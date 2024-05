Esposa de Mauricio Barcelata denuncia a productor ante la Fiscalía

Hace unos momentos se dio a conocer que la esposa de Mauricio Barcelata, la también conductora y actriz María José Suárez, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX contra un productor por abuso.

Suárez acusó al productor y conductor de Bandamax, Luis Fernando Villegas, conocido como ‘el Chito’ Villegas de abusar s3xu4lmente de ella luego de suministrarle la llamada “dr0 g4 zombie”.

Según declaró María José, esta sustancia funciona para reducir la voluntad y memoria de las personas que puedan estar bajo su efecto: “Es una dr0g4 que hace que estés despierta. Pierdes la voluntad y se bloquean los recuerdos en el cerebro por muchos años”, contó en una entrevista para un diario de circulación nacional.

María José Suárez denuncia a productor / Instagram

Los hechos ocurrieron años atrás, pero ahora los recuerdos de aquel momento comenzaron a regresar. Tuvo que ir a terapia y decidió tomar cartas en el asunto con esta denuncia.

¿Qué le pasó a María José Suárez?

Según recuerda con dolor y sufrimiento, años atrás estuvo en una fiesta con sus amigos y el productor. Ella relata: “Le pedí que me llevara a mi casa, porque me sentía muy mal. Al llegar a mi domicilio me bajé de la camioneta con mucha dificultad. Al abrir la puerta de mi departamento sentí un desvanecer y me apoyé en su brazo. Una vez adentro, mis hombros quedaron contra la pared”. El productor habría entrado a su casa, a lo que ella accedió, pero él se habría aprovechado de la situación.

La esposa de Barcelata denunció el pasado 15 de abril para que se haga justicia por lo ocurrido y ahora comparte la historia en sus redes sociales para ser apoyo para otras mujeres que hayan pasado por algo similar.

Él es el productor acusado por María José Suárez / Instagram

“Nunca más callada. Hoy abro mi corazón y lo grito desde lo más profundo… No permitas que el miedo te llene el alma. La culpa no fue tuya, así que tiemble lo que tenga que temblar”, comentó en Instagram.

Mauricio Barcelata apoya a su esposa en su denuncia

El conductor por su parte, habló sobre el tema y le brindó el apoyo a su esposa. “Eres la mujer más fuerte y valiente que conozco. Eres un ejemplo para mí y para tus hijos”, escribió.

Hasta ahora el productor denunciado por María José no ha reaccionado a las acusaciones que le hace la conductora.

