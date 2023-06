Mayra Rojas admite que no celebra el Día de las Madres desde el fallecimiento de Lorena Rojas

Durante la entrevista, Mayra Rojas también dejó en claro que no se arrepiente de lo que dijo sobre Luis de Llano y su controversia con Sasha Sokol.

Recientemente, Mayra Rojas abrió su corazón y reconoció que dejó de celebrar el Día de las Madres desde el fallecimiento de Lorena Rojas, pues es una fecha muy dolorosa para su familia, principalmente, para su mamá.

En la presentación de la nueva temporada de Lo que Callamos las Mujeres, la famosa actriz reconoció que, pese al amor y cariño que le tiene a su mamá, ya no festeja este día por respeto al duelo que aún tiene por su hermana.

“No la festejamos porque, además, mi mamá lo sufre mucho. La muerte de Lorena ha sido la muerte más dolorosa en mi casa y hablar de Lorena, todo el tiempo, es un tormento”, expresó.

A la par de eso, señaló que ya no ha sido “la misma” desde que perdió a Lorena y todavía la sigue extrañando con todo su corazón: “mi mamá lo padece, mi mamá no es la misma desde que murió Lorena”, manifestó.

Mayra Rojas reconoció que su madre aún sufre la ausencia de Lorena Rojas, por lo que prefiere no celebrar el Día de las Madres. / Clasos

Cabe destacar que Mayra es la que se ha hecho responsable de su sobrina desde que falleció su hermana, por lo que se ha llegado a considerar una “segunda madre” para la pequeña.

“Es una niña mágica y su personalidad es encantadora, le cae bien a todo el mundo. Entonces mi gran oportunidad como mamá es guiarla, encaminarla y darle la fortaleza, los valores y las herramientas para que el día de mañana sea una mujer plena”, señaló la celebridad, en entrevista para TVNotas, en octubre del año pasado.

Lorena Rojas falleció el pasado 16 de febrero del 2016, a causa de un cáncer de hígado con el que estaba luchando desde 2008. Años antes de su muerte, la actriz había adoptado a su hija, quien actualmente sigue al cuidado de su hermana.

Mayra Rojas no se arrepiente de su opinión sobre Luis de Llano

Durante su encuentro con la prensa, Mayra Rojas también tocó la polémica sobre sus comentarios acerca de Luis de Llano y dejó en claro que no se arrepentía de su postura.

“No me arrepiento porque, pues yo, a lo mejor, estoy parada desde un aparador distinto ¿no? Hoy estoy metida en las redes sociales, a esto te arriesgas y he aprendido a que, en boca cerrada, no entran moscas”, apuntó.

En su momento, la hermana de Lorena Rojas fue sumamente criticada por su opinión e incluso llegó a recibir amenazas en contra de su familia por ello. Aunque en una ocasión se disculpó por lo que dijo, ahora resaltó que ignorará los malos comentarios.

En su momento, Mayra Rojas se disculpó por lo que dijo sobre el caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano. / Clasos

