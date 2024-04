Adamari López confiesa que ha mantenido económicamente a alguna de sus exparejas,¿quién fue?

Una de las emisiones recientes de ‘Desiguales’ Adamari habló del estereotipo arraigado de que el hombre debe ser el principal sostén económico en el hogar, lo que llevó a la conductora boricua a ofrecer su propia experiencia como ejemplo.

La reconocida actriz habló de la importancia de que las relaciones se basen en el amor más que en factores económicos. Recordó cómo en su época, las mujeres eran criadas con la idea de buscar un proveedor económico. Sin embargo, ella ha demostrado ser autosuficiente y ganarse las cosas por sí misma.

“A nosotras yo creo que a las mujeres nos criaron como ‘busca ese proveedor’, nos criaron en mi época, yo voy a cumplir 53 años, mi mamá me decía ‘búscate un doctor, un abogado, alguien que te pueda mantener’, pensando en esa era la posición que la mujer quería tener”

Una constante en sus relaciones amorosas ha sido el hecho de ganar más dinero que su pareja. Aunque esto podría haber influido en algunas decisiones, López enfatizó que lo más importante fue siempre el amor.

Adamari López con vestido amarillo / Instagram:@adamarilopez

"¿Tú sientes que has mantenido a un hombre?”, le preguntó una de sus compañeras. Sin tapujos, López confesó que si y admitió que no lo consideraba justo, pero que en su momento llegó a hacerlo y no fue solo una vez.

“Claro que sí y no ha sido justo, me llegué a dar cuenta, pero el amor prevalecía”. Adamari López

Adamari confiesa que le ha tocado mantener a algunas exparejas

La actriz compartió que desde muy joven ha sido autosuficiente, trabajando para ganarse la vida. Ha experimentado relaciones en las que ha sido la principal proveedora económica, pero enfatizó la importancia del equilibrio en la relación.

“Yo de toda mi vida he sido autosuficiente, empecé a trabajar desde chiquita y he tenido relaciones en las que he ganado más dinero que el hombre y ha sido a lo mejor el amor lo que ha llevado a tomar la decisión de estar con esa pareja más que si económicamente me podía mantener o no”, comenzó compartiendo Adamari.

Adamari López conmovida / Captura de pantalla

López también destacó que en una relación, el hombre no debería recostarse únicamente en la mujer como proveedora económica. Puede haber un balance, donde cada uno contribuya de manera equitativa, ya sea económicamente o en otros aspectos como las tareas del hogar o el cuidado de los hijos.

“Hoy día pienso que tiene que haber un balance porque a veces también el hombre se recuesta mucho en que la mujer, como ya es autosuficiente y puede mantener, entonces yo me quedo cómodo. Si tú no puedes ayudar a la par, que no tiene que ser económicamente de igual manera, puedes ayudar en las tareas del hogar, a cuidar la niña, a llevar y a hacer ciertas cosas. Para mí eso es un excelente complemento”.

¿A quién mantuvo Adamari López?

Adamari prefirió reservar la privacidad sobre los detalles específicos de sus relaciones pasadas, López aclaró que no se refería a una sola persona, sino a varias experiencias a lo largo de sus 53 años de vida.

