¿Don Omar murió de cáncer? Mensaje en redes de Daddy Yankee genera alarma entre fans; así fue el falso rumor

La tarde del martes 10 de febrero generó preocupación un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales, la presunta muerte del reguetonero, Don Omar. El falso rumor surgió luego de una publicación de Daddy Yankee, otro gran representante del género, con quien también ha tenido una enemistad por conflictos en su pasado. ¿Qué pasó exactamente?

¿El reguetonero Don Omar estuvo enfermo de cáncer?

En junio de 2024, Don Omar reveló que había sido diagnosticado con cáncer, dejando sorprendidos y preocupados a sus seguidores en redes sociales.

De acuerdo con reportes que surgieron después, se trató de un cáncer renal, específicamente un carcinoma de células renales, originado por un tumor en uno de sus riñones.

En un inicio, no se pudo precisar el tipo de cáncer, ya que ni el artista ni su equipo brindaron esos detalles en el primer anuncio. Con el paso del tiempo se confirmó que el problema estaba en uno de sus riñones y que este le fue extirpado como parte del tratamiento.

Don Omar logró recuperarse después de la intervención quirúrgica y afirmó que quedó “ cancer-free ” (libre de cáncer) tras el éxito del procedimiento. Esto no implica que haya dejado de recibir vigilancia médica, pero sí que la cirugía permitió eliminar el tumor.

¿Cómo surgió el falso rumor sobre la muerte de Don Omar?

Internautas mostraron su preocupación en pleno cumpleaños 48 de Don Omar, pues el cantante fue felicitado por decenas de colegas y miles de fans a lo largo del mundo.

Una de esas felicitaciones fue la de Daddy Yankee, con quien ha tenido una serie de conflictos a lo largo de su trayectoria. Lo sorprendente no solo fue el dedicarle unas palabras, si no que parecía una despedida, como cuando alguien muere:

“ Que el Señor te bendiga y te guarde; que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti ”, se leía en una parte del mensaje.

En comentarios el caos parecía crearse, ya que usuarios interpretaron de otra manera la publicación y pensaban en un escenario triste para el cantante, aquí te compartimos lo que decían fans:



"¿Por qué uno primero pensó lo peor?”,

“Ay me asusté, pensé que se se había mu3%t0"

“Casi me desmayo, Daddy. Pensé que se nos había ido el Don”.

Lo cierto es que se trató solamente de una felicitación y la otra parte de la dedicatoria escrita por Daddy decía lo siguiente:

William, que Dios te bendiga siempre. Mucha paz, salud y mucha vida, que lo demás lo pone el Don. Un abrazo. Daddy Yankee

¿Cuál es el conflicto que existe entre Don Omar y Daddy Yankee?

Desde el surgimiento del reguetón a inicios de los años 2000, Don Omar y Daddy Yankee se consolidaron como los máximos exponentes del género. Ambos aspiraban a ser el referente principal del movimiento, lo que derivó en una rivalidad marcada por la competencia en popularidad, premios y seguidores.

Uno de los episodios que más influyó en el distanciamiento fue la gira conjunta que organizaron en 2015 bajo el nombre The Kingdom, ¿por qué?:



Daddy Yankee señaló que Don Omar se retiró del tour sin dar explicaciones, situación que provocó pérdidas económicas y molestias entre los organizadores.

Don Omar aseguró que decidió apartarse porque consideró que no se estaban manejando las cosas con equidad y que existieron maniobras mediáticas para favorecer a Yankee.

Tras pasar varios años sin comunicación ni colaboraciones, los dos artistas optaron por poner fin a sus diferencias en diciembre de 2023. A través de publicaciones en redes sociales, reconocieron el aporte de cada uno al género y manifestaron respeto mutuo.

