que pensabas, pero ¡cuidado! Creaste una armadura para no ser lastimado y es necesario soltarla para recibir todo el amor correspondido y el éxito que viene para ti.

Libra del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Te sentirás acompañado, reconocido y apapachado por tu familia y seres queridos, después de un periodo de alejamiento. Te atreverás a ir a un viaje inolvidable. Lo pagarás a plazos. ¡Tú puedes! Te despides de ¡tantas cosas! que ya no quieres, que ya no te atraen y ya no necesitas. Entras en una etapa más cómoda y adecuada para tu situación actual. El arte, la creatividad y la cultura tendrán mayor relevancia en tu cotidianidad.

Escorpión del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.Llegan becas, oportunidades, negocios y trabajos que te llenarán de dicha y realización. Querrás reunir a tus amigos en tu casa y disfrutar de su compañía. Se renueva la pasión con tu pareja, sobre todo ahora que estarás más relajado. Traes una varita mágica en la mano: Lo que pienses se hará realidad rápidamente, así que cuida tus pensamientos. Mejora la economía. Vienen viajes deliciosos. Hay composturas en el hogar.

Sagitario del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Has andado de aquí para allá en busca de tu lugar en el mundo, o bien, tu trabajo ha demandado traslados prolongados. Tu creatividad está en su punto más alto. Lograrás grandes proyectos con saltos cuánticos importantes y nuevos caminos que se abren. Sentirás que hay gente que quiere limitarte, que no estará de acuerdo con tu forma de vivir o trabajar, o que reclama tu presencia cuando tú solo tienes tiempo para reinventarte.

Capricornio del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Prepárate, porque 2026 trae grandes cambios para ti, con inicios, mejora de tu nivel laboral y económico, ayudas y aliados. Este mes cerrarás ciclos. Tomarás decisiones drásticas que aligerarán la carga que te pesa. Por ahora no te quejes ni hables de lo difícil que está todo, porque lo atraerías. Triunfas sobre tus detractores. Muy pronto descubrirás quiénes son. Una limpia energética con alguien de confianza ayudará.

Acuario del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Si luchas contra un malestar físico, encontrarás el doctor o el tratamiento pertecto. Te abres a la posibilidad de trabajar en algo muy diferente a tu empleo actual. Será una gran oportunidad que te dará el dinero que precisas, madurez y evolución. Te visitará alguien del extranjero. Si ya tienes pareja, la relación va por muy buen camino. Si eres artista, podrás codearte con gente muy interesante y productiva. Subirás tu autoestima.

Piscis del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Quieres salir de viaje, explorar y estar al aire libre, volver a apasionarte por la vida. Tratarás de ser el enlace entre personas enfrentadas. Te liberas de culpas y cargas innecesarias. Deseas iniciar 2026 ligero, en una nueva etapa de tu vida.Así será. Logras mejorar tu economía y saldar cuentas pendientes. La espiritualidad y las terapias te ayudarán a sanar viejas heridas. Descubres las verdaderas intenciones de alguien.

