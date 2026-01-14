La hija de Lorena Rojas reaparece ¡a casi 11 años de la muerte de la actriz!: ¿Qué fue de ella?

A casi 11 años de la muerte de Lorena Rojas, su hija volvió a aparecer públicamente y despertó el interés de quienes siguen recordando a la actriz. La reaparición se dio en un contexto que permitió ver cómo ha crecido.

Lorena Rojas murió a causa del cáncer a más de una década y ahora reaparece su hija. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Lorena Rojas?

Lorena Rojas fue una actriz reconocida por sus diversos papeles en telenovelas, fue diagnosticada con cáncer en 2008, padecimiento se extendió a otros órganos, situación que complicó su estado de salud. Desde aquel entonces inició un proceso constante de tratamientos y cuidados médicos y, pesar de ello, continuó activa en distintos aspectos de su vida personal y profesional, manteniendo comunicación con sus seguidores y participando en proyectos mientras su condición se lo permitió.

El 16 de febrero de 2015, falleció Lorena Rojas en Miami, Florida, a los 44 años, a consecuencia de cáncer de hígado. La actriz había enfrentado la enfermedad durante varios años.

Lorena y Mayra Rojas. La actriz detalló cómo se imagina la vida si su hermana viviera. / Foto: Redes sociales

La hija de Lorena Rojas reaparece: ¿Cómo se imagina a la actriz?

Durante una entrevista para el programa Hoy día, Mayra Rojas, hermana de Lorena Rojas, contó que junto con la niña en más de una ocasión se han imaginado cómo habría sido su vida si la actriz siguiera con ellas. En esas reflexiones, se visualizan en Miami, compartiendo una rutina distinta, en la que Lorena viviría plenamente su maternidad y la niña crecería a su lado, mientras Mayra ocuparía el papel de tía y no el de mamá.

“De pronto estuvieras en Miami viviendo con Lorena, yo no fuera tu mamá, sino tu tía”, dijo Rojas.

En esa imagen que ambas construyen, aparecen momentos cotidianos entre madre e hija, salidas juntas y una convivencia familiar cercana. La niña se imagina observando a su familia desde ese lugar, viendo a sus tíos como hermanos y sintiéndose feliz dentro de ese entorno, mientras surge de manera constante la pregunta sobre cómo habría sido su vida si hubiera podido crecer junto a Lorena Rojas.

“Yendo a lugares entre mamá e hija, como si fuera la hija de Lorena y ver con mucho gusto a mi tía. Muy feliz, también me preguntaría ¿cómo sería la vida si yo estuviera con Lorena?”, destacó la niña.

Lorena Rojas adoptó a la niña en 2013, sin embargo, tras su muerte, fue Mayra Rojas quien asumió el cuidado y la crianza de la menor de edad, quien en ese momento tenía apenas un año y medio. Desde entonces, ella se convirtió en su principal apoyo, acompañándola en su crecimiento y manteniendo vivo el recuerdo de la actriz dentro de su historia familiar.

Mayra Rojas adoptó a la hija de su hermana, Lorena, hoy la niña reaparece en TV. / Foto: Redes sociales

¿Qué le gusta a la hija de Lorena Rojas?

La hija de Lorena Rojas volvió a ser tema de conversación luego de que se dio a conocer que sus intereses actuales están lejos de la actuación y del medio artístico. A diferencia de la carrera que marcó a su madre, la joven ha decidido orientar su atención hacia otros ámbitos que forman parte de su vida cotidiana y de sus gustos personales.

De acuerdo con lo que ella misma ha compartido, su principal interés está relacionado con los autos de lujo y los aviones, una afición que asegura la acompaña desde hace muchos años. “Los amo desde que era bebé”, escribió al referirse a estos temas, dejando claro que se trata de una pasión de largo tiempo y no de algo reciente.

Estas revelaciones han permitido conocer más sobre el rumbo que ha tomado, mostrando una faceta distinta a la que muchos podrían imaginar por su origen familiar.

