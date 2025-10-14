Hospitalizan a hijo de Mauricio Barcelata tras accidente: perdió la memoria: ¿Cuál es su estado de salud?

En medio del turbulento proceso de divorcio entre Mauricio Barcelata y María José Suárez, una emergencia médica con su hijo obligó a la expareja a reencontrarse, esto a raíz de un accidente que habría sufrido recientemente. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Mauricio Barcelata y María José Suárez están enfrentando una pelea legal por su divorcio?

Una fuente cercana a la presentadora informó a TVNotas que María José Suárez habría terminado su relación con Mauricio Barcelata para iniciar un romance con su entrenador de gimnasio, y ahora le está exigiendo el 60% de su salario. Además, ya habría iniciado un proceso legal para disolver su matrimonio.

Todos dicen que ella tiene una relación con su entrenador de gimnasio. Además de ayudarla a grabar videos para sus plataformas, es muy común verlos juntos cuando toman café y pasean por el rumbo del gimnasio. Eso ya lo sabe Mauricio Barcelata y podría usarlo para tener a sus hijos con él al 100%. Obvio, ella dice que no, pero hay pruebas, mensajes y llamadas que Mauricio tiene que lo comprueban. Fuente TVNotas

Suárez está solicitando una pensión alimenticia que represente el 60% del ingreso de Barcelata, así como la custodia total de sus hijos. Por su parte, el conductor afirma tener pruebas de que ella afecta emocionalmente a los niños y que sostiene una relación amorosa con su entrenador personal.

También se dio a conocer que una de las audiencias más tensas ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando María José pidió los comprobantes de nómina de Barcelata para sustentar su petición del 60% de pensión alimenticia, según la misma fuente a TVNotas.

¿El hijo de Mauricio Barcelata y María José Suárez tuvo un accidente?

El hijo del conductor Mauricio Barcelata y la presentadora María José Suárez, sufrió un grave accidente mientras montaba su bicicleta (según información de Radio Fórmula), situación que derivó en una hospitalización de emergencia. El incidente, además de provocar una serie de lesiones físicas visibles, trajo consigo una preocupante pérdida de memoria temporal.

Fue María José Suárez quien dio a conocer el suceso a través de sus redes sociales. En una serie de publicaciones en Instagram, la también influencer agradeció la preocupación de sus seguidores y ofreció detalles limitados sobre el estado de salud del pequeño.

Gracias a todas las personas que han estado preguntando y llamándome para ver cómo está. Muchas gracias, ya está mejor, un gran, gran golpe, pero ya está mejor. María José Suárez

En una de las historias compartidas en su cuenta oficial de Instagram, María José dejó entrever que el incidente fue grave, ya que se interpreta que su hijo perdió la memoria por un momento. “ Ya está recordando todo ”, dijo Suárez al finalizar una de las historias mostradas.

En información retomada de Radio Fórmula, Mauricio Barcelata no dio más detalles, solo dijo unas palabras “ Se está recuperando ”, y confirmó que se trató de un accidente en su bicicleta.

En su Instagram personal, el conductor puso “ Mi biker favorito ”, acompañado de una foto de su hijo con una bata y siendo atendido.

María José Suárez y Mauricio Barcelata, hablan del accidente de su hijo / IG: mariajosesuarez, redes sociales y canva

¿Cómo empezó el romance entre Mauricio Barcelata y María José Suárez?

La historia de amor entre Mauricio Barcelata y María José Suárez comenzó en Acapulco, durante una ceremonia de premiación. Ella asistió acompañada de una amiga, mientras que él formaba parte del elenco del evento. Al regresar, coincidieron en el mismo vuelo y, desde entonces, no se separaron.

María José tuvo participación en el mundo del espectáculo como conductora en distintos proyectos, además de formar parte de realities como Reto 4 Elementos y Lucky Ladies. Mauricio, por su parte, comenzó su trayectoria como actor con papeles secundarios en telenovelas como Agujetas de color de rosa y Mi querida Isabel.

Su primer papel relevante fue en el programa Mi generación. En 2006 dio el salto a la conducción con Vida TV y, posteriormente, trabajó en espacios como Muévete, Nocturninos, Sale el sol y Guerreros. En la actualidad, es conductor principal del programa Venga la Alegría.

