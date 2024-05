Otro pleito en Hoy: conductores protagonizan discusión en programa en vivo ¡Andrea Escalona los calmó!

Desde hace algunos días el elenco del programa Hoy desató polémica, debido a que en tu revista TVNotas te contamos que Andrea Escalona y Galilea Montijo habían tenido una fuerte pelea detrás de cámaras.

Según una fuente cercana a la producción, Andrea Escalona perdió el piso y anda muy subida, por lo que ya no lo soportan; y recientemente Galilea se molestó con ella por haberle arrebatado la palabra al aire en una sección; Galilea Montijo la confrontó y la discusión se fue a los gritos.

“Todo mundo escuchó los gritos. Montijo le decía que estaba cansada de su actitud. Que nadie la aguantaba. Que le bajara dos rayas a sus cosas porque si no, ella tendría que tomar cartas en el asunto. Escalona le contestó que hiciera lo que quisiera. Que la tenía sin cuidado y que no iba platicar con ella porque estaba muy alterada. Aquí fue peor. Por lo que entendimos, Andrea trató de tocarla con la intención de tranquilizarla, pero Galilea empezó a gritar: ‘Ahora me quieres pegar. ¡Lo que me faltaba!’. Fue cuando Galilea se salió muy molesta”.

Galilea Montijo y Andrea Escalona serias / Instagram

Otro encontronazo en ‘Hoy’

La mañana de este jueves, el programa matutino ‘Hoy’ sorprendió a sus televidentes con un tenso momento entre dos de sus conductores durante la transmisión en vivo. La acalorada discusión se dio mientras presentaban los espectáculos. Shanik Berman y Sebastián Reséndiz fueron los protagonistas de este altercado.

Así comenzó el incidente entre Shanik y Sebastián

El conflicto surgió cuando Reséndiz comentó una nota sobre la actriz cubana Lis Vega y su experiencia con biopolímeros, solidarizándose con ella tras sufrir una reacción adversa por estas sustancias. Sin embargo, Berman interrumpió al reportero y lanzó preguntas:

“Pero ¿te pidió dinero a ti para el doctor? A ti, ¿qué te importa? ¿qué te importa?”. Shanik Berman

Shanik Berman, Sebastián Reséndiz, Andrea Escalona y Vladimir Pozos en el programa ‘Hoy’ / Captura de pantalla Hoy

La discusión alcanzó un punto álgido cuando Reséndiz se defendió argumentando que simplemente estaba mostrando solidaridad con Vega y que no tenía intención de criticarla.

“Yo no estoy diciendo que este mal ponerse biopolimeros. Nadie la está atacando”. Sebastian Reséndiz

La tensión creció aún más cuando Reséndiz hizo un comentario sarcástico: “Shanik, ¿te tomaste el ch0ch0?”. Esto llevó a una intervención de Andrea Escalona para calmar los ánimos.

Andrea Escalona calmó la tensión en plena discusión entre Shanik Berman y Sebastián Resendiz

Escalona trató de poner fin al incómodo momento y tomó la mano de Shanik a su lado para que volteara a verla a ella y no a Sebastián: “Muchachos, tranquilos ya”.

Finalmente, los conductores hicieron caso a Andrea y dejaron atrás la pelea y continuaron con el programa. Eso sí, Sebastian Resendiz intentó hacer las paces: “Hay que saber escuchar, Shanik, pero no importa. Te quiero”.

Andrea Escalona y Shanik en el programa Hoy / Captura de pantalla

