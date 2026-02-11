Mayra Rojas recuerda a su hermana Lorena en el que sería su cumpleaños y revela que aún no supera su partida

A 11 años de la muerte de Lorena Rojas, su recuerdo sigue más vivo que nunca en el corazón de su familia. Este 10 de febrero, fecha en la que la actriz habría celebrado su cumpleaños número 55, su hermana Mayra Rojas reapareció en redes sociales con un mensaje dedicado a la también cantante, quien murió el 16 de febrero de 2015 tras una batalla contra el cáncer de mama.

Lorena Rojas murió a causa del cáncer a más de una década y ahora reaparece su hija. / Foto: Redes sociales

¿Qué le escribió Mayra Rojas a Lorena Rojas a 11 años de su muerte?

Mayra Rojas, hermana de Lorena Rojas, publicó en su perfil de Instagram una imagen de Lorena y la acompañó con un mensaje en el que habló sobre el vacío que dejó su partida. En el texto, señaló que ha dicho en distintas ocasiones cuánto la extraña, especialmente en estas fechas de febrero.

“No hay nada que no haya dicho sobre la falta que me haces. Hoy el silencio representa el todo y la nada. Huyo del ruido solo para pensarte, para cerrar simplemente los ojos y tratar de sentirte. Y te veo. Y no los quiero abrir” Mayra Rojas

En el mismo mensaje explicó que lo cotidiano se ha convertido en una forma de refugio ante el dolor que continúa sintiendo. También compartió que no logra entender del todo lo que experimenta tras 11 años sin su hermana en el plano terrenal.

“Lo cotidiano me hace huir de lo que sigue y seguirá doliendo. No quiero expresar lo que siento porque no lo entiendo. Todo el día te pensé y mañana será igual. Simplemente estás y no estás y simplemente te amo” Mayra Rojas

Además de la publicación en su perfil, Mayra también utilizó sus historias de Instagram para compartir un segundo mensaje junto a otra imagen de Lorena. En esa ocasión escribió: “Sabes lo que te amo y extraño. Hoy prefiero el silencio y solo pensarte”.

La publicación generó múltiples reacciones entre seguidores y personas del medio artístico, quienes le enviaron mensajes de apoyo y recordaron a la actriz por su trayectoria en televisión.

¿De qué murió Lorena Rojas y cuándo ocurrió su fallecimiento?

Lorena Rojas murió el 16 de febrero de 2015 a causa de cáncer de mama. La actriz fue diagnosticada años antes y enfrentó la enfermedad en distintas etapas, compartiendo públicamente parte de su proceso, así como los tratamientos médicos a los que se sometió.

Durante su lucha contra el cáncer, la también cantante habló en diversas ocasiones sobre la importancia de la detección oportuna y del acompañamiento médico. Tras varios años de tratamiento, la enfermedad avanzó y finalmente perdió la vida a los 44 años.

Su muerte ocurrió poco tiempo después de haberse convertido en madre, luego de adoptar a una niña llamada Luciana. La noticia fue confirmada por su familia en aquel momento y generó múltiples reacciones en el medio del espectáculo, donde Lorena Rojas era reconocida por su trayectoria en telenovelas y proyectos musicales.

¿Qué pasó con la hija adoptiva de Lorena Rojas?

Poco antes de su muerte, Lorena Rojas cumplió uno de sus mayores deseos: convertirse en madre. La actriz inició un proceso de adopción y recibió en su vida a una niña que llegó a transformar por completo su dinámica personal y familiar. Sin embargo, meses después, la enfermedad que enfrentaba avanzó y la actriz murió el 16 de febrero de 2015.

Tras su partida, la menor quedó bajo el cuidado de su tía, Mayra Rojas, quien asumió su crianza desde entonces. Con el paso del tiempo, la también actriz y conductora formalizó el proceso de adopción de manera legal, convirtiéndose en su madre ante la ley y garantizando estabilidad jurídica y familiar.

Desde entonces, Mayra ha compartido en redes sociales distintos momentos de su vida cotidiana, celebraciones escolares, fechas especiales y avances personales de la menor, mostrando cómo ha crecido en un entorno cercano a la familia materna. En varias publicaciones ha señalado que la decisión de asumir su cuidado fue un compromiso que tomó con responsabilidad tras la muerte de su hermana.

