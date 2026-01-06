Horóscopo semanal del 6 al 12 de enero del 2026, ¡todos los signos!

Continúa la época de los Capricornio, quienes aseguran que su trabajo es lo primero, y en ocasiones, quieren que se reconozcan sus obras y esfuerzos. Pasan largas noches en la oficina o en casa trabajando y a veces hasta se exceden, pero aceptan de buena forma el aumento de responsabilidades y múltiples actividades. Siempre van más allá de lo que se espera de ellos.

Aries del 6 al 12 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Será un año muy viajero, lleno de aventuras y lugares nunca antes conquistados. Recuperas la salud. Erradicas achaques que te tenían harto. Sueltas las preocupaciones para entrar en un estado de paz espiritual. Te liberas de muchas ataduras. Dejas todo aquello que no resultó o a aquellas personas con las que la química no funcionaba, tanto en lo personal como en lo laboral. Hay cosecha económica y nuevos amigos.

Mira: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries, horóscopo semanal del 6 al 12 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Tauro del 6 al 12 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo.

Este 2026 te enfrentarás a tus miedos y te darás cuenta de que eres más fuerte y capaz de lo que imaginabas. Llega un grupo de personas espirituales y filosóficas, que serán un gran respaldo para ti. Recuperas a la familia que creías perdida o que hace mucho no veías. Cuidado con los autoengaños, la pereza, la apatía y el conformismo: Son tus peores enemigos. ¡Métele decisión! Comprométete contigo. ¡Es tu momento!

Lee: Horóscopo 2026: Tauro, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Tauro, horóscopo semanal del 6 al 12 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Géminis del 6 al 12 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Regresa el éxito a tu vida. Avanzarás con toda determinación, poder, fortaleza y acción. Viajarás más de lo que crees, tanto por trabajo como por placer. Experimentarás mucha actividad laboral económica. Sacarás la mejor versión de ti mismo. Llegan propuestas laborales y nuevos proyectos jugosos. Puede haber competencia desleal por parte de tus colegas. ¡Aguas!

Checa: Horóscopo 2026: Géminis, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Géminis, horóscopo semanal del 6 al 12 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Cáncer del 6 al 12 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Prepárate para escalar y subir de nivel en 2026. Estarás ambicioso en el buen sentido de la palabra. Tu mente estará clara y empoderada, sin miedos ni metiéndote el pie. Dejarás de esconderte para darte a conocer, brillar y lograr tus metas. Querrás estudiar y prepararte para permanecer vigente, sobre todo ahora que la IA formará parte de la vida. Logras abundancia. Dejas la carencia e inestabilidad.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Cáncer, horóscopo semanal del 6 al 12 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Leo del 6 al 12 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Tendrás varias propuestas laborales jugosas, pero no todas van de acuerdo con tus sueños, ética y creatividad. Piensa muy bien antes de comprometerte, porque no serías feliz. Es el momento de crear tu propio equipo y lanzarte a ese proyecto que es tu gran anhelo. ¡Esta vez no fallarás! Ya estás listo, siempre y cuando te rodees de las personas idóneas para lograrlo. No cuentes tus proyectos: En boca cerrada no entran moscas.

Ve: Horóscopo 2026: Leo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Leo, horóscopo semanal del 6 al 12 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Virgo del 6 al 12 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Tu intuición estará en un nivel muy alto. Tu espiritualidad crece. Encuentras los gurús que te empoderarán. Reconocerás tu grandeza. Estarás muy asertivo en tus movimientos. Llegarás a el lugar adecuado en el momento perfecto. Muchos milagros llegan a tu vida. Todo lo que pienses se manifestará casi de forma instantánea. Conocerás a una persona que te va a fascinar y será recíproco.

Mira: Horóscopo 2026: Virgo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Virgo, horóscopo semanal del 6 al 12 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Libra del 6 al 12 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Es un año de soluciones. Encuentras el lugar perfecto para vivir, la ciudad o el departamento de tus sueños. También tu salud mejora, ya que te propondrás esmerarte en tu nutrición, ejercicio y meditación. Se resuelven los conflictos familiares y regresa la buena convivencia. Si ya estás en una relación, puede haber boda y familia. Los solteros podrán encontrar pareja. Mejora tu economía

y abundancia.

Lee: Horóscopo 2026: Libra, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Libra, horóscopo semanal del 6 al 12 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Escorpión del 6 al 12 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Gozarás mucho tu hogar, con visitas, reuniones familiares y compañeros de trabajo. Las decepciones del año pasado fueron para poner en su lugar tu ego y recordarte que no serás monedita de oro para todos. Entre más subas y mayor éxito tengas, mayores serán tus detractores envidiosos. Si crees que ese proyecto o negocio ha llegado a su fin, este 2026 repuntará con fuerza. Por ahora no tomes decisiones. Mejora tu salud.

Mira: Horóscopo 2026: Escorpión, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Escorpión, horóscopo semanal del 6 al 12 de enero. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Sagitario del 6 al 12 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Los esfuerzos que realizaste en 2025 serán recompensados en 2026, con gran cosechay abundancia. Tu salud sigue necesitando tu atención. No la descuides. Habrá que pedir perdón o perdonar a alguien de tu familia. Ahí mostrarás tu casta, misericordia y verdadera espiritualidad.Es parte de la prueba que tus maestros espirituales esperan de ti. Regresa el amor y la pasión con tu pareja después de un alejamiento.

Relacionada: Horóscopo 2026: Sagitario, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Sagitario, horóscopo semanal del 6 al 12 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Capricornio del 6 al 12 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Recuperarás tu salud. Seguramente ya llevas un rato en tratamientos y así seguirás, pero esta vez poniéndote a ti como prioridad. No permitas que el agotamiento y los horarios exagerados te pasen factura. ¡Esa será tu gran prueba! Cuídate a ti mismo. Dejarás de querer controlarlo todo. Delegarás y soltarás. De esa forma, las soluciones aparecerán por sí mismas, como por arte de magia. ¡Recobra tu alegría y fluye con gozo!

Checa: Horóscopo 2026: Capricornio, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Capricornio, horóscopo semanal del 6 al 12 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Acuario del 6 al 12 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Es un año decisivo y definitivo en tu vida. Si decides lograr el éxito y la plenitud, sucederá si te lo propones y haces todo lo que esté en tu mano con toda voluntad, sabiduría y labor. Se aconseja algún curso o taller espiritual para romper los bloqueos, tendencias de carácter añejas y enquistadas. Habrá muchas tentaciones. Cuidado con los excesos, los atajos fáciles, la soberbia, la inactividad o el conformismo. ¡Tú puedes dar ese salto cuántico en 2026!

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Acuario, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Acuario, horóscopo semanal del 6 al 12 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Piscis del 6 al 12 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Conectarás con un grupo de personas que serán “tu tribu”, por todo un ciclo de vida que durará muchos años. ¡Sube las antenas! Te recuperas de las decepciones pasadas. Tu corazón sana y diluye las heridas. Te atreverás a echar a andar ese proyecto o nuevo trabajo que tanto anhelas. Harás un viaje fascinante. Alguien puede hacer un testamento a tu favor. La suerte regresa a tu vida. Te sentirás acompañado y satisfecho.

Tal vez te interese: Horóscopo 2026: Piscis, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.