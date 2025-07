Matías Gruener se enteró por redes que es adoptado; Susana Zabaleta reacciona: “Las redes son una trampa”

La relación entre Susana Zabaleta y su hijo Matías Gruener siempre ha sido admirada por la cercanía y complicidad que proyectan. Sin embargo, recientemente ambos revelaron un capítulo sensible de su historia familiar: la adopción de Matías y la difícil forma en que él se enteró, siendo apenas un adolescente.

Si bien ya se sabía que Matías había sido un hijo por adopción, no se había hablado de como el joven cantante se había enterado. Fue el propio Matías quien, en una charla íntima para el pódcast La barra de Santiago, compartió por primera vez cómo descubrió cómo llegó a su familia. Y lo más impactante: lo supo por extraños en redes sociales que comenzaron a enviarle mensajes perturbadores cuando tenía solo 12 años.

La confesión del joven artista generó múltiples reacciones, y su madre, Susana Zabaleta, confirmó la versión de su hijo y reconoció el profundo dolor que vivieron como familia. Pese a ello, ambos coinciden en algo: su historia está marcada por el amor, y hoy desean inspirar a otros desde la resiliencia.

Matías Gruener aparece llorando en instagram / Instagram

¿Cómo se enteró Matías Gruener de que es hijo por adopción?

Durante el pódcast, Matías Gruener relató el episodio que marcó su vida: “Desde que tengo como 12 años me llegaban mensajes de personas diciéndome: ‘Yo soy tu mamá’, ‘Yo soy tu papá’, todo el tiempo. Es muy frustrante y muy difícil. Estuve buscando respuestas solito”, confesó con voz serena, pero emotiva.

Este tipo de mensajes, lejos de aclararle el panorama, le generaron ansiedad, confusión y una profunda soledad, pues enfrentó un proceso interno sin tener claridad ni contención en ese momento. Aunque hoy habla del tema con naturalidad, reconoce lo difícil que fue procesarlo siendo tan joven.

A pesar del dolor inicial, Matías dejó claro que no guarda resentimiento alguno: “No es algo que ni me avergüence ni algo que a la gente debería causarle morbo. Es una historia muy bonita”, expresó.

Matías Gruener recientemente lanzó su música en compañía de su madre Susana Zabaleta / Instagram

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre la adopción de su hijo?

Poco después de la entrevista de Matías, la cantante y actriz Susana Zabaleta reaccionó públicamente durante una aparición en el programa Ventaneando, donde confirmó que Matías es su hijo por adopción y lamentó la manera como se enteró.

“Es que las redes sociales son una trampa horrorosa, la verdad, una trampa de información que uno no puede hacer nada”, declaró, visiblemente afectada por recordar ese episodio. La soprano explicó que la forma en que Matías recibió esa información le provocó una fuerte crisis emocional, aunque con el tiempo ambos lograron superar ese momento oscuro.

Zabaleta también aprovechó para destacar la capacidad de su hijo para transformar esa vivencia dolorosa en una oportunidad para ayudar a otros:

“Yo creo que Matías tiene una historia padrísima que le puede servir a mucha gente, y eso es lo que está haciendo”. Susana Zabaleta

Matías ha recibido críticas por su origen / Instagram

¿Cómo es la relación entre Susana Zabaleta y su hijo, Matías Gruener?

Lejos de fracturarse, la relación entre madre e hijo parece haberse fortalecido con el paso del tiempo. Matías describió a Susana Zabaleta con palabras que conmovieron a sus seguidores:

“Es tan bonito el poder saber que se pueden hacer cosas con el corazón y con el alma. Y yo le agradezco por cada cosita, por cada regaño. Es que... es mi alma gemela”. Matías Gruener

Por su parte, Zabaleta también habló con orgullo del trabajo emocional que ha hecho su hijo para aceptar su origen, sanar sus heridas y abrazar su historia con cariño:

“Me encanta que haya volteado a verse, a aceptarse y a decir que es una bendición lo que le pasó y habernos encontrado y haber tenido esta familia. Hemos pasado cosas muy difíciles, por eso ahora solo es felicidad” Susana Zabaleta

Estas declaraciones evidencian una relación basada en el amor incondicional y el respeto mutuo, más allá de los lazos biológicos.

Así lo dijo Susana Zabaleta:

¿Susana Zabaleta ya había hablado de la adopción de Matías Gruener?

Sí, Susana Zabaleta ya había hablado públicamente sobre la adopción de su hijo Matías Gruener. En entrevistas anteriores, la actriz y cantante compartió que adoptó a Matías cuando tenía apenas un año de edad, luego de sentir —de forma casi espiritual— que su hijo había nacido. Según relató, despertó una noche con la certeza de que Matías ya estaba en el mundo, lo que la llevó a iniciar el proceso de adopción sin dudarlo.

“Yo siempre soñaba con arañas y me dice: ‘No hay ninguna araña, tranquila’, y dije: ‘No, no, no son las arañas’ y me dijo: '¿Qué?’ , ‘Es que ya nació’ (dijo Susana), '¿Quién?’ (preguntó su esposo) ‘Ya nació Matías’ (respondió Susana)”. Susana Zabaleta

Zabaleta explicó que, aunque su entonces esposo le propuso un tratamiento de fertilidad. Ella decidió seguir su intuición y comenzó a buscar a su hijo en orfanatos de distintos estados. Finalmente, encontró a Matías, con quien asegura tener un vínculo profundo e inquebrantable. La artista ha dicho que siempre supo que tendría dos hijos llamados Elisabetha y Matías, incluso antes de conocerlos.