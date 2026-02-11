Muere James Van Der Beek, ícono de “Dawson’s Creek”, tras batalla contra el cáncer colorrectal, a los 48 años

El mundo del entretenimiento está de luto: James Van Der Beek, el actor que inmortalizó a Dawson Leery en la emblemática serie juvenil Dawson’s Creek, murió este 11 de febrero de 2026 a los 48 años tras una prolongada batalla contra cáncer colorrectal, una enfermedad que él mismo había hecho pública y sobre la que habló abiertamente para generar conciencia

¿Cómo se confirmó la muerte de James Van Der Beek y qué dijeron su familia y autoridades?

La muerte de James Van Der Beek se reportó a la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis a las 6:44 a. m. (hora local), de acuerdo con TMZ, medio que difundió primero la información.

La noticia fue replicada por medios de referencia como NBC News, Variety y CBS News, que citaron un comunicado en redes sociales de su esposa, Kimberly, pidiendo privacidad y describiendo que el actor “enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, se lee.

Las redes sociales estallaron casi de inmediato. Miles de usuarios compartieron escenas, frases y fotografías del actor durante su etapa en el drama adolescente que marcó a toda una generación. Para muchos, Van Der Beek representaba una época completa de la televisión.

“Crecimos viéndolo”

“Parte de mi adolescencia se fue con él”

“Dawson’s Creek jamás será lo mismo” inundaron plataformas como X, Instagram y TikTok.

¿De qué murió James Van Der Beek? La enfermedad que cambió su vida

Aunque la causa oficial de su muerte no fue especificada por autoridades, es bien sabido que James Van Der Beek padecía cáncer colorrectal, diagnóstico que él mismo reveló públicamente en noviembre de 2024.

Desde entonces, el actor decidió no esconder su realidad. Lejos de retirarse en silencio, utilizó sus redes sociales y apariciones públicas para hablar con una honestidad brutal sobre su enfermedad, los tratamientos, los altibajos emocionales y los retos físicos.

El cáncer colorrectal, una enfermedad que muchos asocian con personas mayores, golpeó al actor en plena madurez, recordando que este tipo de padecimiento ha aumentado en adultos jóvenes en los últimos años.

Van Der Beek habló en varias ocasiones sobre lo difícil que fue procesar la noticia. No solo enfrentaba un diagnóstico médico, sino también la incertidumbre de su futuro, su carrera y, sobre todo, su familia.

James Van Der Beek antes y después:

¿Quién fue James Van Der Beek más allá de Dawson’s Creek?

Aunque su papel como Dawson Leery fue el más emblemático de su carrera, James Van Der Beek construyó una trayectoria mucho más amplia. Participó en proyectos que demostraron su versatilidad y su capacidad para reinventarse.

Entre sus trabajos más recordados destacan:



Varsity Blues

Scary Movie

Pose

En años recientes, el actor continuó activo con apariciones especiales, incluyendo un episodio de Walker y la película de Tubi Sidelined: The QB and Me.

En el plano personal, Van Der Beek era padre de seis hijos junto a su esposa Kimberly, un aspecto de su vida que solía compartir con orgullo. Su faceta familiar fue constantemente mencionada por la prensa y admirada por sus seguidores.

Más allá de la fama, el actor se transformó en una voz cercana para quienes enfrentan enfermedades similares. Sus mensajes sobre el tiempo, la vida y la vulnerabilidad humana hoy cobran un significado diferente.