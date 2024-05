Galilea Montijo vs Andrea Escalona ¡Pleitazo entre conductoras!

En ti revista TVNotas te contamos que la semana pasada varios medios mencionaron un pleito entre Galilea Montijo y Andrea Escalona en el programa Hoy. Galilea le decía a Andrea que ya estaba cansada de que siempre quería robar la atención en el programa.

Andrea Escalona ha tenido actitudes que muy pocas personas soportan

Platicamos con varias personas de la producción para que nos explicaran las cosas y armar el rompecabezas. Resulta que el pleito y las discusiones vienen de semanas atrás. Según las fuentes, Escalona ha tenido actitudes que muy pocas personas soportan:

“Lleva varias semanas con desplantes y groserías. Se queja de todo y pone a su tía Andrea Rodríguez, la productora de Hoy, entre la espada y la pared”. Fuente a TVNotas

Nos cuentan que Andrea Rodríguez lleva muy buena relación con todo el panel de conductores, mientras que Andrea Escalona, su sobrina, ha perdido esa buena onda que en algún momento tuvo con sus compañeros:

Fuente a TVNotas “Yo no sé qué pasó. Antes todos se llevaban de maravilla. De un tiempo acá, quien perdió el piso fue Escalona. Ella exige mucho. Pide más secciones. Brillar más. No le ha quedado claro que aquí solo son dos conductoras principales”.

Relata que el primer enfrentamiento entre Galilea y Escalona fue cuando esta última regresó del viaje de Coachella, a donde fue como “imagen” del programa. “Llegó diciendo que se cargó de energías positivas y que entró al foro y le dolió la cabeza. Que se sentía energía pesada y mala. Estuvo haciéndole caras a Galilea. Entonces esta le dijo: “Pues ¿qué traes? Aquí no vengas a hacer tus numeritos porque no van” y le hizo mala cara Escalona. Eso sí, casi nadie le habla. Se toman las fotografías y videos porque son órdenes de arriba, pero cada uno hace sus cosas”.

¡Encontronazo en Hoy! Galilea y Andrea se hicieron de palabras

La gota que derramó el vaso fue el pasado martes 23 de abril, en una sección en la que tuvieron un especialista en visas. Escalona le arrebató la palabra a Galilea al aire: “Ella sabía que quien llevaba el papel principal en esa sección era Galilea y a fuerza quiso hacer las preguntas al especialista en visas invitado. Al aire se escucha que Galilea dice algo así como “mejor me callo”. El Negrito, en gesto de empatía, le soba la rodilla como para calmar las cosas, pero a cuadro se vio claramente su inconformidad. Al terminar el programa, Galilea le dijo que tenían que hablar y se fueron a encerrar al camerino”.

“Todo mundo escuchó los gritos. Montijo le decía que estaba cansada de su actitud. Que nadie la aguantaba. Que le bajara dos rayas a sus cosas porque si no, ella tendría que tomar cartas en el asunto. Escalona le contestó que hiciera lo que quisiera. Que la tenía sin cuidado y que no iba platicar con ella porque estaba muy alterada. Aquí fue peor. Por lo que entendimos, Andrea trató de tocarla con la intención de tranquilizarla, pero Galilea empezó a gritar: ‘Ahora me quieres pegar. ¡Lo que me faltaba!’. Fue cuando Galilea se salió muy molesta”.

A raíz de esto, la productora trató de resolver la situación no poniéndolas juntas a cuadro. “Desde ese día, solo están lo necesario y eso si están todos a cuadro, como la entrada o la salida. En el comedor ya no se sientan al mismo tiempo. Sus secciones las hace con los demás. Escalona no ha entendido que su trabajo pende de un hilo, porque nadie la quiere. En cualquier momento le podrían dar las gracias”.

Contactamos a la productora Andrea Rodríguez y señaló que no tenía comentarios.

