¿Mayra Rojas se niega a que sus hijos adoptivos conozcan a sus mamás biológicas?: “Yo soy la que ha estado”

La actriz de películas y telenovelas Mayra Rojas se convirtió en madre con el nacimiento de Ivana, que actualmente tiene 22 años. Sin embargo, años después volvería a experimentar la maternidad con la llegada de Fabián de 19, a quien adoptó y tras la muerte de su hermana, Lorena, nuevamente vivió al experiencia de la adopción, (pues adoptó a la hija que ella había adoptado).

Como suele ocurrir, cuando los hijos crecen, pueden tener curiosidad sobre sus orígenes, algo que Mayra ya ha tenido que enfrentar y en un reciente encuentro con la prensa, compartió su sentir sobre la posibilidad de que sus hijos por adopción busquen a sus madres biológicas para conocerlas.

La actriz Mayra Rojas es mamá de una joven biológicamente y de dos adolescentes vía adoptiva. / Instagram

¿Mayra Rojas está dispuesta a que sus hijos adoptivos conozcan a sus madres biológicas?

Aunque algunas madres por adopción manejan el tema con completa apertura, parece que para Mayra este punto no es negociable, pues asegura que aunque sus hijos tienen todo el derecho a conocer sus orígenes, no está dispuesta a que otra persona llegue a ocupar el lugar que ella tomó como mamá.

“Ser mamá adoptiva tiene una doble responsabilidad, porque es una decisión personal y porque realmente es un amor que viene más allá de lo consanguíneo”, explicó. “Tienen el derecho por ser, de (saber) de dónde vienen (…). La menor sí me ha dicho: '¿Tú conociste a mi mamá biológica? (a lo que Mayra contesta) No, mi amor, yo no la conocí'”, compartió tajante.

La actriz de 61 años dijo que no está dispuesta a que su trabajo se minimice o se haga a un lado, pues es ella quien ha acompañado a los ahora jóvenes durante las enfermedades y momentos difíciles: “Mi trabajo como mamá no lo voy a minimizar, porque yo soy la que he estado ahí en las enfermedades, en las caídas de la bici, en las pesadillas en la noche. Entonces, yo no me puedo minimizar porque lo único que he hecho es ser mamá", dijo.

La hija de Mayra Rojas, Ivanna, cumplió 22 años recientemente. / Redes sociales.

¿Mayra Rojas estaría dispuesta a acompañar a sus hijos adoptivos a conocer a sus madres biológicas?

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que su hija menor conozca a su mamá biológica, Mayra fue contundente al revelar que no está dispuesta, aunque dejó claro que sí le facilitaría la información que ella tenga a la mano para que ocurra el encuentro.

“Tampoco me pregunta si sería yo capaz de acompañarla para conocerla. Si llegara el caso, yo le diría: ‘Mi amor, aquí está lo que yo sé hasta donde yo sé, y te toca buscar a ti. Yo te apoyo en todo lo que quieras’”, dijo a los medios. Recordemos que Mayra adoptó a su hija menor tras la muerte de la también actriz Lorena Rojas, quien lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer de mama en 2015.

La actriz vivió la experiencia de la adopción por primera vez con su hijo Fabián, de 19 años. / Redes sociales.

¿Es recomendable que los hijos adoptivos conozcan a sus papás biológicos?

En general, se considera beneficioso que los hijos adoptivos puedan conocer a sus padres biológicos, si ellos tienen interés en hacerlo, siempre y cuando se haga de manera segura y responsable. Esto puede ayudarles a entender su historia y origen, lo cual puede tener un impacto positivo en su desarrollo emocional y su sentido de identidad, según lo que refiere la organización Healthy Children en su sitio web.

Dicha institución sugiere que en caso de que el hijo por adopción empiece a tener estas inquietudes, se busque la ayuda de profesionales que orienten los procesos en conjunto a los padres de familia. “Es recomendable contar con el apoyo de profesionales (psicólogos, trabajadores sociales) para guiar el proceso y ayudar al niño a afrontar las emociones que pueda experimenta”, explica el sitio.