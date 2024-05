¿William Valdés se unirá al matutino de Imagen Televisión? El exconductor de TV Azteca lo aclara

A principios de abril, William Valdés sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar que había regresado a México, tras más de un año de haberse mudado a Miami para buscar nuevas oportunidades laborales.

Mediante Facebook, el exconductor de ‘Venga la alegría’ admitió que Estados Unidos no fue lo que esperaba: “Muy motivado, llegué y empecé a tocar puertas. Tristemente, ninguna se abrió. Las personas que pensé que ahí estarían me dieron la espalda”, escribió.

Pese a todo, aseguró que su estancia en Miami fue una “gran enseñanza” y ahora vuelve a México con otra perspectiva. Incluso, se dijo listo para las oportunidades que puede ofrecer este país.

“Hoy por hoy soy otra persona. Aprendí a aceptar la situación y es la mejor manera de no sufrir. Regreso a México porque soy muy feliz acá. Regreso a México, porque es un país de grandes oportunidades. No sé qué me espere mañana, pero con una sonrisa siempre mirando al frente”. William Valdés

¿William Valdés se unirá a Imagen Televisión?

A la par del regreso de William Valdés, se dio a conocer que Dio Lluberes, exproductor de ‘Venga la alegría’, se integró a las filas de Imagen Televisión como director de entretenimiento.

Tras esto, se empezó a especular que Lluberes tendría en la mira a William para el matutino del canal ‘Sale el sol’, pues, en su momento, se aseguró que el conductor era su “protegido”.

Aunado a esto, el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, aseguró que muchas personas vieron al cubano en las instalaciones de la empresa: “Que el que anduvo por ahí y muchas personas lo vieron, William Valdez, que anduvo ahí en las instalaciones, que no sé si ahorita esté trabajando en México”, dijo recientemente.

William Valdés aclara si se integrará a Imagen Televisión

En una reciente entrevista para el canal de YouTube, señaló que no puede dar muchos detalles sobre sus futuros proyectos laborales. Sin embargo, dijo que ya está en negociaciones para una obra de teatro, así como también para estar en la televisión.

Sobre la posibilidad de integrarse a ‘Sale el sol’, mencionó que, pese a su gran amistad con Dio Lluberes, no hay nada pactado con Imagen Televisión. No obstante, admitió que aceptaría estar en el matutino.

“Sigue siendo mi amigo. No hay ninguna plática con Imagen Televisión, como se ha dicho por ahí para entrar. Si la hay, pues aquí estoy. Ellos saben que estoy en México. Me encantaría trabajar con ese equipo. Los conozco, pero no estoy cerrado a ninguna oportunidad que venga”, aseguró.

Para finalizar, señaló que, por el momento, estará enfocado en realizar teatro musical, pues no tuvo oportunidad de participar en ese ámbito durante su estancia en Miami.

