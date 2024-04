Eduardo Videgaray, ‘el Estaca’ y Sofía Rivera Torres se burlan de lo dicho por Lucero Mijares

Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal, conocido como ‘el Estaca’, y Sofía Rivera Torres desataron la indignación en redes sociales tras hacer comentarios burlones sobre lo que dijo Lucerito Mijares, quien confesó a los medios hace algunos días que a veces en la calle la confunden con hombre.

En un encuentro con la prensa, Lucero compartió cómo enfrenta las críticas en redes sociales, cuando la comparan con su madre e incluso se han referido a ella como si fuera hombre.

Lucerito reveló que la han confundido con hombre

“No soy la típica chava que se pone la pestaña. Yo me muerdo las uñas. Estoy terrible en ese aspecto ‘femenino’ e incluso cada vez que llego, como al cine o así, me dicen: ‘Hola, bienvenido’ y yo: ‘Gracias’, y obviamente, me da exactamente igual. A veces (creen que soy hombre) porque traigo gorra... No me incomoda. A mí me da muchísima risa”.

Tras estas declaraciones, Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal, ‘el Estaca’, y Sofía Rivera Torres comentaron la entrevista en su programa '¡Qué importa!’, en particular, hablaron de la apariencia de Lucero, lo que provocó la indignación de los internautas.

¿Qué dijeron Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal, ‘el Estaca’, sobre Lucerito Mijares?

Con su tradicional tono irreverente y sarcástico, los conductores hicieron comentarios acerca de lo que platicó Lucerito en cuanto a que la han confundido con hombre.

“Dijiste que te confunden con hombre, pero no dijiste con cuál, con el ‘Hombre araña’, con Paco Memo”, dijo ‘el Estaca’ a modo de chiste, mientras que Sofía aseguró: “Se parece a Paco Memo”.

“Puedes jugarlo a tu favor. Hacer que te paguen tu trabajo como hombre, pero entrar al antro gratis como mujer”, dijo Videgaray.

El ‘Estaca’ mencionó: “Le pueden cantar ‘Soldado del amor’, sin ningún problema”.

Finalmente, Sofía concluyó con otro comentario.

“Tiene sus ventajas. Puedes entrar al baño de hombres y nadie te dice nada. A mí me gustaría. Pero, mira, no te preocupes, Lucerito. A Wendy Guevara le pasa todo el tiempo”, expresó Sofía Rivera Torres.

Internautas reaccionan a los comentarios de los conductores de '¡Qué importa!’

Tras estos comentarios, las redes reaccionaron y varios internautas piden que ‘cancelen’ a estos conductores, pues aseguran que “es irresponsable y lamentable que se burlen de la apariencia de una chica de 19 años y hagan burlas sobre el aspecto físico de una persona”.

“¡Qué horror! ¿Es eso humor? El video fue solo bully1ng”, "¡Qué comentarios tan desagradables!”, “Cancelen este programa”, fueron algunas de las opiniones que se leen en redes.

