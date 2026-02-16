Horóscopo semanal del 17 al 23 de febrero del 2026, ¡todos los signos!

Continuamos en la época de los Piscis, los cuales, son seres soñadores e imaginativos. Poseen una rica vida interior y gran creatividad artística, pero a menudo se pierden en su propio mundo de fantasía.

Uno de las situaciones que más les aquejan es que llegan a ser influenciables e indecisos. Uno de sus fuertes es que son siempre adaptables, como camaleones capaces de ajustarse fácilmente a nuevas situaciones. Son románticos por naturaleza y se entregan intensamente en todas sus relaciones.

Aries del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Estás decidido a triunfar pese a los retrasos y piedras en el camino que otros arrojaron en tu senda, consciente o inconscientemente. Te cruzas con personas poco éticas, pero no te ensuciarás las alas y seguirás tu rumbo.

Hay prosperidad y abundancia. Recibes buenas noticias y cierre de contratos que te harán muy feliz. Hay contratación de empleados y despido de otros. Alguien a quien conociste hace poco está interesado en ti y buscará cualquier excusa para verte.

Lee: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Tauro del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Han llegado situaciones, visitas y salidas muy estimulantes a tu vida, pero sabes que es hora de poner los pies sobre la tierra y ponerte a trabajar para lograr mejor economía.

Tu misión de vida es ayudar, sanar y animar a otros, y aunque ahora no tengas todas las herramientas para lograrlo, llegarán justo en el momento que tú estés preparado... ¡manos a la obra! Haz cambios en tu cotidianidad, ordénate con disciplina y voluntad, lo demás llegará por añadidura.

Checa: Horóscopo 2026: Tauro, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Tauro del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Géminis del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Sucederá algo inesperado. Abre tu mente y recibe todo lo bueno que está llegando. Sé receptivo. Ya dejaste mucho atrás y está naciendo una nueva personalidad más libre y alegre dentro de ti.

Estás en etapa de sanación espiritual, transformación y cambio. Ten la seguridad de que no faltará la abundancia en tu vida. No retrases los trámites burocráticos, necesitarás todos tus papeles en orden. Te llega un trabajo formal, no te quitará mucho tiempo y te pagarán bien.

Podría interesarte: Horóscopo 2026: Géminis, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Géminis del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Cáncer del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Te reconocerán en tu zona laboral. Los negocios que emíezas prometen éxito y abundancia. Encuentrastu lugar en el mundo. Se abre tu camino ampliándose tus horizontes laborales, económicos y sociales.

Te sobrecargarás de trabajo, pero valdrá la pena, ¡aprovecha la buena racha! No estarás de acuerdo con la forma de pensar de muchos. Respeta, sé flexible y aprende a convivir, así no habrá ningún bloqueo en tu avance. Alguien te ofrece un trabajo excelente.

Ojo: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Cáncer del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Leo del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Llegan bendiciones a tu zona económica, porque tu conexión espiritual se ha fortalecido y el suministro que necesitas “ya está dado”, así opera la magia. Atrévetea colaborar con otras personas y formar equipo, esta vez escogerás bien y todo marchará de maravilla.

Las personas locas y tóxicas en tu vida están desapareciendo, ten misericordia, pero no por eso las cargues en la espalda. Hay cambios radicales en tu zona laboral, seguramente cambiarás de trabajo.

Tal vez te interese: Horóscopo 2026: Leo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Leo del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Virgo del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Muchos de tus sueños se hacen realidad, quizá no en la magnitud que te hubiera gustado, pero la existencia te está preparando para algo mucho mejor. Si hay sentimientos de rechazo o insuficiencia, déjalos salir sin miedo; identifícalos y sácalos a través de tu respiración.

Redecorarás tu casa de acuerdo con tu nueva personalidad. Finalmente lograrás tener la pareja que siempre has soñado, solo muéstrate tal cual eres, sin máscaras. ¡Vales mucho, reconócelo!

Mira: Horóscopo 2026: Virgo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Virgo del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Libra del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Seguramente estuviste muy reflexivo, llamando a las deidades de tu fe, porque quieres un presente y futuro más luminoso y verdadero. Se te caerá del pedestal una persona en quien depositaste tu confianza y te alejarás de ella.

Mejor así, de esa manera habrá espacio para que llegue tu verdadera tribu. Si sientes mucha turbulencia alrededor, ten la seguridad de que todo empezará a acomodarse. Llega un milagro profesional, logras un sueldo seguro.

Echa ojo: Horóscopo 2026: Libra, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Libra del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Escorpión del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Estás muy reflexivo, dándote cuenta de algunas actitudes tuyas que fueron exageradas y fuera de lugar. Sin embargo, buscarás a esas personas para fumar la pipa de la paz y todo quedará saldado. Escucha a los demás y no solo hables de tus logros.

Recibirás ayuda de quien menos esperas. Habrá que enviar documentos legales para tus trámites. Hay cierre de contratos con grandes oportunidades. Tu pareja estará muy sensible, todo le molestará, mejor dale vacaciones.

Te podría interesar: Horóscopo 2026: Escorpión, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Escorpión del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Sagitario del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Estás desatando nudos creados por ti mismo, pero ahora mismo ya has comprendido que quieres paz y bienestar, no caos, prisas y mil ocupaciones. Sacas de tu vida gente tóxica que te juzga y reprime. Resolverás situaciones que pensaste no podrías hacer solo.

Está cambiando totalmente tu personalidad, más amoroso, generoso y al mismo tiempo, firme y poniendo límites claros. Logras buena economía y pagarás tus deudas. Hay viaje a la vista.

Lee: Horóscopo 2026: Sagitario, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Sagitario del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Capricornio del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Decidirás entrarle con fuerza a las redes sociales para fomentar las ventas de tu negocio o empresa para la que trabajas. Te atreverás a entrar en nuevos nichos laborales que antes no te interesaban, para abrir tus horizontes.

Lo que estaba parado y estancado, ahora arranca y te pondrás al día. Mejora tu salud y podrás cumplir con todo. Contratarás a personas valiosas que te ayudarán a llevar a cabo tus objetivos. Tu pareja andará más distraída de lo normal.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Capricornio, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Capricornio del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Acuario del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Iniciarás cierto entrenamiento, ya sea deportivo, estudios o investigaciones. Dejarás de dudar y postergar, para entrar en acción y comprometerte con tu proceso por completo.

Es la hora de lanzarse y atreverse a llevar a cabo tus sueños. Empezarás a planear un viaje largo, con tu amorcito o alguien muy querido. El hartazgo que sientes hacia cierta situación será el trampolín y motor para que acciones hacia tus objetivos tan acariciados.

Checa: Horóscopo 2026: Acuario, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Acuario del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Piscis del 17 al 23 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Elige muy bien tus palabras, no prometas lo que no puedes cumplir o lo que no sientes. Trata de ser puntual en tus horarios y citas, urge dar una buena impresión profesional, siempre amable y respetuoso, para poder convivir y colaborar con los demás.

Aunque ahora haya obstáculos en el camino, sigue adelante porque pronto la rueda de la fortuna girará a tu favor. ¡Ahora mismo estás edificando tu futuro! Cree en ti, saca la casta y confía en la existencia.

Tal vez te interese: Horóscopo 2026: Piscis, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Encuentra horóscopos, rituales, notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas y mucho más en la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.